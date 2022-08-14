Erimiş üst çene kemiğine implant

Üst çene kemiği erimiş hastalara implant yerleştirilmesi oldukça zor bir tedavidir. Zigoma yani elmacık kemiği implantları, erimiş üst çene kemiğine sahip pek çok hasta için alternatif tedavi seçeneğidir. Pek çok araştırmacının bildirdiği klinik çalışmalara göre zigomatik implantların başarı oranı ise yüzde 82 ile yüzde 100 arasında değişmektedir

Aşırı derecede erimiş üst çene kemiği olan hastalarda protez diş yapılması ve implant yerleştirilmesi hem cerrahlar, hem de protez uzmanları için zordur. Üst çene kemiği erimiş hastalarda eğer yalnızca geleneksel implantlar kullanılacaksa, implant uygulanacak bölgeye implant yerleştirmeden önce çoğu zaman kemik grefti uygulaması gerekebilmektedir. Bu prosedür, genellikle sinus tabanının yükseltilmesini ve kemik greftlerinin uygulanmasını içerir. Bu uygulamalarda, tedavinin zahmetli ve zor olması, uzun süren tedavi süresi, masraflar ve potansiyel komplikasyonlar önemli hususlardır. Bunlar da hastaların tedaviden uzaklaşmalarına sebep olan önemli faktörlerdir. Zigoma (elmacık kemiği) implantları ile sıklıkla kemik greftleme yöntemlerinden kaçınılır ve hastalar tedavi süresince geçici bir protez kullanmaya devam edebilirler. Zigomatik implantlar uygun kullanıldığı zaman erimiş üst çene kemiğine sahip pek çok hasta için alternatif bir tedavi seçeneği sağlamaktadır. Üst çene kemiğine uygulanan geleneksel implantların başarısı kemik miktarına ve kalitesine göre tartışmalı olabilmektedir. Özellikle üst çene kemiği şiddetli derecede erimiş hastalarda veya tümörlerden dolayı üst çene kemiğinin bir kısmı veya tamamı alınmış hastalarda, zigomatik implantlar son yıllarda kapsamlı cerrahi prosedürleri yerine uygulanan bir alternatif olmuştur. Uzunlukları 45 mm'den 55 mm'ye kadar olan bu implantların ana desteği, elmacık kemiğine yapılan fiksasyon tarafından sağlanmaktadır.









PROTEZİN YAPIMI

SON ölçü alma işlemleri uygun bir iyileşme periodunu takiben genellikle 3 ile 4 hafta sonra yapılabilir. Bu aşamanın prosedürü de implantlarda sabit köprü yapımında olduğu gibi bir yol izler. Laboratuvar işlemlerini takiben dişli provalar yapılır ve hastanın estetik açıdan onay vermesi beklenir. Pek çok araştırmacının bildirdiği klinik çalışmalara göre zigomatik implantların başarısının yüzde 82 ile yüzde 100 arasında değiştiği bildirilmektedir. Sonuç olarak, zigomatik implantlar ile ilgili yapılmış olan çalışmaların ışığında zigomatik implantların, ileri derecede erimiş üst çene kemiğinde ve tümör operasyonu sonucu parsiyel üst çene kaybı olmuş hastalarda fonksiyon ve estetiğin tekrar kazanılması amacıyla başarıyla uygulanabileceğini söyleyebiliriz.









KLİNİK BULGULAR ÖNEMLİ

GÜNÜMÜZDE zigomatik implantlar ile birlikte uygulanan ilave implantlar sayesinde üst çeneye uygulanan protezlerin stabilizasyonu sağlanır. Fakat bu uygulamanın yapılabilmesi için üst çene ön bölgedeki kemik miktarının iki, tercihen dört adet geleneksel implantın yerleştirilmesine olanak sağlaması gerekmektedir. Ayrıca hastaların sinüslerinde enfeksiyon olmaması ve implantların yerleştirileceği alanda kabul edilebilir miktarda yumuşak doku bulunması gerekmektedir. Hastaların tedavi planlaması, implantların yerleştirilmesinden önce yapılmalıdır. Hastanın tıbbi ve fiziki durumu, iki saatlik cerrahi prosedürü, genel anestezi veya derin sedasyonu tolere edebilir düzeyde olmalıdır. Hastanın ağız açıklığı, 30 mm ile 52.5 mm uzunluğundaki zigomatik implantların yerleştirilmesine imkan tanımalıdır.







CERRAHİ PROTOKOL

ZİGOMATIK implant cerrahisi derin sedasyon veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Zigoma implantlarının yerleştirilmesini takiben kesilen dişeti dikilir. Üst protezde implantların yapıldığı bölgeler bollaştırılır ve protezin içerisine doku pomadları uygulanır. Hastalar bu şekilde eski protezlerini altı aylık iyileşme periyodu süresince kullanır. İkinci basamakta implantlar bir metal bar ile birbirine bağlanır. 4 ila 6 hafta sonra, yumuşak dokuların iyileşmesini takiben ölçüler alınır ve daimi protezin yapımına geçilir. Zigoma implantı yerleştirilen hastaların bakımı, tam bir iyileşme fazı oluncaya kadar süren bir işlemdir. Hastaların protezlerinin tutuculuğunda veya çiğneme yeteneklerindeki değişimler gibi bir takım önemli fonksiyonlarda sınırlamalar görülebilir.