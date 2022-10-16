Ağız kokusu boşanma sebebi

Ağız kokusu sosyal bir problemdir. Bu problem; aile içi huzursuzluklara, boşanmalara, toplumdan dışlanmaya hatta işten atılmalara bile yol açabiliyor. Böyle bir durumda hemen diş hekiminizin kapısını çalmalısınız. Yine de geçmiyorsa altta yatan hastalık sebepleri mutlaka araştırılmalı

Tıbbi ismi halitosis olan ağız kokusuna genellikle yetersiz ağız bakım alışkanlıkları, ağız içinde oluşan enfeksiyonlar, sigara ve alkol kullanımı gibi sağlıksız alışkanlıklar ve yediğiniz yiyecekler neden olur. Diğer olası nedenler arasında; ağız kuruluğu, solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, böbrek, karaciğer ve akciğer hastalıkları gibi sistemik hastalıklar ve reflü gibi sindirim sistemi hastalıkları yer alır. Ağız kokusu, bunu itiraf etmek istemeyen kişiler dahil neredeyse herkesin başına gelir. Kronik ağız kokusunun daha ciddi nedenleri olabilse de ara sıra yaşanan nefes kokusu, iyi ağız bakımıyla oldukça kolay biçimde önlenebilir.









AİLE HAYATINI YIKABİLİR

Dişleri eksik biriyle hayatınızı devam ettirebilirsiniz, gezebilirsiniz, uyuyabilirsiniz, aynı odada saatlerce sohbet edebilirsiniz, konuşabilirsiniz ama ağız kokusu olan biriyle bunların kaçını yapabilirsiniz? Ağız kokusu sosyal bir olaydır. Ağzı şiddetli kokan kişilerin yanına bir metre yaklaşamaz, odalarına bile giremezsiniz. Bunlar aile hayatını yıkan durumlardır. Yani bazı durumlarda boşanmaların bile sebebidir.







DİŞ HEKİMİNİZİN KAPISINI ÇALINIZ

Önce diş hekiminize gitmelisiniz. Tedavi olunmalı ve koku yapan tüm etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Ağzı kokan hastalar bunun farkına varamadığından, durumun onlara uygun dille anlatılması gerekmektedir. Ağız kokusu problemi; aile içi huzursuzluklara, boşanmalara, toplumdan dışlanmaya, hatta işten atılmalara yol açabiliyor. Ağız kokusu, kişinin kendi işini de etkiler. Ağzı kokan biri kuaföre, berbere, doktora gitmez. Bazı ağız kokusu türleri, örneğin sabah ortaya çıkan ağız kokusu, normal kabul edilir ve genellikle de bu durum herhangi bir sağlık sorunu ile ilgili değildir. Ağız kokusu olan kişilerle aynı odada kaldığımızda, oda kısa sürede ağır bir koku almaya başlar. Siz yavaş yavaş alışır ve rahatsız olmazsınız ama o esnada dışarıdan kapıyı açan birisi "Burası çok ağır kokuyor, nasıl duruyorsunuz?" diye sorar.







ERKEKLERDE KADINLARA GÖRE 3 KAT FAZLA

Ağız kokusu her yaşta görülebilir. Yapılan araştırmalar, erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla ağız kokusunun görüldüğünü ortaya çıkardı. Ağız kokusu problemi yaşayan insanların, durumun tam olarak farkında olmalarına rağmen diş hekimine gitme noktasında 'korku' geliştirdikleri de gözlemlendi.



DİŞLERİNİZİ FIRÇALADIĞINIZ HALDE KOKUYOR MU?



Peki dişlerinizi fırçaladığınız halde ağzınız hâlâ kokuyor mu?

İşte ağız kokusunu önlemek ve gerekli tedbirleri almanız için yapmanız gerekenler.

Bakteri plağını gidermek için, dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın.

Ardından dilinizi iyice fırçalayın. Ağız kokusuna neden olan bakterilerin çoğunun bulunduğu, dilin arkasındaki bölgeye özelliklere dikkat edin.

Etkili biçimde diş ipi kullanarak yemek parçacıklarını giderin. Arkadaki dişlere uzanmak zor ise diş ipi tutucu yararlı olabilir.

Tansiyon probleminiz yok ise tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz.

Bünyenizde yeterli su olması için bol bol su için. İhtiyaç duyacağınız su miktarı, günlük aktivite düzeyinize ve almakta olduğunuz, ağız kuruluğuna neden olan ilaçların sayısına dayalı olarak değişir.