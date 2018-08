Erkeklerin sahip olması gereken 15 özellik

Modacı Tom Ford’un erkeklerin sahip olması gereken 15 madde sıralamasında ‘Mükemmel gülüş’ de yer alıyor. Gülümseme, ruhun içeriğinin bir ifadesidir. Güçlü, sağlıklı diş, gülümsemeyi daha canlı hale getirir. Güzel bir gülüş, ayırt edici bir aksesuvar gibidir

Güzel bir gülüşe sahip olmak yaşamınız boyunca tüm kapıları açmanızda en büyük yardımcınızdır. Kendinden emin ve samimi bir gülüş, sizin cebinizde duran limitsiz bir kredi kartı gibidir. Kıymetini bilirseniz ve onu korumak için çaba gösterirseniz son kullanım tarihi ömür boyudur. Geçenlerde sevgili dostum ünlü İtalyan modacı Luciano Barbera ile Milano'da buluştuk. Yemek yiyip ünlü ustanın yardımıyla alışveriş yaptıktan sonra kendisinin daha önceden planlamış olduğu golf dostluk maçını yapmak üzere San Salvadore yakınlarındaki Lesa'ya doğru yola çıktık. Yolda kendisine uçakta gelirken okuduğum ünlü modacı Tom Ford'un 'Her erkeğin sahip olması gereken şeyler' hakkındaki yazısından bahsettim. Maddeleri kendisine söyledikten sonra "Gülmek ve güzel dişler seninle alakalı, güzel giyim de benimle" dedi ve sohbetimize devam ettik. Maddelerdeki 'Başarılı olduğunuz bir spor dalıyla uğraşın' kısmından bahsederken Bay Barbera ve benim sevdiğimiz ve başarılı olup büyük bir zevkle yaptığımız golf sporunun maçına doğru yoldaydık. Sizlere biraz Bay Barbera'dan bahsedeceğim...



DÜNYANIN EN ŞIK ADAMI

Luciano Barbera, 'Dünyadaki en şık adam' olarak adlandırılmıştır ve tekstil ve giyim endüstrisinde 50 yıldan fazla çalışmıştır. Erkek giyiminde ünlü bir simge olmuş ve kendine özgü mükemmel tarzı ile dünyada tanınmıştır. Luciano, işe babasının İtalya'daki kumaş fabrikasında tekstil tasarımcısı olarak başlamıştır. Aldığı eğitimden kısa süre sonra ise kendi adıyla özdeş giyim markasını 1971'de kurmuştur. Tasarımları her zaman İtalya'da üretilmiştir. Luciano, şu an eşi Rita ile İtalya'da yaşamaktadır. Luciano, fanatik bir golfçü ve kayakçıdır. Kendi adını taşıyan markasıyla fahri başkan olarak çalışmalarına devam etmektedir.



ADINI GÖMLEKLE DUYURDU

Tom Ford'un maddelerinden bahsetmeden önce merak edenler için biraz ondan bahsedeyim. Dünya modasına yön veren en büyük tasarımcılardan biri olan Tom Ford, sanat tarihi ve mimarlık eğitimi almasına rağmen aklında sadece moda eğitimi almak olduğu için diğer eğitimlerini yarıda bırakarak ünlü tasarımcıların yanında çalışmaya başlamış. Adını 1995 yılında kendi imzasını taşıyan gömlekle duyurmuş. 2004 yılında kendi markasını yaratan Tom Ford'un bir stil dehası olduğu söylenmektedir. Şimdi sizlerle her erkeğin sahip olması gereken 15 özelliği paylaşmak istiyorum:

1- İyi kesimli bir siyah takım elbise İlk kural, üstünüze tam oturacak, temiz ve her an giymeye hazır bir siyah takım elbiseye sahip olmak.

2- Mizah anlayışı sahibi olmak Sonradan edinilmesi zor bir özellik olsa da, hemen herkesin sahip olması gereken temel özelliklerden biridir demiş Tom Ford. Zordur ama denemeye değer, çünkü birçok şey size kendinizi, gülebilmek ve insanları güldürebilmek kadar iyi hissettirmez.

3- Günlük olarak gazete/dergi okumak Gündemden haberdar olmak size sadece günlük sohbetlere dahil olma imkanı vermez, aynı zamanda daha akıllı görünmenizi ve dünya olaylarına dahil olmanızı sağlar. Dünya olayları çok yoğunsa da iyi bir kitap okumak her zaman ikinci iyi bir çözümdür.

4- Koyu renkli bir jean pantolon Çünkü her daim kurtarıcı ve gardırobun vazgeçilmezidir.

5- Klasik siyah bir ayakkabı Tüm erkekler ayakkabılarına göre yargılanır, bu konuda yapılabilecek bir şey yok ve bu durumda tek çare oyunu kurallarına göre oynamak. Bu durumda en iyi çözüm, iyi bir klasik ayakkabı satın almak.

6- Kendine özgü bir kokuya sahip olmak Herkesin kendine uygun bir kokusu olmalıdır; onu yansıtan ve ona uyum sağlayan.

7- Sevdiğin bir spor dalıyla uğraşmak Bu madde spor salonunda her gün terlemelisiniz demek değildir. Beğendiğiniz bir spor dalı seçin, örneğin golf gibi ve onda daha iyi olmayı deneyin.

8- Blazer ceket Bir takım elbise giymenizi gerektirmeyecek durumlarda hem şık görünmenizi sağlayacak, hem de gününüzü kurtaracak kilit bir parçadır.

9- Beyaz gömlek Beyaz bir gömlekle kötü görünebilmenin tek yolu onu neyle eşleyeceğinizi bilmemektir. Beyaz gömlek her an kurtarıcıdır.

10- Gerektiğinde cımbız kullanmak Bazen kaş ve burunlarda fazla olabilen kıllardan kurtulmak için bir cımbıza ihtiyaç duyabilirsiniz.

11- Yeni çorap ve iç çamaşırı Her daim temiz, yeni çorap ve çamaşırlar giyilmelidir. Unutmadan Tom Ford her altı ayda bir eskileri atmak gerektiğini not almış.



STİLİNİZİ GÖSTERMENİN KOLAY YOLU

12- Güneş gözlüğü Güneş gözlüğü stilinizi göstermenin en kolay yollarından biridir. Gözlüğünüzün size uyduğundan emin olmalısınız.

13- Smokin Tom Ford, daima smokinleriyle gözler önünde olan 'James Bond'u örnek vermiş. Hiç doğrudan ofisten geliyormuş gibi bir izlenim vermiyor. Bu yüzden sizlerin de olmalı.

14- Metal bilezikli saat Her erkeğin tamamlayıcı aksesuvarı olan saatlerin hiç kuşkusuz en ideali metal bilezikli olanlardır.

15- Mükemmel dişler Mükemmelin tanımı karşınızdaki insanın bakış açısına göre değişiklik gösterecektir fakat siz her daim gülüşünüzün iyi göründüğünden emin olmalısınız. Böylelikle bu hem kendinizi iyi hissettirecek, hem de fotoğraflarda gülüşünüzü saklamak zorunda kalmayacaksınız. Tüm bu maddeler, anında daha şık görünmesi için her insanın yapması gereken önemli ayrıntılar. Bedenin bir parçası olan dişler ise; tamamlayıcı, hatta tüm bu özelliklerin daha dikkat çekici hale gelmesini sağlayan önemli bir unsur olarak belirtilmektedir



BİR CEKET ASLA SIKMAMALI

Lucıano Barbera'ya göre erkek giyimindeki ana enstrümanlar şöyle ifade edilmektedir:



TAKIM ELBISE

Bir beyefendinin elbise dolabındaki takım elbise temel ögedir. İlk takım elbisemi tasarlayan tasarımcı bay Pozzi, bana şu tavsiyeyi verdi: "Onu giy ve çıkarma. İki gün boyunca giy. Onunla yemek ye. Onunla uyu. O sadece zarif bir elbise olmayacaktır. Yani o, senin takım elbisen olacaktır."



CEKET

Benim için ideal bir ceket; yumuşak, doğal çizgilerde ve dengeli orantılarda olmalıdır. Size tam uymalıdır ancak sizi asla sıkmamalıdır. Bir adamı ceketi içerisinde golf ya da tenis oynarken gördüğümde, onunla arkadaş olabileceğimi bilirim.



GÖMLEK

Bir erkek, istediği kadar gömleğe sahip olmalıdır, ne kadar çok olursa o kadar iyidir.



PANTOLONLAR

En önemli unsurlardan biridir. Pantolonlarda paça boyu önemlidir; yani çoraplarınız da görünmemeli, ayakkabılarınız da.



KRAVAT

Kravatların bir erkeği ayrıcalıklı kılan zarafetin bir parçası olarak geldiğini düşünüyorum. Bu, tümüyle uyum ve detay ile ilgilidir.