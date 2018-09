İmplant tedavisini kolaylaştıran yöntemler

Ağızdaki eksik dişler hem estetik bir sorundur, hem de sağlık açısından problemlere yol açabilir. Günümüzde eksik dişleri tamamlayan en ideal yöntem implanttır. Lazer destekli implant, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Navigasyonlu implant teknolojisi sayesinde ise, implant uygulamaları esnasında karşılaşılabilecek sorunlar önceden belirlenir ve ameliyat sırasında sürpriz yaşanmaz

Dünya üzerinde milyonlarca insan yaşlanmaya, kazalara, hastalıklara ve başka sebeplere bağlı diş kayıpları yaşıyor. Eksik dişleri görmezden gelmek, bizi ileride daha büyük sorunlarla baş etmek zorunda bırakabilir. Çünkü diş kayıpları aslında estetik bir sorun olsa da, uzun zamanda sağlık problemine dönüşebilir. Diş sadece 'diş' değildir! Dişler her elementin önemli rol oynadığı karışık bir sistemin parçalarıdır. Bu nedenle, kayıp dişler mutlaka tedavi edilmelidir. İşte bu noktada karşımıza implant tedavisi çıkar.



EKSİK DİŞLERİN YERİNE İMPLANT

Günümüzde implant tedavisi, kayıp dişlerin oluşturduğu sorunları engellemek üzere önemli bir aşama olarak görülüyor. İmplant; eksik diş veya dişlerin yerine, doğal dişin fonksiyonunu elde etmek amacıyla çene kemiğine yerleştirilen 'yapay diş kökü'dür. İmplantın çene kemiğine yerleştirilmesinin ardından üzerine ihtiyaca göre kron, köprü, hareketli ya da sabit protez yapılabilir. Böylece implant doğal dişin fonksiyonunu sağlar ve estetik bir görünüme sahip olunur. İmplantlar, çenedeki kemiklerle birleşerek daha fazla diş kaybını engelleyecek şekilde ağızda destek oluşturur. İmplantlar; biyolojik bir materyal olup insan vücudunun kabul ettiği diş dokusu ve kemikle uyumlu titanyumdan yapılır. Değişik implant çeşitleri bulunmakla birlikte, en yaygın kullanılan implant çeşidi 'vida' şeklinde olandır.



LAZER DESTEKLİ İMPLANT

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulamaları, minimal invaziv yöntem olarak bilinir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Bu uygulamada diş etinin sadece implant uygulanacak bölgesi lazer kullanılarak açılır, kemik dokusuna ulaştıktan sonra kemiğin en sert kısmı olan kompakt kısmında erbium lazerle implant çapında bir frez açılır. Açılan freze implant yerleştirilir. Lazer destekli implant uygulaması sonrasında diode ya da nd-yag lazerlerle biostimulasyon uygulaması yapılır. Bu uygulama sayesinde operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ortadan kalkar ve doku iyileşmesi hızlanır. Lazer destekli implantın avantajları şöyledir:

Bu uygulamada, sadece implant uygulanacak olan bölgede diş eti ve kemik işlemi yapıldığı için operasyon sonrası iyileşme süreci kısadır.

Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her türlü kemik cerrahisi işlemi ve implant uygulaması kemik dokusunu bozmadan yapılabilir ve böylece operasyon sonrası kemik kaynaması maksimum düzeyde olur.

Lazer destekli implant uygulaması öncesi hastadan 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi alınarak implantın yerleşeceği kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında tüm detaylar elde edilir. Böylelikle, operasyon esnasında herhangi bir sürprizle karşılaşılmaz ve operasyon kısa sürede neticelenir.

Artık dünya çapında uygulanmakta olan All On Four ve Colombus Bridge yöntemleri lazer destekli uygulandıklarında, açıkta yara yeri olmadığından daha çabuk iyileşir ve dikiş de olmadığı için gıda birikimini önleyerek ameliyat sonrası diş kullanımını kolay hale getirir.

Özellikle tek diş eksikliklerinde lazer destekli implant uygulanması ile uygun kemik bulunduğunda implant hemen uygulanır, implant üzeri dişe, CAD-CAM yöntemi ile seramik rekonstriksiyon yapılır. İki saat gibi kısa bir zamanda daimi diş de yapıştırılarak hastanın kullanımına sunulabilir.



NAVİGASYONLU İMPLANT TEDAVİSİ

Navigasyon Sistemi olarak adlandırılan Cerrahi Yönlendirme Sistemi; tüm diş, ağız ve çene bilgilerini doktora ileterek, implantın yapılacağı en uygun yeri tespit ederek doktora yol gösterir. Sistem, tedavi sırasında tespit ettiği yerden kayma olursa doktoru uyararak hata yapma payını sıfıra indirir. Sistem sayesinde, doktorun diş etini kesip kemiği görmesine gerek kalmaz. Bu teknoloji ile sinirlerin yerinden kemik kalınlığına kadar detaylı tüm bilgiler anında elde edilir, uygun tedaviye güvenilir bir şekilde ulaşılır. Navigasyonlu implant teknolojisinin avantajları şöyledir:

Bu teknoloji sayesinde, implant uygulamaları esnasında karşılaşılabilecek sorunlar önceden belirlenir, analiz edilir ve ameliyat sırasında sürpriz yaşanmaz

Doğru açı ve konumda implant yerleştirilmesini sağlar.

Operasyon sonrasında ise ameliyat kesiği, kanama ve dikiş olmadığı için çok hızlı iyileşme sağlanır

İmplant tedavisinde karşılaşılan başarısız sonuçlar ve sinir zedelenmelerini ortadan kaldırır.



İMPLANT TEDAVİSİ ESNASINDA VE SONRASINDA AĞIZ HİJYENİ ÖNEM TAŞIR

İMPLANT çevresi doku iltihabı; kemik dokusuyla bütünleşmiş olan implantların çevresindeki yumuşak dokuda başlayan, tedavi edilmediğinde implantı çevreleyen kemiğin erimesine ve hatta implant kaybına yol açabilen enfeksiyonlardır. Bu problemler; implantların yerleştirilmesi sırasında sterilizasyona dikkat edilmemesi, kuvvet dağılımının iyi ayarlanamaması, ilk yerleştirme direncinin olmaması sonucunda ya da implantlar yerleştirildikten bir süre sonra ağız hijyeni yetersizlikleri gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. Doğru bir teşhis ve uygun bir tedavi planını takiben, kurallara uyularak yapılan implantların çevresinde bu tip problemler genellikle görülmez.



LAZERLE TEDAVİ

İmplantların çevresi de doğal dişler kadar gerek diş fırçası, gerekse arayüz temizleyicileri ile düzenli olarak temizlenmelidir. İmplant çevresinde ağız bakımı eksikliklerinde, bu bölgede fırçalama sırasında ya da kendiliğinden kanama, cerahat çıkışı ve ağız kokusu gibi şikayetler meydana gelir ki; bu durum implant çevresi doku iltihabının bir göstergesidir. İmplant çevresi doku iltihabı sadece yumuşak dokuyu ilgilendiriyorsa, bu bölgenin lazerle tedavisi oldukça başarılı sonuçlar verir. Lazer ile bölgede oluşan cepler elimine edilir ve bakteri sterilizasyonu ile mevcut enfeksiyon ortadan kaldırılır. Bu işlem, lokal anestezi altında çok kısa bir sürede kolaylıkla uygulanır ve hasta ağız hijyenine dikkat ettiği ve altı aylık düzenli kontrollere geldiği sürece oldukça başarılı olur. İmplant çevresi doku iltihabının kemiği içine aldığı durumlarda, bölgenin açılarak temizlenmesi ve gerekli görülürse kemik grefti uygulamaları ile yeniden yapılandırılması mümkündür. Bu gibi durumların tedavisinde Nd-YAG, Diode, CO2, Erbiyum lazerler tek tek ya da kombine olarak kullanılır ve başarılı sonuçlar alınır.