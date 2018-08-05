Lazer ağız içi ve yumuşak doku tedavilerinde güvenilir bir yöntemdir

Diş eti ceplerini sıkılaştırmak için uygulanan lazer tedavisinda kanama, ağrı ve şişlik azalır. Lazer, uçuk ve aft tedavisinde de kullanılabilir

Bu hafta sizlere diş alanında kullanılan lazer tedavileri hakkında bilgiler vereceğim...

Lazerle periodontal tedavi ve küretaj nedir ?

Lazerle periodontal tedavi ve küretaj, diş eti hastalıkları için uygulanan koruyucu, cerrahi işlem içermeyen bir tedavi türüdür. Periodontal hastalık ya da diş eti hastalığı; kemiğinizi ve dişlerinizi destekleyen dokuların enfeksiyonudur.

Sağlıklı kişilerde dişlerinin etrafında 3 mm. veya daha az olan cepler bulunur ve bu cep derinliği günlük ev bakımıyla uygun şekilde temizlenir. Ancak cep 4 mm. veya daha derin olmaya başlayınca temizliği oldukça zor hale gelir.

Sonuç olarak bakteri kolonileri bu ceplerin tabanlarına yerleşir ve kronik diş eti enflamasyonu ve enfeksiyonuna sebep olur ve tedavi edilmezse diş kaybedilir.



DİŞ ETİNİ İYİLEŞTİRİR

Tartarın ve bakterilerin temizlendiği diş taşı tedavisinde diş eti ceplerinizi antibakteriyel ve antimikrobiyal solüsyonlarla yıkarız.

Yumuşak doku lazerlerini diş eti cebi içerisinde hastalıklı ya da enfekte dokuları selektif olarak kaldırmak amacıyla kullanırız. Bu esnada diş eti hastalığına neden olan bakterileri de ortadan kaldırmış oluruz. Lazerler ayrıca dişlerinizin etrafındaki diş etinin iyileşmesini de artırır.

Çoğu zaman dental lazerler diş eti ceplerindeki doku kaybını engeller ve yapıyı sıkılaştırır, bu sayede cepleri normal ve sabit kalabilir derinliğe getirir. Lazerle periodontal tedavi ve küretaj tedavisi, diş eti cepleri sıkılaştırmak için birkaç hafta arayla çoklu uygulanabilir bir tedavidir. Ayrıca enfekte ve hasta dokuları kaldırmanın yanı sıra lazerler kan damarlarının ve sinir uçlarının mühürlenmesinde de kullanılır. Bu sayede diş eti tedavilerinde kanama ve tedavi sonrası ağrı ve şişlik azalır.



HERPETIK LEZYONLAR

Herpetik lezyonlar nedir ?

Uçuk olarak da bilinen herpetik lezyonlar; dudak ve ağız etrafında herpes simplex virüsü yüzünden oluşan yaralardır.

Bu virüs vücuda çoğunlukla cilt ya da ağız içerisindeki bir açıklıktan girer.

Açık uçuk yaraya dokunulduğunda ya da yaradan sızan sıvıyla temas edildiğinde, mikropla temas etmiş bir yiyecek ya da bıçağı paylaştığınızda, öpüştüğünüzde ya da birinin tükrüğüne dokunduğunuzda bulaşabilir. Bir ebeveyn bu yolla çouğuna bu virüsü bulaştırabilir.

Uçuğun belirtileri nelerdir?

Uçuğun belirtileri arasında; karıncalanma, kaşıntı ve ağzınızın dudağınızın etrafında hissedilen ağrı, ateş, boğaz ağrısı, boynunuzda ya da vücudunuzdaki bezlerdeki şişlikler sayılabilir. Uçuklar görüldükten sonra genellikle yara açılır ve içerisinden berrak bir sıvı sızar, sonrasında üstü kabuk tutar. Birkaç gün ile iki hafta arasında iyileşir. Bazı insanlar için uçuk çok acılı olabilir.

Uçuk nasıl tedavi edilir ?

Uçuklar genellikle birkaç gün içerisinde kendi kendine iyileşerek kaybolur.

Eğer ağrıya neden oluyorsa ya da kötü hissetmenize yol açıyorsa tedavi edilebilir.

Tedaviler arasında cilt kremleri, merhemler ve bazı haplar sayılabilir. Bu işlemlerle sadece bir-iki gün daha erken uçuktan kurtulabilirsiniz.

Uçuklardan kurtulmanın en etkili yollarından biri de lazer tedavisidir.

Eğer lazer tedavisini zamanında yaptırabilirseniz, uçuğun çıkmasına mani olabilirsiniz.

Eğer uçuk çıkmadan önce bu bölgede karıncalanma hissediyorsanız, hemen lazer tedavisi için bir randevu alın. Eğer uçuk çıkmışsa lazer tedavisi rahatsızlığınızı azaltacak, uçuğu kurutup daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır.

Uçuğa yol açan herpes virüsü yok edilemez. Hayatınızda bir kez enfekte olduktan sonra virüs ömrünüz boyunca vücutta kalır. Eğer çok sık uçuk çıkarıyorsanız, tedavi bu uçuk sayısını ve şiddetini azaltabilir. Genellikle uçuk hep aynı bölgede çıkar. Lazerle birkaç kez tedavi edildikten sonra aynı bölgede uçuk görülme ihtimali çok düşük olacaktır.



TEDAVİSİ BİRKAÇ DAKİKA SÜRER

Uçuk tedavisinde lazer kullanmanın faydaları nelerdir?

- Yüksek teknolojidir, maliyeti çok yüksek değildir

- Rahatlama hemen olur ve kalıcıdır.

- Eğer dudak karıncalanmaya başladığında uygulanırsa uçuğun çıkmasını engeller.

- Tedavi sonrası uçuğun büyümesi durur.

- Herhangi bir rahatsızlık olmaksızın iyileşmeyi hızlandırır.

- Tedavi anestezi gerektirmeden birkaç dakikada tamamlanır



BEYAZLATMA ÖNCESİ DE ETKİLİDİR

Aft nasıl engellenebilir ?

Her ne kadar aftın kesin bir tedavisi olmasa ve tekrar etse de çıkma sıklığını şu yollarla azaltabilirsiniz:

1) Ağzınızı irrite eden yiyeceklerden uzak durun (Asidik ve baharatlı yiyecekler) 2) Yumuşak dokuları yanlışlıkla çiğnememeye çalışın 3) Dişleri her yemekten sonra yumuşak bir fırçayla fırçalayın ve diş ipi kullanın.

Eğer şu durumlar mevcutsa hekiminizi aftlar için arayabilirsiniz:

- Anormal büyüklükte aftınız varsa

- Aftlar hızla yayılıyorsa

- Üç hafta ya da daha uzun süren aftlarınız varsa

- İlaçla geçmeyen, yemek yemenizi engelleyen derecede fazla ağrılınız varsa

- Yeteri kadar sıvı almakta zorluk çekiyorsanız

- Aftla beraber ateşiniz de varsa

Aft tedavisİnde lazer kullanmanın faydaları nelerdir ?

- Yüksek teknolojidir, maliyeti çok yüksek değildir.

- Rahatlama hemen olur ve kalıcıdır.

- Eğer dudak karıncalanmaya başladığında uygulanırsa aftın çıkmasını engeller.

- Tedavi sonrası aftın büyümesi durur.

- Herhangi bir rahatsızlık olmaksızın iyileşmeyi hızlandırır.

- Tedavi anestezi gerektirmeden birkaç dakikada tamamlanır.

- Tedavi sonrasında o bölgede çıkan aftlar daha hafif ve daha sıklıkla çıkar.



RAHATSIZLIĞI AZALTIR

Diş hekimliğinde kullanılan lazerler diş hassasiyetinin tedavisinde kullanılabilir mi?

Hassas noktaları ucuz ve konservatif şekilde tedavi etme yöntemi dental lazer kullanımıdır. Hassas alana birkaç dakika lazer uygulamak birçok vakada rahatsızlığı azaltacak ya da tamamen ortadan kaldıracaktır. Klinik çalışmalar, hassas dişleri lazerle tedavi etmenin diş hassasiyetini azaltmakta etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca beyazlatma öncesi lazer, hassasiyeti azaltır.