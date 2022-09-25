Tek seansta gülümsemenin sırrı

Diş tedavilerinde gelişen yeni nesil son teknolojik yöntemlerle kırık bir dişi onarmak ya da şekli bozulmuş bir dişi kaplamak artık çok daha kolay. Öyle ki ‘CAD-CAM Teknolojisi’yle porselen dişler 10 dakikada hazırlanıp, yerleştiriliyor. Böylece tek seansta hasta yeniden gülümseyebiliyor

Kaplamalar çeşitli nedenlerle hasar görmüş dişi veya dişleri restore etme yöntemidir. Kuronlar, zayıflamış dişlerin çatlamasını engellemek, kırık bir dişi onarmak, köprü yapabilmek, aşırı madde kaybına uğramış veya şekli bozulmuş bir dişi kaplamak için ve implant üst yapısı olarak kullanılabilir. Kuronlar, full metal, metal destekli porselen veya full poselenden yapılabilir.

Öncelikle, dişte çürük varsa bu kısımlar temizlenir. Destek, diş kuronunun sığacağı şekilde küçültülür. Ardından en uygun kuronu yapmak için ağızdan ölçü alınır. Elde edilen modele göre kuron hazırlanır. Porselen kullanılacaksa doğal diş tonu belirlenip, destek dişin üzerine yapıştırılır.







10 DAKİKADA HAZIR

CAD-CAM teknolojisiyle porselen dişler 10 dakikada hazırlanıp yerleştirilebiliyor. CAD (Computer Aided Design) bilgisayar destekli tasarımın kısaltması olup, CAM (Computer Aided Manufacturing) ise bilgisayar destekli üretimin kısaltmasıdır. Bilgisayar destekli tasarım ve üretimin birleşmesi ile birlikte küçük özel kameralar ile ağzın 3 boyutlu görüntüsü taratılır.

Full porselen kuronlar, doğal diş gibi ışık geçirgenliğine sahiptir, bu özellikleriyle estetik bir görüntü oluştururlar. Özellikle ön dişlerde tercih edilmelerinin sebebi budur. Metal destekli kuronlarda olduğu gibi altyapıda metal olmadığı için, diş eti hizasında koyu renk çizgi oluşmaz. Bu da estetik görünüme katkıda bulunur. Mekanik ve kimyasal olarak dişe tutunduklarından, kalıcılık oranları oldukça yüksektir.



CAD-CAM NEDİR?

Bilgisayar destekli görüntüleme (ölçü alma), tasarım ve üretim teknolojisi (CAD-CAM), ülkemizde çok az sayıdaki klinikte uygulanan, diş ve gülüş estetiğinde başarılı sonuçların alınmasını sağlayan modern teknolojidir.

Kameralar aracılığıyla hastamızın ağzından alınan görüntüler, optik okuyucular aracılığıyla ağız yapısının milimetrik olarak bilgisayara aktarılmasını, ağız ölçüsünün üç boyutlu ve çok net olarak alınmasını sağlar.







METAL DESTEKSİZ ZİRKONYUM ESASLI KÖPRÜLER

Zirkonyum altyapılı köprüler, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunmaktadır. Bu malzemeden yapılan köprülerde dayanıklılık yüksek olduğundan, arka bölgelerde uygulanan köprü tedavisi için de uygundur. Ayrıca zirkonyum doku dostudur, ağızda tat bozukluğu, alerji ve diş problemi gibi sorunla sebep olmamaktadır. Isı yalıtıcı özelliği yüksek olduğundan, sıcak- soğuk hassasiyetini önler. Metal köprülerde yaşanan estetik sorunlar yaşanmaz. Işık geçirgenliği yüksek olan zirkonyum esaslı köprüler doğal diş görünümü sunmaktadır.







DİŞ KÖPRÜSÜ

Diş köprüsü yapılması için, eksik diş veya dişlerin önünde ve arkasında kullanılacak dişler aşındırılır, dişlerin üstü porselenle kaplanır, bu dişlerden destek alınarak eksik dişlerin yerine porselen dişler yerleştirilir.

Eğer ağzınızda köprü yapımına uygun destekleyici dişler bulunmuyorsa implant yöntemiyle gereken destekleyici dişler sağlanır.







ÖN DİŞLERE IPS KÖPRÜLER

Metal desteksiz IPS köprüler, güçlendirilmiş porselenin özel makinalarda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Özellikle ön dişlerde, ışık geçirgenliğinin çok iyi olmasından dolayı tercih edilir. Arka bölge için özellikle çiğneme kuvvetlerine karşı yeterince dayanıklı değildir.