4 dakikada implant operasyonu

Gelişen teknolojiler sayesinde implant operasyonları sadece dört dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Tüm tedavi, birinci operasyondan sonraki ikinci ayda sona eriyor

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulamaları, minimal invaziv yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Yöntemin gayesi, sadece implant uygulanacak olan bölgede dişetinin, lazerlerden herhangi birini kullanarak açılmasıdır. Kemik dokusuna ulaştıktan sonra kemiğin en sert tabakası olan kompakt kısmının da sadece Erbium lazer kullanılarak belli bir genişlik ve derinliğe ulaştıktan sonra kullanılacak olan implant çapındaki tek bir frezle yuvasının açılması sonrasında implantın uygulanması yöntemidir. Lazer destekli minimal invaziv implant uygulaması yönteminde sadece implant uygulayacağınız bölgede bir dişeti ve kemik işlemi yapıldığı için hastaların operasyon sonrası konforları maksimum düzeyde olur. Lazer destekli implant uygulamalarında kemiğin sert tabakasını delmek için yapılan çaba, kemikte bazen ısı ve titreşim meydana getirebilmektedir.



LAZERLE KEMİK CERRAHİSİ

Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her türlü kemik cerrahisi işlemi ve implant uygulaması, kemik dokusunu bozmadan, termal hasar vermeden yapılabilir ve böylece operasyon sonrası kemik kaynaması maksimum düzeyde olur. Lazer destekli implant uygulamaları sonrasında hastalara Diode ya da Nd-YAG lazerlerle yapılan düşük dozlarda verilen lazer enerjisi ortodontik tedavi başlangıcında veya cerrahi operasyonlar sırasında ve sonrasında duyulabilen ağrıların oluşumunu önler ve doku iyileşmesini hızlandırır. Uygulamalar, hasta konforunu artırdığı gibi yara iyileşmesinin hızlanmasını sağlar.









DÜNYA ÇAPINDA UYGULANIYOR

Lazer destekli implant uygulamasına başlamadan önce hastadan alınacak olan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi, implantın yerleşeceği kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında bize detay verir. Bu sayede operasyon esnasında bir süprizle karşılaşılmayacak ve operasyonun kısa sürede neticelendirilmesini sağlayacaktır. Lazer kullanılarak yapılan implant uygulaması sonucu hasta ağzında herhangi bir cerrahi işlem yapılmadan öncesi görüntüsü olduğundan, kemik desteği elverdiği sürece hastayı dişsiz geldiği klinikten dişli olarak çıkarma imkanımız doğmaktadır. Artık dünya çapında uygulanmakta olan All on Four ve Columbus Bridge yöntemleri lazer destekli uygulandıklarında açıkta yara yeri olmadığından daha çabuk iyileşmekte ve dikiş de olmadığından gıda birikimini önleyerek ameliyat sonrası diş kullanımını kolay hale getirmektedir.







TÜM İŞLEM 2 SAATTE BİTEBİLİR

ÖZELLİKLE tek diş eksikliklerinde lazer destekli implant uygulaması ile uygun kemik bulunduğunda hemen implant uygulanır. İmplant üzeri diş de CAD-CAM yöntemi ile seramik rekonstriksiyon yapılarak 2 saat gibi kısa bir zamanda hastanın daimi dişi de yapıştırılarak hastanın kullanımına sunulabilir. Lazer destekli implant uygulamalarının en büyük avantajları ise çok küçük bir bölgeden girildiği için dikiş ihtiyacını ortadan kaldırması ve dolayısı ile kanamayı da minimuma indirmesidir. Ayrıca implant operasyonları öncesi ya da sonrasında diş etinde lazerle yapılacak küçük uygulamalarda anestezi ihtiyacı da yoktur.









DİŞ VE KEMİK YAPINIZA GÖRE SÜRE DEĞİŞİYOR

İMPLANT operasyonlarının günümüzde sadece 4 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanması bile mümkün olmaktadır. Diş ve kemik yapınıza göre belirlenen operasyon şekline göre toplam süre değişebilir. Genelde birinci operasyondan sonraki ikinci ayda tedavi sona erer. Bu süre boyunca geçici protezlerle günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz. İmplantların kemik ile tam birleşmesini sağlamak amacıyla ilk iki-üç ay süresince implant üstüne gelen yüklerin en aza indirilmesi gerekir. Doktorunuz bu iyileşme süresi boyunca size uygun geçici bir protez yaparak sizi dişsiz bırakmayacaktır. Daha sonra kalıcı dişler implantlarınızın üzerine eklenerek tedavi sona erdirilecektir.