Gülüşünüz parmak iziniz gibi kişiye özel ve farklı olmalıdır

Birisi size, ‘Sende bir değişiklik var ama fark edemiyorum’ diyorsa, güzel bir estetik diş tedavisi yaptırmışsınız demektir. Unutmayın; her şeyin en güzeli, kişiye özel ve doğala en yakın olanıdır

Bu hafta sizlerle estetik diş hekimliği ve gülüş tasarımı ile ilgili tüyolar paylaşacağım...

Muhteşem sonuçlar elde etmek için, tecrübeli ve yaptığı estetik çalışmaları gördüğünüz bir hekime gitmelisiniz. Estetik bir prosedürdür; hatta ciddi bir diş prosedürüdür. Bu yüzden estetik yaklaşımına güvendiğiniz diş hekiminin çalışmalarının iyi olduğundan ve stilini beğendiğinizden emin olmalısınız. Tedavi olmayı tercih ettiğiniz diş hekiminin yapmış olduğu tedavilerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarını dikkatlice inceleyn. Yakınlarınız ya da dişlerini beğendiğiniz kişilerin hekimlerinden randevu alın ve sizin için kişiye özel bir çalışma yapmalarını, özel geçici maddelerle size uygulamalarını isteyin.

KAPLAMADAN YARARLANIN

Kaplama şart değildir ancak böyle bir seçenek de vardır. Dişlerini veya gülümsemelerini beğenmedikleri takdirde, herkes kaplamalardan yararlanabilir. Örneğin, çarpık dişleri olan ve diş teli takmak istemeyen hastalar, dişlerinin rengini beğenmeyen, kalıcı olarak beyazlatmak isteyenler, ön dişleri kesilmiş veya geçmişte daha kalın porselen kaplaması olan ya da estetik bir diş görünüme sahip olmayan bazı hastalar kaplamalardan yararlanabilir.

TELAFFUZU BOZMAMALI

Gülüş, herkese özel ve farklı olmalıdır. Hastalar, dişleriyle ilgili sevmedikleri bir fikirle gelirler; biz diş hekimlerinin işi, hastaların sevmedikleri şeyleri düzeltmek ve dişlerin kişiye özel olmasını sağlamak için çalışmaktır. Diş hekimleri tarafından hastalara uygulanan işin harika tarafı, kişiselleştirme etrafında dönmesidir. Diş hekimleri ilk olarak hastayla, istekleri doğrultusunda nelerin mümkün olduğunu tartışır. Güzel bir gülüşe sahip olmak isteyen bireylerin konuşurken kelimeleri telaffuz şekilleri, konuşmalarının yüzlerinde bıraktığı ifadeler, gerçek gülümsemelerinin doğallığı, yapılan dişlerin konuşurken ve kullanım esnasındaki fonksiyonu tamamıyla sağlanmalıdır ve yapılan

geçici modellemeyle bundan emin olunmalıdır.

Tüm dişlerinizi kaplamaya gerek yoktur. Estetik gülüşü yakalamak için tek bir dişe ya da birden fazla dişe tedavi uygulatabilirsiniz. İnsanlar sadece ön dişlerini yaptırmak istediklerinde, hekimlerin saygı duyması gereken parametreler vardır. Gülüş hattının iyi olduğu durumlarda; bazen altı ya da daha fazla diş kaplamak yerine sadece dört dişi kaplayarak, doğal ve sağlıklı dişe dokunmadan bu gülüşü yakalayabilirsiniz. Renginden memnun olmayıp tüm dişlerini kaplatmak isteyen hastalara da güzel bir gülüşe sahiplerse beyazlatma yöntemleriyle istedikleri gülüşü kazandırabilirsiniz.

DOLGU HAKKINDA BİLGİ VERİN

Dudak dolgusu yaptırmayı planlıyorsanız, diş hekiminize kaplama yapmadan önce bunun hakkında bilgi verin. Dudak dolgusu yaptırırsanız, kaplamalarınız olsun ya da olmasın, dişlerinizin üzerinde bir gölge oluşturarak, dişlerinizin gri görünmesini sebep olacaktır.

GEÇİCİLER PARLAK OLMAZ

Diş hekiminizle kaplama isteğinizi ve ihtiyaçlarınızı tartıştıktan sonra, geçici versiyonlar yapılır. Diş hekiminizle konuştuğunuz şeyi seveceğinizden emin olmak için dişlerinizin bir kalıbı alınır ve daha sonra kompozit malzemelerle geçici kaplamalar yapılır. Bu, dişleriniz için bir ön tasarımdır. Özellikle yeni gülüşünüzün neye benzeyeceğini görebilmeniz ve tedavide ilerlemeyi isteyip istemediğinize karar verebilmeniz için sizin için fotoğraf çekilebilmesini sağlar. Geçici kaplamalarınız, porselen kaplama kadar parlak olmayacaktır ama endişelenmeyin, onlar sadece geçici.

BEMBEYAZ OLMAMALI

Estetik dişleriniz için renk seçimi yapmak oldukça zordur. İnsanlar her zaman dişlerinin doğal ve beyaz görünmesini isterler. Dişler ya sarı-beyaz ya da gri-beyazdır, ama herkes beyaz-beyaz ister. Bu yüzden küçük makyajlarla dokunuşlar yaparak, doğal görünüm ve renk yakalanmaya çalışılmalıdır. Eğer hastaların istekleri bembeyaz dişler ise şeffaflıklar, gerçek görünümlü aşınmalar ve yaşanmışlıklar verilerek onlarla ortak paydada buluşulabilir. Mükemmel gölgeyi bulmak için; esas olarak bir kişinin cildine, kişiye özel bir karar vermek için bakılmalıdır. Opak görünümlü dişler kesinlikle tercih edilmemelidir.

DOĞALA EN YAKIN OLANI TERCİH EDİN

Estetik tedavi uygulayan diş hekimleri, genellikle dişlerin mükemmel görünmesine inanmamaktadır; bunun yerine, dişleri düzenlerken, gülümsemenizin karakterini korumak iterler. Bu gibi estetik uygulamalarda, tek bir kalıptan çkmış gibi olan ve başkalarının ağzında görülen dişlerin tıpatıp aynısını görmek beni mutlu etmez. Elinde bir ünlünün fotoğrafıyla gelen hastalarıma her zaman şunu söylemekteyim: "Dünyanın en güzel burnunu, en güzel dudağını, en güzel çenesini, en güzel kaşlarını, en güzel saçını bir kadına ya da erkeğe uyguladığınızda, dünyanın en güzel ya da en yakışıklı erkeği ortaya çıkmıyor." Size yapılan uygulamalar, gülerken kaslarınızın size verdiği mimikler, konuşurken el ve yüz mimikleriniz; kendi karakteriniz ve giyim tarzınızla birleştiği zaman size özel bir gülüş ortaya çıkmış oluyor. Dışardan sizi izleyen insanlar size baktığında 'Sende güzel bir değişiklik var ama fark edemiyorum' dediğinde güzel bir estetik diş tedavisi yaptırdınız demektir. Bunu duyduğunuzda avazınız çıktığı kadar gülmelisiniz. Unutmayın her şeyin en güzeli, en doğalı ve doğala yakın olanıdır.