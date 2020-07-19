Kan sulandırıcıyı kendi kendinize bırakmayın

Kullandığınız kan sulandırıcı ilaçları, önlem alması için tedaviden önce diş hekiminize bildirmelisiniz. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız ilacınızı kendi kendinize bırakmayın. Yapmanız gereken şey, diş hekiminizle kardiyoloğunuzu görüştürmektir

Diş hekimliği pratiğinde, hastalarımızdan tedavi öncesi aldığımız anamnez diye adlandırdığımız formda hastalarımıza sıkça sorduğumuz 'Kullandığınız bir ilacınız var mı?' sorusuna aldığımız cevaplardan biri de 'Kan sulandırıcı kullanıyorum'dur. Hastalarımızdan, 'Doktor bey, diş çektireceğim için bugün ilacımı almadım, üç gün önceden kestim' gibi cevapları çok sık duymaya başladık. Bu cevap ne kadar tehlikeli ve yanlışsa, inanın bir diş hekiminin de 'Diş çekiminden ya da implant uygulamasından üç gün önce ilacınızı kesin' demesi o kadar yanlış. Kan sulandırıcı ya da herhangi bir ilaç kullanıyorsanız lütfen kendi kendinize diş tedavisi öncesi ilacınızı bırakmayın. Kullandığınız ilacı size diş hekiminizin direkt olarak bıraktırmasına da karşıyım. Çünkü size ilacı veren diş hekiminiz değildir. Yapmanız gereken, diş hekiminizden yapacağı tedavileri bildiren bir yazı alarak kardiyoloğunuza götürüp kullandığınız ilacı en baştan tedavinizin akışına göre düzenlemesidir. Diş doktorunuz ile kalp doktorunuzu telefonla görüştürüp düzenleme yaptırabilme imkanınız da olabilir.



İLACİNİZİ HEKİME SÖYLEYİN

Doktorunuz, inme veya kalp krizi riski altında olduğunuzu tespit etmişse, muhtemelen bir kan inceltici (sulandırıcı) reçete etmiştir. Bu reçeteli ilaçlar, bu koşullar için riski azaltmada çok etkilidir. Bununla birlikte, uzun kanamaların doğal bir yan etkisi vardır. Cerrahi diş hekimliği prosedürleri de dahil olmak üzere bu durum çok endişe vericidir. Kan incelticileri, kanın doğal pıhtılaşmasını önlemek için çalışırlar. Bu, kan damarlarında inme veya kalp krizine neden olabilecek kan pıhtılaşma riskini azaltır. Bunun için öngörülen ilaçlar şunları içerir:

Aspirin

NSAIDS (Advil)

Warfarin (Coumadin ve jenerik ilaçlar)

Heparin

Dabigatran Etexilate (Pradaxa)

Clopidogrel (Plavix) Şu anda bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, lütfen bunu uygun önlemlerin alınabilmesi için herhangi bir işlemden önce diş hekiminize açıkça bildirin. İlacınızın adını ve dozajını kaydettikten sonra, diş hekimi herhangi bir tedaviye başlamadan önce kardiyoloğunuza danışmalısınız.



TAHLİLE İHTİYAÇ OLABİLİR



Diş çekimi veya implant yerleşimi gibi daha invaziv bir diş prosedürüne ihtiyaç duyarsanız, o zaman diş hekiminiz ve kardiyoloğunuz, kan inceltici ilaçlarınızı geçici olarak ayarlama potansiyel faydalarını ve risklerini ölçmek zorunda kalacaktır. Doğru bir karar vermeye yardımcı olması için kan testlerine ihtiyaç duyulması olasıdır. En önemlisi, şu anki reçeteli ilaçlarınızı diş hekiminize açıkça söylemelisiniz. Bu, sağlığınızı ve hayatınızı korumaya yardım etmektir. Çoğu durumda diş hekimliği işi, bir kan tinerini kullandığınızdan etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, invaziv bir prosedür kanamaya neden olma potansiyeline sahipse, diş çekimi veya diş eti ameliyatı gibi bir sorun ortaya çıkabilir. Kan normal olarak pıhtılaşmadığı için, bu işlemler sırasında kanamayı durdurmak zor olabilir. Çok fazla komplikasyondan kaçınmak için, diş hekiminize veya ağız cerrahınıza hangi ilaçları aldığınızı, özellikle de kan tinerini bildirebilirsiniz. Diş hekiminiz, prosedüre ve dozajınıza bağlı olarak, ilaçları geçici olarak durdurup durdurmadıklarını görmek için reçeteyi veren doktorunuza danışabilir, bu da diş tedaviniz için kabul edilebilir bir önlemdir. Diş hekiminiz; kolaylıkla kanayan daha küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) bozulmasını önlemek için yarayı dikerken kan pıhtılaşmasını dengelemek için yara alanının etrafında hemostatik ajanlar kullanabilir, kanamayı azaltacak önlemler alabilir.



GÜVENLİ TEKNİKLER VAR



Dozunuz geçici olarak durdurulursa veya azaltılırsa, genellikle dental işlemden hemen sonra kan incelticilerine yeniden başlayabilirsiniz. Diş hekiminiz ve doktorunuzun birlikte çalışması, sağlığınızın tehlikeye girmemesine yardımcı olur. Diş tedaviniz çok fazla komplikasyon olmadan gerçekleşir. Kan tinerlerini düzenli olarak alan birçok hastayı tedavi ediyoruz. İmplant tedavisi sırasında kan sulandırıcı alınması ile ilgili endişemiz, operasyon sonrası kanamanın devam etmesidir. Ancak ilacınızı bırakmadan kanamayı azaltmak ve durdurmak için kullanılabilecek güvenli teknikler vardır.



TEDAVİ GÜNÜN ERKEN SAATİNE PLANLANMALI



Kan incelticileri kullanırken diş tedavisi alabilir misiniz?

Hastalar, kişisel durumlarına bağlı olarak, vaka bazında tedavi için değerlendirilmektedir. Kan inceltici yalnızca geçici bir süre için alınacaksa, reçeteye artık ihtiyaç duyulmayana kadar gerekli olmayan diş tedavilerini ertelemek uygundur. Kan incelticiniz uzun süre alınıyorsa, bu ilaçları almaya devam ederken genellikle diş tedavileri devam edebilir. Enfeksiyon veya kalp krizi riski doğurabileceğinden, ilaçlarınızı doktor emrine karşı durdurmayı asla tavsiye etmiyoruz. Bunun yerine, gazlı bez, hemostatik cihazlar veya minimal invaziv cerrahi teknikler gibi kanamayı kontrol etmek için ek adımlar atarız. Diş tedavileri, günün erken saatlerinde planlanmalı, hastanın dinlenebilmesi veya herhangi bir kanamanın kontrol altına alınması için yeterli zaman sağlanmalıdır.



DIŞ HEKİMİ GEREKLİ ÖNLEMLER ALABİLİR



Antikoagülan nedir?

Antikoagülanlar; kanın pıhtılaşmasını önlemek için çalışan bir ilaç sınıfıdır, diğer bir deyişle kan tineridir. Tipik olarak kalp rahatsızlığı, inme veya kan pıhtılaşması sorunları olan hastalar kan tineri kullanır. Bazı yaygın kan tinerleri arasında Coumadin, Heparin, Xarleto, Pradaxa ve Eliquis bulunur. Bu ilaçlar, bireyin sağlığını korumak için gereklidir. Kan incelticilerinin sık görülen yan etkileri, morarmaları ve kanamayı artırmasıdır. Bir hastanın, diş bakımı öncesinde antikoagülan ilaçlarını bırakıp bırakmaması gerektiği sıkça sorulmaktadır. Cevap, hayır. Çözüm oldukça basittir, riske değmez! Diş hekiminiz, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için doktorunuzla yakın bir işbirliği içinde çalışacaktır.