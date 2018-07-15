Diş implantları, eksik dişlerin kökleri olarak hizmet etmesi amacıyla çene kemiğinize cerrahi olarak yerleştirilir. İmplantlardaki titanyum çene kemiğinizle birleştiğinden, implantlar kaymaz, ses çıkarmaz ve kemik hasarına neden olmaz

Dental implant cerrahisi, diş köklerini metal, vida benzeri postlarla değiştiren, hasarlı veya eksik dişlerin yerine gerçek olanlara benzeyen ve işleyen yapay dişler yerleştiren bir işlemdir. Dental implant cerrahisi, iyi takılmayan protezlere veya köprü çalışmalarına iyi bir alternatif sunabilir.



DİŞ GİBİ ÇÜRÜMEZLER

Neden implant yapılır?

Diş implantları, eksik dişlerin kökleri olarak hizmet ettikleri çene kemiğinize cerrahi olarak yerleştirilir. İmplantlardaki titanyum çene kemiğinizle birleştiğinden, implantlar kaymaz, ses çıkarmaz veya sabit köprünün veya protezlerin yapacağı şekilde kemik hasarına neden olmaz. Malzemeler normal köprü yapısını destekleyen kendi dişleriniz gibi çürümez.

Genel olarak, eğer diş implantlarına ihtiyacınız varsa, şu hallerde sizin için doğru olabilir:

Bir veya daha fazla eksik dişiniz varsa

Yaş olarak gelişimi tamamlanmış bir çene kemiğine sahipseniz

İmplantları sabitlemek için yeterli kemik var veya kemik ilave uygulama şansı varsa

Sağlıklı ağız içi dokulara sahipseniz

Kemik iyileşmesini etkileyecek sağlık koşullarınız yoksa

Hareketli protez kullanmak istemiyorsanız

Hareketli protezleriniz ya da uzun köprüleriniz rahat konuşmanızı engelliyorsa

Bir ay gibi kaynamayı bekleme süresi sizin için uzun değilse.



RISKLERI VAR

Herhangi bir ameliyat gibi, diş implantı cerrahisi de bazı sağlık riskleri oluşturur.

Bununla birlikte, problemler nadirdir ve meydana geldiklerinde genellikle kolayca tedavi edilirler.

Riskler şunları içerir:

İmplant yerinde enfeksiyon

Diğer dişler veya kan damarları gibi çevredeki yapılarda yaralanma veya hasar

Doğal dişlerinizde, diş etlerinde, dudaklarınızda veya çenenizde ağrıya, uyuşukluğa veya karıncalanmaya neden olabilen sinir hasarı

Sinüs problemleri; üst çeneye yerleştirilen diş implantları sinüs boşluklarından birine girdiğinde



PLANLAMA YAPILIR

İmplant operasyonuna nasıl hazırlanırsınız?

Diş implantları bir veya daha fazla cerrahi prosedür gerektirdiğinden, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, sürece hazırlıklı olmak için kapsamlı bir değerlendirme yapmanız gerekir:

Kapsamlı diş ve çene muayenesi: Diş röntgeni ve çene tomogrofisi yardımıyla dişlerinizin ve çene kemiğinin kapsamlı bir analizi yapılır.

Tedavi planı: Durumunuza göre tasarlanan bu plan, kaç tane dişin değiştirildiğini ve çene kemiğinizin durumu gibi faktörleri hesaba katar.

Planlama süreci, ağız, çene ve yüz (oral ve maksillofasiyal cerrah), diş etleri (periodontist) destekleyen yapılarla çalışan bir diş hekimi ve diş hekimi gibi konularda uzmanlaşmış bir doktor da dahil olmak üzere çeşitli diş hekimliği uzmanlarını kapsayabilir.



ILAÇLARINIZI BELIRTIN

Doktorunuza herhangi bir tıbbi durum ve aldığınız ilaçlar hakkında bilgi verin. Belirli kalp rahatsızlıklarınız veya ortopedik implantlarınız varsa, doktorunuz enfeksiyondan korunmak için ameliyat öncesi antibiyotik reçete edebilir.

Ağrıyı kontrol etmek için ameliyat sırasındaki anestezi seçenekleri lokal anestezi, sedasyon veya genel anestezi içerir. Hangi seçeneğin sizin için en uygun olduğu konusunda diş hekiminiz ile konuşun.

Genel anestezide, ameliyattan sonra birisinin sizi eve götürmesini ve günün geri kalanında dinlenmeyi planlayın.

Ne bekleyebilirsiniz?

Hasarlı dişiniz çıkarılır.

Çene kemiğiniz, kemik grefti ile ilgili olabilecek bir işlem için hazırlanır.

Çene kemiğiniz iyileştikten sonra, çene cerrahınız diş implant metal postunu çene kemiğinize yerleştirir.

Birkaç ay sürecek iyileşme döneminden geçersiniz.

Diş doktorunuz, implant metal direklerinin bir uzantısı olan dayanağı diğer tabirle abutmentleri yerleştirir.

Yumuşak doku iyileştikten sonra, diş hekiminiz dişlerinizin ve çene kemiğinizin kalıplarını yapar ve daha sonra son dişi veya dişleri yerleştirir.

Sürecin çoğu, çenenizdeki yeni kemiğin iyileşmesini beklemeye adanmıştır.



KEMİK İLAVESİ GEREKTİĞİNDE VÜCUTTAN DA ALINABİLİR

ÇENE kemiğiniz yeterince kalın değilse veya çok yumuşak değilse, dental implant ameliyatı yapmadan önce kemik greftine ihtiyacınız olabilir yani kolayca anlayabileceğimiz adıyla kemik ilavesi.

Çünkü ağzınızın güçlü çiğneme etkisi kemiğinize büyük bir baskı yapar ve eğer implantı destekleyemezse, ameliyat başarısız olabilir.

Bir kemik grefti implant için daha sağlam bir temel oluşturabilir.



KEMIK ÇIKARILIR

Kemik greftlemesinde çenenizin veya vücudunuzun başka bir parçasından bir kemik parçası çıkarılır. Örneğin kalçanız veya çenenizin farklı yerinden alınan bir kemik çene kemiğine nakledilir.

Diğer bir seçenek, bu bölgelere yerleştirmek için suni kemiğin (ticari olarak temin edilebilir kemik) kullanılmasıdır. Bunlar da sentetik, hayvan kaynaklı ya da insan kaynaklı olabilir.

Nakledilen kemiğin diş implantını desteklemek için yeterince yeni kemik üretmesi birkaç ay sürebilir.

Bazı durumlarda, sadece küçük bir kemik greftine ihtiyacınız olabilir, bu da implant cerrahisi ile aynı zamanda yapılabilir.

Çene kemiğinizin durumu nasıl ilerlediğinizi belirler.



DELIKLER AÇILIR

Diş implantını yerleştirmek için ameliyat sırasında, hekiminiz diş etini açmak ve kemiği ortaya çıkarmak için bir kesim yapar. Delikler, dental implant metal direklerinin yerleştirileceği kemik içine delinir. Post, diş kökü olarak hizmet edeceğinden, kemiğin derinlerine implante edilir.

Bu noktada, hâlâ dişinizin eksik olduğu bir boşluğa sahip olacaksınız. Gerekirse, görünüm için kısmi, geçici bir protez tipi yerleştirilebilir.

Bu protezi, temizlerken ve uyurken kaldırabilirsiniz.

Kemik hacim ve boyutlarınız uygun ise diş etini kesmeden lazer desteğiyle de implant uygulaması yapmak mümkündür. Bu yöntem daha konforlu bir dönem geçirmenizi ve daha çabuk iyileşmenizi sağlayacaktır.