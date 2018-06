Porselen lamineler neden pahalı?

Kozmetik diş hekimliğindeki popüler uygulamalar biraz daha maliyetli olabiliyor. Uygulamalarda kullanılan malzeme kalitesi, teknoloji ve başarılı bir ekip de maliyeti etkiliyor ve artırıyor

Günümüzde ışıltılı bir gülümseme arayan pek çok insan, düzgün ve beyaz dişlere ulaşmaktaki en iyi yolun porselen lamineler olduğuna karar verdi. Bu, Los Angeles'da bir klinik tarafından yaptırılan bir anketle ortaya çıktı.

Bununla birlikte klasik dolgu ve kaplamalarla olan fiyat farkı, öğrenenleri bir hayli şaşırttı. Bir kaplamadaki yüksek fiyatın nedenini anlamak için nasıl yapıldığını, kimin yaptığını, hangi malzemeyi kullandığını ve dişleri nasıl koruduğunu anlamak gerekir.



ZOR RENKLENEN MADDELER

Beverly Hills'deki diş hekimlerinin ortak görüşüne göre; pahalı görünmesine rağmen porselen kaplamalar ve lamineler, güzel ve estetik duruşlarının yanı sıra aslında dişlerimizi daha fazla hasardan koruyan çok uygun bir alternatif olabilir.

Lamineler; ön dişlerinize yapıştırılan porselen ya da rezin materyallerden yapılan ince parçacıklardır. Kırılmış, renklenmiş, çapraşık, aralıklı, dönük ya da bir şekilde şekli bozulmuş dişler için bu veneerler yıllarca sürecek kalıcı ve güzel gülüşler yaratabilir.

Lamineler zor renklenen materyaller olduğu için mükemmel gülüşler isteyen insanlar için popüler seçeneklerdir.

İki tür veneer vardır: Porselen (indirekt) veneerler. Bu restorasyon dişinize uygun olacak şekilde kişiye özel, laboratuvarda yapılır ve hekiminize en az iki kez gitmeniz gerekir. 10-15 sene kadar kullanılabilir. Alternatiflerine göre daha pahalı olan porselen veneerler yan dişlerle daha hassas ve gerçekçi renk uyumu sunabilen seçeneklerdir. Kompozit (direkt) veneerler tek seansta dişlerinize kompozit rezin yapıştırılarak yapılan restorasyonlardır.

Kompozit veneerlerin maliyeti daha düşüktür ancak genellikle tekrarlanması ya da porselen versiyonu ile değiştirilmesi gerekir.

Lamine yaptırmak neleri içerir?

Öncelikle diş doktorunuzun, gereken diagnostik kayıtlarınızı alarak (ölçü, kapanış kaydı, dijital fotoğraf vs.) veneerler için iyi bir aday olup olmadığınızı tespit etmesi gerekir. Dişlerinizin orijinal modelleri üzerinde porselenle oluşturulması mümkün olan ideal estetikteki halinin mum şekli oluşturulmalı, neler yapılabileceği görülmeli ve bu ideal mum modele göre dişten ne kadar madde kaldırılacağına karar verilmelidir. Ardından dişler uyuşturulur, dişler kesilir, ölçüler alınır ve geçici kaplamalar yapılır.

Geçici kaplamaların yapılmasının şöyle bir avantajı vardır: Hasta, finalde yapılacak restorasyonun daha kaba halini takarak yeme, gülme ve konuşma esnasında rahat olup olmadığını kontrol etme şansı elde eder. Eğer rahat değilse son halini yapmadan önce düzeltme ve değişiklik yapma şansı olur. Birkaç hafta içerisinde lamineler dişe yapıştırılır, parlatılır ve son hali verilir.



POPÜLER OLMASI MALİYETİ ARTIRIR

Tabii ki insanların kaplama ile sahip oldukları asıl mesele, porselen kaplama ve laminelerin temel diş hekimliği uygulamalarından daha yüksek olmasıdır.

Ülkeler arası bir kıyaslama yapıldığında İsviçre'de 1000-3000 Euro aralığı, ABD'de 800-3000 dolar aralığı görülür.

Ülkemizde de kullanılan teknoloji; malzeme, teknisyen kalitesi ve hekim kalite ve bilinirliğine göre çok daha açık aralı fiyatlarla karşımıza çıkar.

Örneğin; Beverly Hills, Los Angeles, Zurich gibi yerlerde fiyatların yüksekliğinin; popüler kozmetik diş hekimlerinin popüler bölgelerdeki popüler müşterilere sahip olmasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır.

Bu, ülkemiz için de geçeri bir faktör olabilir. Ama asıl olan; iyi ve kaliteli malzeme, iyi teknoloji, iyi bir uygulayıcı teknisyen, standartlara uygun dişleri en iyi şekilde hazırlayan, ölçü alan ve estetik vizyon sahibi bir diş hekimiyle çalışmaktır.

Diş hekimliğinde estetik uygulamalar her hastanın ihtiyacına göre farklılık gösterebilir. Boy, renk, şekil; hastanın yüz ölçüleri ve ten rengiyle ahenkli bir şekilde ayarlanmalıdır. Her ne kadar hastaya göre hekimin tecrübesi çok fazla ise de hastaların istekleri göz ardı edilmemelidir.

Hasta çok beyaz bir diş isteyebilir, hekim 'çok sırıtır' deyip hastanın önünü kesmek yerine o beyazlığı doğal bir formla natürel göstermeye çalışmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki birçok hasta beyaz diş hayaliyle diş hekimine gitmektedir.



PORSELEN LAMINALARIN AVANTAJLARI NELERDIR?

PORSELEN laminalar sayesinde dişlere az müdahale yapılması en büyük avantajlardan biridir. Bunun sayesinde çalışma süresinin kısalması hastaların rahatlamasına neden olur.

Bunun dışında minimum müdahale olması nedeniyle dişlerde daha konservatif bir tedavi olarak görülür. Başka bir avantajı da ışık geçirgenliğinin olması sebebiyle doğal dişlere yakın olmasıdır. Bu yüzden doğal bir görünüm elde etmek kolaylaşır.

Ayrıca renk seçenekleri de bulunur. Diş ve diş etinin birleştiği yerde mükemmel bir uyum sağlar.



AŞINMAYA DİRENÇLİDIR

Metal destekli olan porselen köprülerde meydana gelen diş eti kenarındaki yansıma lamina porselenlerde oluşmaz. Ayrıca metal provası, cila, zirkonyum, alt yapı provası gibi ayrı seanslar olmadığından toplam tedavi süresi daha kısa süren bir uygulamadır. Lamina porselenlerin provası cilalanmış olarak yapılır. Bunların cila derecesi yüksek porselen fırınlarında yapıldığından aşınmaya karşı dirençlidir. Aynı zamanda çay, kahve, sigara gibi maddelerden etkilenmediği gibi, üzerinde diş taşı oluşmaz.



KİŞİYE ÖZELDIR

Bu estetik restorasyonlar diş hekiminizin aldığı ölçüden ürettiği kalıplardan (ya da dijital teknolojiyle alınan ölçüler ve 3D printerlarla üretilen model) diş teknisyeninin size özel renk ve şekilde yalnızca size uyabilecek restorasyonlar olduğu için otomatikleştirilemezler yani seri üretimleri olamamasının sonucudur pahalı olmaları.

Malzemenin maliyetine ek olarak, bir diş hekiminin hastaya ücretlendireceği nihai fiyat, tasarım üretim ve ağız içi uygulanmasına bağlıdır. Bu zaman dikkat ve beceri isteyen bir süreçtir.

Hastanın istediği kalınlık kadar diş dokusu kaldırılması büyük beceri ve hassasiyet gerektirir fazla sağlam doku kaldırılmamalıdır. Dişleri çok küçültmek tutuculuğu ve sıcaksoğuk hassasiyetini artırabilir.