Her bir dişiniz bir organı temsil eder

Ağız içindeki dişleriniz belirli organ ve sistemlere karşılık gelir. Kırık, enfeksiyonlu ya da çatlak bir diş, temsil ettiği organı da sağlıksız hale getirebilir

Bir organınızdaki ağrı veya işlev bozukluğu, dişinizde problemlere neden olabilir. Aynı şekilde her bir diş, ayrı bir organı temsil eder ve o dişteki ağrı, o organı etkiler. Bir dişinizle ilgili enfeksiyon ya da çürük gibi problemler yaşadığınızda bu dişinizle aynı akapunktur meridyeni üzerindeki organ da sağlıksız hale gelebilir. Bunun tam tersi de geçerlidir; belirli bir organdaki işlev bozukluğu, ilgili dişte probleme sebep olabilir. Enfeksiyonlar, dişlerin kök ucunda var olabilir. Bazen X ışınlarıyla, özellikle kanal tedavisi olmuş dişlerde tespit edilemeyebilir. Uzun bir süre önce tedavi edilmiş dişinizi elinizle sağa sola sallayıp üzerine hafifçe vurduğunuzda ağrı ya da o bölgede bir huzursuzluk hissettiğinizde 'Bu dişim kanal tedavisi oldu, hâlâ neden ağrıyor?' diye kendinize ya da hekiminize sorduğunuz olmuştur. Toksinler, enfeksiyonlardan sızar ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarını bastırarak ve hastalıklara yol açabilir. Diş kökü kanallarından sızan toksinler; kalp, böbrek, rahim, sinir sistemi ve endokrin sistemlerin sistemik hastalıklarına neden olabilir.



ADRENAL İŞLEVİNDE DENGESİZLİK

Akupunktur uzman ve uygulayıcıları, uygulamalarına yardımcı olmak için meridyenlerden oluşan bir diş çizelgesi takip ederler. Bu çizelgeyle hangi dişin hangi organ ya da organlar üzerinde etkili ve aynı meridyen üzerinde olduğu hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu bağlantıların tümü kullanılarak, bağlı oldukları vücut bölümünü teşhis ve tedavi etmek için dişler kullanılabilir. Örneğin; alt çenedeki ön kesici dişler, adrenal bezlere bağlı bir meridyende bulunmaktadır. Bu dişlerdeki hassasiyet ve ağrı, adrenal işlevinde bir dengesizliği gösterebilir. Ağız içindeki dişleriniz belirli organ ve sistemlere karşılık gelmektedir. Kırık, enfeksiyonlu, çatlak ya da fonksiyona girmeyen dişler; vücudunuzun diğer bir bölümünde belirtiler verip sizi rahatsız edebilir. Örneğin; üst çenede ikinci küçük azı dişinizde iyi yapılmamış bir kanal tedavisi, göğsünüzü ve akciğerlerinizi etkileyebilir. Bazen daha önceden çekilmiş diş bölgelerinizde 'Hayalet ağrı' diye adlandırılan ağrı çekersiniz. Bu deneyim, az önce bahsettiğimiz meridyenler boyunca dişler ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı en iyi açıklayan örneklerden biri olabilir. Çekilmiş olan bir dişin; o bölgede, eğer içeride yani kemik içinde bir parçası ya da temizlenmemiş enfeksiyonu yoksa ağrı yapması mümkün değildir. Çekilen diş, bulunduğu meridyenle aynı bölgeye gelen organınızda da bir sıkıntıya işaret edebilir. Kısacası, bağlı olduğu organ rahatsızlığın kaynağı olabilir.



ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

2009 yılında yapılan bir araştırma (Dental Aegis dergisinde), diş hekimliğinde dişlerin 'duygusal organlar' olduğu paradigmasını ortaya koydu. Dişlerimizdeki bazı reseptörler, yemek yediğimizde bir dizi sinir aktivitesini kontrol eder. Bu reseptörler, ne kadar sert ve hızlı çiğnediğimizi ve beynimize bunu bildirdiğimizi belirler. Bu reseptörler, dişin pulpası dediğimiz sinir ve damarların bulunduğu kanal tedavisi olurken çıkarılan doku demetinin içinde bulunur ve mekanik reseptör olarak bilinirler.



AYNI GENLER SORUMLUDUR

Mekanik algılama, vücudun dışındaki uyaranlardan kaynaklanan temas etme, algılama, bilinçli dokunuş ya da mekanik yer değiştirme algısıdır. Mekanik alıcılar, gerginlik, basınç ya da titreşim gibi mekanik uyaranlara cevap veren dolgu organlarıdır. Bu sebeplerden dolayı dişlerimiz sinir iletişimi için eylemsiz değil, önemli olduklarından, diğer biyolojik süreçleri teşvik eden eşsiz duyu girdileri sağlarlar. Finlandiya'da yapılan bir araştırma, diş gelişiminden sorumlu genlerin birebir diğer organların gelişiminden sorumlu aynı genler olduğunu ortaya koymuştur. Organların büyüme ve gelişmesinde rol oynayan genler, ileride kanser ihtimalinin göstergesi olabilir. Şu da unutulmamalıdır ki; eminim ileride bu konularla ilgili daha fazla araştırmalar yapılacak, anormal diş gelişimi ile kanser arasında bir bağlantı bulunacaktır.



BÜTÜNSEL DİŞ HEKİMLİĞİ VE BİYOLOJİK DİŞ HEKİMLİĞİ

Biyolojik diş hekimliği, Uluslararası Ağız ve Toksonomi tarafından hazırlanan bir terimdir. Her zaman modern diş hekimliğinin tüm hedefleri olan tedavi misyonunu gerçekleştirmek için, en güvenli, en az toksik yoldan ve hastanın biyolojik arazisinde olabildiğince hafifçe basarken bunu yapın. Ağız sağlığına daha biyouyumlu bir yaklaşım, biyolojik diş hekimliğinin damgasını oluşturuyor. Diş hekimliği konusundaki bütüncül bir yaklaşım, ağzı ve dişleri vücudun geri kalan kısmının parçası olarak kabul etmek ve izole etmek değil. Dişler ve meridyenler arasındaki bağlantıyı bilerek diş ağrınızı daha eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde tedavi edecek bir diş hekimi bulmak isteyebilirsiniz.



KÖPEK DİŞİ AĞRISI KARACİĞER İLTİHABI BELİRTİSİ OLABİLİR

Ön kesici dişlerinizdeki ağrı, prostat veya bademcik enfeksiyonu belirtisi olabilir.

Köpek dişindeki kronik ağrı, karaciğer veya safra kesesi iltihabının bir belirtisi olabilir.

Küçük azı dişleri; alerjik reaksiyon, bağırsak florası dengesizliği, pnömani veya kolitin sonucu olarak ağrıyabilir.

Alt köpek dişleri dolaşım sistemine karşılık gelir ve ağrı, ateroskleroza ve akciğer fonksiyon bozukluğuna işaret edebilir.

Alt büyük azı dişlerindeki ağrı; varisler, kolondaki polipter ve solunum yolu hastalıklarını gösterebilir.

Bunları okuduktan sonra şu aklınıza geldi mi hiç? Bir diş hekimine gittiniz. 'Şu dişimin olduğu bölge ağrıyor' dediniz. Diş hekiminiz röntgen çekti, klinik muayene yaptı, 'Dişiniz sapasağlam' dedi. Ağrılarınız devam etti. Siz de dişinizi başka bir diş hekimine gidip çektirdiniz. Maalesef benim böyle dinlediğim çok hasta hikayesi oldu. Demek ki bağlantıları iyi bilip yönlendirmeyi iyi yapmamız gerekiyor.