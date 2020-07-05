Yeni teknolojiler sayesinde sorunsuz implant yaptırın

İlerleyen teknoloji, güvenli ve hızlı şekilde implant tedavisi imkanı sunuyor. Kanamaların ve komplikasyonların önüne geçen yeni implant teknolojileri, artık çok kısa sürede hatasız implant uygulanmasını mümkün kılıyor

Navigasyon teknolojisinin implant tedavilerinde karşılaşılan başarısız sonuçları ortadan kaldırdığı ve hata payını sıfıra indirdiği kaçınılmaz bir gerçek. Bu hafta navigasyonlu implant tedavisinin detayları üzerinde duruyorum. Klasik implant cerrahisinde çene filmi görüntüsü 2 boyutlu olduğundan, gerekli kemik miktarı bu filmler ile tam olarak anlaşılmaz ve cerrahi sırasında diş eti kaldırıldıktan sonra en uygun bulunan yere implant yerleştirilir. Bu yaklaşımın en büyük dezavantajı ise uygulanan implantın estetik beklentiyi karşılayamaması ve hekimin cerrahi alanda karşılaşacağı durumu önceden bilmemesidir. Tıp alanında Navigasyon Sistemi olarak adlandırılan Cerrahi Yönlendirme Sistemi, diş tedavisinde tüm diş, ağız ve çene bilgilerini ileterek implantın yapılacağı en uygun yeri tespit ederek doktora yol gösterir. Sistem, tedavi sırasında tespit ettiği yerden kayma olursa doktoru uyararak hata yapma payını sıfıra indirmektedir. Bu sistem sayesinde hastadan alınan detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılarak bu planın müdahale sırasında hastaya uygulanır. Üç boyutlu planlama ve dijital tomografi, panoramik röntgene göre büyük avantaj sağlar. 2009 sonlarında Almanya'da geliştirilen cerrahi yönlendirme teknolojisi ile implant uygulamalarında karşılaşılabilecek tüm sorunlar önceden belirlenebildiği için ameliyat sırasında oluşabilecek riskler önlenebiliyor.



KOMPLİKASYONLARI AZALTIR

İmplant hassas bir iştir. Neyi görürseniz, onu tedavi edebilirsiniz. Karmaşık damar ve sinir ağı içeren çene kemiğinin, robotik cerrahi yöntemi ile yapısal olarak zarar görme riski ortadan kalkar. Robotik implant uygulamaları, üç farklı adımdan oluşur. Öncelikle klasik çene filmlerinden farklı olarak, hastanın 3 boyutlu çene tomografisi çekilerek, var olan kemik yalnızca şeklen değil, hacmen ve milimetrik olarak da hesaplanıp kaydedilir. İkinci adımda sistemin özel bilgisayar programı sayesinde tomografi görüntüsü alınır, hastanın hangi bölgesine implant yapılması gerektiği saptanarak ameliyat esnasında oluşabilecek komplikasyonlar elimine edilebilir. Son adımda ise, hastanın ağzına uygulanan özel gözlü sensörler yardımıyla özel bir alet sayesinde implantların bilgisayar ekranından takip edilmesi ile 0.1 mm sapmalar bile fark edilerek yerleştirilir. Sistemin ileri hassas oluşu sayesinde 3 boyutlu olarak incelenen kemik içerisine hatasız yerleştirilebilen implantlar, uygulama risklerini, kanamaları ve meydana gelebilecek uyuşukluk hissi gibi komplikasyonları da ortadan kaldırır. Diş etinin kesilmesine, dikişe ve kemik miktarının gözle görülme ihtiyacına gerek olmadan implant uygulanabilmesine yardımcı olan robotik cerrahi sistemi, kemik içinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri ve ameliyat sonucu oluşabilecek komplikasyonları azaltır, kemik içindeki kaynamayı hızlandırır.



DİKİŞ İSTEMIYORSANIZ...

İmplant tedavilerinde doktor, diş etini keserek kemiğe ulaşır ve kemiğe bakarak bir tedavi yolu izler. Navigasyonlu implant tedavisi sistemi sayesinde, doktorun diş etini kesip kemiği görmesine gerek kalmaz. Bu teknoloji ile sinirlerin yerinden kemik kalınlığına kadar tüm bilgiler anında elde edilebilmekte ve uygun tedaviye güvenilir şekilde ulaşılmaktadır.



EKİP İŞİDİR

İlerleyen teknoloji sayesinde artık kemik eksikliği olmadığı durumlarda dört dakikada implant uygulaması mümkündür. İmplant tedavisi, diş hekimliğinde özel bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle tedaviyi gerçekleştirecek olan diş hekiminin bu konuda eğitim almış ve uzmanlaşmış olması gerekir. Cerrahi prosedürü yerine getirebilmek için ağız cerrahı, implantolog ya da periodontolog ve protez uzmanından oluşan bir ekip gerekmektedir. Aksi takdirde tedavi, başarılı bir sonuçtan çok olumsuz bazı neticelerle sonuçlanabilir.



LAZER DESTEKLİ İMPLANT

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulamaları, minimal invaziv yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Lazer destekli implant uygulaması öncesinde hastadan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi alınarak implantın yerleştirileceği kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında detaylı bilgi elde edilir. Bu uygulamada diş etinin sadece implant uygulanacak bölgesi lazer kullanılarak açılır. Kemik dokusuna ulaşıldıktan sonra burada implant çapında bir frez açılır. Açılan freze implant yerleştirilir. Lazer destekli implant uygulaması sonrasında yine lazerler biostimulasyon uygulaması yapılarak, operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ortadan kalkar ve doku iyileşmesi hızlanır. Lazer destekli implant uygulamasının avantajları şunlardır:

Lazerin hidrokinetik kesme tekniği sayesinde operasyon sonrası kemik kaynaması maksimum düzeyde olur.

3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile kemik dokusunun genişliği ve derinliği bilindiği için operasyon esnasında herhangi bir sorun yaşanmaz.

Operasyon sonrası açıkta yara yeri kalmadığından iyileşme daha çabuk olur.

Özellikle tek diş eksikliklerinde uygun kemik bulunduğunda implant hemen uygulanarak, implant üzeri dişe CAD-CAM yöntemi ile seramik rekonstriksiyon yapılarak iki saat gibi kısa bir zamanda daimi diş de yapıştırılarak hastanın kullanımına sunulabilir.



İMPLANT UYGULAMASININ FAYDALARI

İmplant tedavisi rahat, sağlam ve güvenilir bir uygulamadır.

Sağlıklı dişlerin kesilmesini engeller.

Estetik görünümün bozulmamasını sağlar.

Kaybedilen çiğneme fonksiyonunun geri kazanılmasını sağlar.

Diş çekimi sonrası oluşan kemik kaybını engeller.

Sabit köprü protezlerinde, gövde altında meydana gelebilen gıda birikimi ve temizleme zorluğu engellenmiş olur.

Gülerken, konuşurken ve yemek yerken özgüveni artırır ve diş eksikliğinin meydana getirdiği olumsuz psikolojik etkileri ortadan kaldırır.

Tam çene ve bölgesel protezlere destek olmak, tutuculuğu ve çiğneme etkinliğini artırmak amacı ile de kullanılabilir.