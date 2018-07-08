Nasıl olsa yenisi gelecek demeyin

Ömür boyu bizimle beraber olabilmeleri için dişlerimize bakmaya bebeklik yıllarımızdan başlamalıyız. Anne-babaların çocuklarına örnek olması, süt dişleri nasılsa dökülecek diye düşünmemesi ve diş fırçalamanın önemini öğretmesi gerekiyor

Diş hekimliğinde pedodonti bilim dalı, çocuğun doğumdan başlayarak süt dişlerinin tamamının değiştiği 12-13'lü yaşlara kadar uzanan süreçte, süt ve kalıcı dişlerinin korunması ve tedavisi ile ilgilenir.

Çocuk diş hekimliğinin birincil amacı, ilk diş çıkmasından itibaren ağız ve diş sağlığının hem çürük, hem de çapraşıklık açısından korunmasıdır.

Bu yüzden yapılan tedaviler genellikle koruyucu ve tedavi edici olarak ayrılabilir. Bunlar dışında çocuklarda genetik sebeplerden dolayı oluşan diş hastalıkları, kaza sonrası diş kırılmaları gibi tedaviler de çocuk diş hekimliğini ilgilendirir.

Çocuk diş hekimliği olarak da bilinen pedodonti; doğumdan itibaren daimi dişlenme tamamlanana kadar geçen süreçte bebek, çocuk ve genç erişkinlerin ağız ve diş sağlığı ile ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır.



İLK DOĞUM GÜNÜNDE DOKTORA GİDİN

Pedodontinin birinci amacı, ortaya çıkmış problemleri tedavi etmekle birlikte, bu sorunların kaynağını bularak oluşmasını engelleyecek önlemleri almaktır. Bu amaçla uygulanan prosedürlere koruyucu diş hekimliği denir.

Koruyucu diş hekimliği; beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi, ağız ve diş temizliği konusunda eğitimlerin verilmesi, yerel flor ve fissür örtücü gibi dişlere uygulanabilen işlemler ve düzenli kontrolleri içerir. Bu hafta sizlerden sık sık gelen sorulara yanıtlar verdim...

Bebeğimin dişlerini temizlemek için ne kullanmalıyım?

Diş fırçası, çürümeye yol açabilecek plak bakterilerini temizleyecektir. Tercihen bebekler için özel olarak tasarlanmış küçük kafalı, yumuşak kıllı diş fırçası, en az günde bir kez yatmadan önce kullanılmalıdır.

Çocuğumu ilk check-up için ne zaman diş hekimine götürmeliyim?

Diş problemlerini önlemek için, çocuğunuzu; ilk diş ortaya çıktığında veya ilk doğum gününden sonra pediatrik diş hekimi görmelidir.

Bebek dişleri çocuğum için gerçekten önemli mi?

Birincil veya bebek dişleri birçok nedenden dolayı önemlidir. Sadece çocukların açıkça konuşmasına ve doğal olarak çiğnemesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daimi dişlerin patlamaya hazır olduklarında izleyebilecekleri bir yol oluşturmasına da yardımcı olurlar.



HEKİMİN ÖNERDİĞİ İLACI VERİN

Çocuğumun diş ağrısı varsa ne yapmalıyım?

İlk önce, tahriş olmuş bölgeyi ılık tuzlu suyla durulayın ve şişmişse yüze soğuk kompres uygulayın.

Aspirini dişlere veya diş etlerine yerleştirmek yerine, çocuğa hekiminizin önerdiği herhangi bir ağrı kesici verin. Son olarak, mümkün olan en kısa zamanda bir diş hekimine götürün.

Çocuğun dişleri için emzik alışkanlıkları zararlı mıdır?

Başparmak ve emzik emme alışkanlıkları genellikle çok uzun süre devam ederse sadece bir sorun haline geltir. Çocukların çoğu bu alışkanlıkları kendi başlarına durdurur, ancak hâlâ 3 yaşından sonra başparmaklarını veya parmaklarını emiyorlarsa, pediatrik diş hekiminiz tarafından bir ağız apareti önerilebilir.



DİŞ HEKİMLİĞİNDE PEDODONTI BİLİM DALI

Diş macununu ne zaman kullanmaya başlamalıyız ve ne kadar kullanmalıyız?

Ne kadar erken o kadar iyi!

Doğumdan başlayarak, çocuğunuzun diş etlerini yumuşak bir bebek diş fırçası veya bez ve suyla temizleyin. Dişler günde iki kez fırçalanmalı ve yumuşak, yaşlarına uygun büyüklükte bir diş fırçası kullanılmalıdır.

Çocuklar 3-6 yaşlarında olduklarında, bezelye büyüklüğünde macun; çocuğunuzun diş fırçalamasını yapmalı veya yardımcı olmalıdır.

Küçük çocukların, dişlerini etkili bir şekilde fırçalama becerisine sahip olmadıklarını unutmayın. Çocuklar tükürdükten sonra aşırı diş macunu yutmamalıdır.



AĞIZLIK KULLANILIR

Çocuğumun diyetini dişleri için nasıl güvenli hale getiririm?

Çocuğunuzun; meyve ve sebze, ekmek ve tahıllar, süt ve süt ürünleri, et, balık ve yumurta olmak üzere dengeli bir diyete sahip olduğundan emin olun. Şeker ve nişastaların porsiyonlarını sınırlamak, çocuğunuzun dişlerini çürümeden korur.

Spor olayları sırasında çocuğumun dişlerini korumak için ne yapabilirim?

Bir çocuğun dişlerini, dudaklarını ve yanaklarını sporla ilgili yaralanmalardan korumak için yumuşak plastik ağızlıklar kullanılabilir.

Diş hekimi tarafından geliştirilen ve özel olarak takılan bir ağız koruyucu, çocuğunuzu dişlerin yaralanmasına karşı koruyacak ve hatta ağır yaralanmalardan koruma sağlayacaktır.

Çocuğumun daimi dişi kaza sonucu yerinden çıkıp düşerse ne yapmalıyım?

Yapılacak en önemli şey sakin kalmaktır. Önce dişi bulun. Kökten ziyade taç tarafından tutun ve sokete yeniden yerleştirmeye çalışın. Bu mümkün değilse, dişi bir bardak süt içine koyun ve çocuğunuzu ve bardağı hemen pediatrik dişçiye götürün.

Diş röntgenleri ne kadar güvenli?

Diş röntgenlerinde çok az risk vardır. Pediatrik dişhekimleri, özellikle çocukların maruz kaldığı radyasyon miktarını sınırlamaya özellikle dikkat ederler.

Kurşun önlükler ve yüksek hızlı film, güvenliği sağlamak ve radyasyon miktarını en aza indirmek için kullanılır.