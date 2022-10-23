Yoksa diş etim hasta mı?

Kaplamaların diş eti ile uyumu çok önemlidir. Diş eti iltihapları basit kanamayla başlar. Şiddetli kanama kemik yıkımını başlatabilir ve önlem almazsanız dişinizi kaybedebilirsiniz. Diş etinizde kanama ve ödem varsa, mutlaka diş hekiminize başvurun

Sağlıklı diş etleri koyu kırmızı bir görünümde olmaz, açık pembe renktedir. Koyu kırmızı diş etine; dişlerinizin etrafında, üzerinde veya kaplamayla diş eti arasına sürekli olarak biriken yapışkan bir film formundaki plaklar neden olabilir. Bu plaklar temizlenmezse, diş etlerini rahatsız ederek kızarıklığa yol açabilir. Plakların haricinde, yapılan köprü ve kaplamaların uyumsuzluğu, diş etine fazla batma ya da itmesi, diş eti iltihabının başlamasına neden olabilir.

Bu durum, önlem alınmazsa kemik kaybına, ardından da dişin kaybına sebep olur. Kaplamaların diş eti ile uyumu bu yüzden çok önemlidir. Diş eti iltihapları basit kanamayla başlar, şiddetli kanama sonucu kemik yıkımını başlatabilir ve önlem almazsanız dişi kaybedersiniz. Kanama ve ödemli bir durumunuz varsa, diş hekiminize başvurun. Diş etlerinize fazla batan kaplamalarınızı değiştirme durumuyla karşı karşıya kalabilir, diş eti tedavisine ihtiyaç duyabilirsiniz.







DİŞ ETİ HASTALIKLARI ŞÖYLE SIRALANABİLİR

BAKTERİ PLAĞI

Öncelikle potansiyel bir diş eti hastasının diş fırçalama ile ilgili problemleri vardır. Dişlerini etkin bir şekilde fırçalamadığı için dişler üzerinde ince, şeffaf ve yapışkan bir mikrop tabakası olan bakteri plağı oluşur. Bu tabaka, dişler fırçalandıktan hemen sonra oluşmaya başlar ve dil, diş eti ve ağızdaki her tip protez üzerinde anında, hızla birikir. Bu yapının uzaklaştırılmasında tükürüğün varlığı ve yıkama özelliği önem taşır fakat diş fırçalanmadığı, yiyecek artıkları temizlenmediği sürece tükürüğün de pek bir faydası olmayacaktır.







DİŞ TAŞI

Peki bu plak temizlenmezse ne olur? Bakteri plağı, tükürük içindeki ve ağız ortamındaki çeşitli maddelerle birleşerek diş taşı denilen sert bir tabaka oluşturacaktır. Diş taşı, fırçalamayla yok edilemeyecek kadar sert bir tabakadır ve temizlemenin tek yolu profesyonel diş taşı temizleme işlemidir. Diş taşı temizliği yapılmayan hastalarda diş taşları, diş etine gün be gün daha fazla zarar verecek, üzerinde daha çok bakteri birikecek ve diş eti iltihabı sürecini başlatacaktır.







DİŞ ETİ KANAMALARI

İltihaplı diş eti, fırçalama esnasında bile kolaylıkla kanayabilen, şişkin, parlak ve kırmızı renklidir. Bu hastalarda ağız kokusu da olabilir. Hastalık bu aşamada belirlenir ve kişi diş taşı temizliği yaptırıp ağız hijyenine dikkat ederse hastalık ilerlemeden problem çözülebilir.



DİŞLERDE ARALANMA

Eğer diş taşı temizliği yapılmaz ve hijyene dikkat edilmezse, diş taşı içerisinde bulunan bakteriler daha derin dokuları etkiler. Bir süre sonra diş ile kemik arasındaki lifler de etkilenir ve dişlerde sallanma görülmeye başlar. Dişler eskisi gibi kapanamaz ve dişler arasında aralanmalar ortaya çıkar.







DİŞ ETLERİNİZ SAĞLIKLI OLSUN

Sağlıklı diş etleri, köprü ve kaplamanın başarısı için önemlidir. Diş etlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için oluşturulan diş macunlarını, ağız gargaralarını ve size uygun olan fırçalama yöntemini hekiminizden öğrenin. Kaplamalar, kötü bir şekilde hasar görmüş veya çürümüş olan bir dişin üzerine yerleştirilmiş diş şeklinde bir örtüdür. Birçok insan buna kron da demektedir. Kronlar birkaç nedenden dolayı uygulanır; genellikle diş kırılması ya da diş çürümesi ile ciddi şekilde hasar gördüyse. Sonuç olarak, bir dolgu; dişin yerine geçemez veya dişi yeterince güçlü yapamaz ama kuron, çatlamış bir dişin parçalarını tutabilir. Ayrıca bir köprüyü yerinde tutmak için kullanılabilir. Kuronlar, görünümü güzelleştirmek için de kullanılabilir. Bunlar, şekilsiz veya kötü renkli dişleri kaplayacak şekilde uygulanabilir.







BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Sağlıklı diş etinden hasta, iltihaplı diş etine geçiş normal bir insanda çok hızlı olmaz. Genellikle geniş zamana yayılan, belirtiler gösteren bir süreçtir. Bu belirtileri göz ardı etmez ve tedavi yoluna giderseniz, iltihap ilerleyip diş kaybına, apse oluşumuna kadar uzayan bu süreci durdurabilirsiniz.