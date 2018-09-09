Birçok ağrı diş tedavisinden sonra iyileşebilir

Dişleri besleyen sinirle, bütün vücudu besleyen sinir beyinde aynı çekirdekte bulunur. Bu nedenle dişler, bütün vücudu etkiler. Aynı şekilde vücudun herhangi bir yerinden yollanan olumsuz sinyaller de dişlerde problemlere neden olabilir.

Dişleri yerleri, adet ve işlevleri, görevleri gereği farklı şekil ve büyüklükte, birbirleriyle bağlantılı ve ilişkili kümeler dizisi (diş örneği verecek olursak, kesici, köpek ve azı dişleri) olarak ifade edebiliriz. Bu kümeler dizisinin kendi yapısı ve ait olduğu vücudun diğer kümeleri ve dizileriyle ilişkileri de; yapı, bilişim, kısıtlamalar, işleyiş, bağımsızlık, bağımlılık, bağlılık, beraberlik, bağlantı, ara bağlantı, benzerlik ve kalıp gibi birbiriyle ilişkili tüm terimlerle görev ve yetkili olarak faaliyetlerini sürdürürler.



AYNI ÇEKİRDEKTE BULUNURLAR

Dişler ölçüt olarak hem bağımsız işlevlere sahiptirler, hem de birbirleriyle yapı ve ilişkisel olarak bağımlıdırlar. Tabiatıyla düzenlidirler; sistemlerin epistemolojik hiyerarşisi diye bilinen bir düzeni bulunmaktadır.

Diğer taraftan sistem yaklaşımı açısından da dişler; birbirlerine bağımlı olan iki veya daha fazla parça ve alt sistemlerden oluşan, çalışma ve özellikleri itibariyle belirli bir sınırı olan ve diğer sistemlerden ayırt edilen yaradılmış ve bölünmez bir bütünd��r.

Dişleri besleyen sinirle, bütün vücudu besleyen sinir beyinde aynı çekirdekte bulunur. Bu nedenle dolayı dişler bütün vücudu, hormonları ve duyguları etkiler. Bu bağlantı yüzünden dişlerdeki tedavi hatalı dolgular, bedenle uyumsuz metal sinyalleri, dişeti hastalıkları, enfekte dişler, düzgün doldurulmayan kanal tedavileri, kök parçaları, gömük dişler, tam iyileşmemiş çekim yerleri; bedene sürekli olarak olumsuz sinyaller yollarlar. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Vücudun herhangi bir yerinden yollanan olumsuz sinyaller; diş ve dişetlerinde problemlere neden olabilir.



BİR BÜTÜNÜ MEYDANA GETİRİR

Bu yaklaşıma göre dişler belirli parçalara sahiptir. Bu parçalar arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu parçalar aynı zamanda ağız yapısı içinde bulunan yanak, damak, diş eti, kemik, kas, dokularla ve vücudun diğer organlarıyla ilişkili olarak bir bütünü meydana getirmektedir.

İnsan vücudu buna göre ana sistemdir. Bu sistem birbirleri ile ilişkili ve karşılıklı bağımlı alt sistemleri (sindirim, üreme, boşaltım, beyin, sinir, omurilik, kemik, kas, doku vb.) içermektedir. Örnek olarak dişler vücuda ağız yoluyla alınan besinlerin parçalanması, koparılması ve ezilmesiyle insan vücudunun en önemli sistemlerinden birinin temel yapıtaşını oluşturarak sistem içinde parçalar, süreçler ve amaçlardan oluşan bir bütün olarak yerini alır.



SİNDİRİM SİSTEMİ ETKİLENİR

Dişlerimiz sağlam olmazsa aldığımız besinleri yeterince çiğneyemeyiz ve sindirim sistemimiz olumsuz etkilenir. Diğer taraftan insan organizmasında otonom sinir sistemlerinin önemli rolü bulunmaktadır. Dişlerin, besinlerin parçalanması ve öğütülmesi görevlerinin yanında konuşma ve görünümümüzde de önemli etkisi vardır. Dişleri eksilmiş insanların bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşır. Bu yüzden dişlerimizin sağlıklı ve tam olmasına dikkat etmeliyiz.

Yapılan çalışmalarda yüzde 36 oranında diş hastalıklarının vücutta hastalık oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Diş ve dişetlerinde çoğalan zararlı bakteriler, kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine iletilirler. Bu bölgedeki sinirsel ağın vücudun her bölgesiyle iletişimi olduğundan, gene bu bölgedeki hasarlı sinyaller vücudun diğer bölgeleri tarafından daimi olarak bozuk bir sinyal olarak algılanır.

Bunun sonucunda hastalıklar ortaya çıkabilir.



DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI SEBEBİ

Dişlerin kök kanalları ve sistemik sağlığın etkileri üzerine yapılan araştırmanın bir sonucu olarak, kök kanallarının aşağıdakiler dahil her türlü olumsuz sağlık riskini nasıl artırdığını anlıyoruz:

Kalp damar hastalığı

Vücudun iltihaplanması ile ilişkili ağrı ve ıstırap

Beyin ile ilgili hastalıklar

Sinir sistemi hastalıkları

İndirilmiş bağışıklık

Diyabet

Kanser Kalp hastalıkları başta olmak üzere, üreme organları (gebelerde erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi sorunlar da dahil), beyin, eklem hastalıkları, bazı kanser türleri gibi hastalıklarda diş hastalıklarının önemli bir etken olduğu üniversiteler tarafından yapılmış araştırmalarla ortaya konulmuştur.



AĞIR METALLERİN ETKISI OLABILIR

Birçok boyun ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı, kulak çınlaması, kronik yorgunluk, allerji gibi hastalıklar; düzgün yapılan diş tedavilerinin ardından iyileşebilir.

Doğum sonrası görülen pek çok zihinsel ya da bedensel defektlerde; kalıtsal özelliklerin yanı sıra fetusun annenin dişlerinden aldığı ağır metallerin etkisi olabilir.

Vücut bir bütündür ve dişler bunun çok önemli bir parçasıdır. Ağrı yapmıyorsa dişlerde bir sorun yoktur mantığı yanlıştır. Nasıl olsa biri çekilse geriye 31 tane kalır ya da protez takarak hayatımızı devam ettirebiliriz mantığı pek çok dişsel problemin yanı sıra tüm vücuttaki problemlerin de göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

AĞIZ HİJYENİNİ ARTIRIN



Günde en az iki kere dişlerinizi fırçalayın

Günlük diş ipi kullanın

Her altı ayda bir detaylı diş hekimi muayenesi yaptırın

Diş fırçasını gerektiği şekilde veya her üç ayda bir değiştirin

Bir dil temizleyici kullanarak ölü hücreleri ve bakterileri çıkarın

Asitli yiyecek ve içecekleri sınırlandırın

Bol bol sağlıklı su tüketin

Sağlıklı besinler tüketin