Dolgu mu, porselen mi?

Estetik dolgu yöntemleri, klinik ortam ve gelişen teknoloji ile birlikte hızlı bir gelişme gösterdi. Dişte meydana gelen çürük tedavisinde ve estetik uygulamalarda, diş rengine göre seçilir ve kısa bir süre içeriğinde estetik görüntüye kavuşulur

Porselen dolgular, doğal bir görünüm sunuyor ve doğal dişten ayırt edilemiyor. Bu dolgular, diş minesinin sertliğine yakın olduğu için çiğneme fonksiyonunu daha güzel yerine getiriyor. Dişlerdeki girintiler, çıkıntılar incelikle çalışıldığı için dişin formunu vermek mümkün oluyor. Porselen dolgu, diş eksikliğini tamamlamada kullanılan bir dolgu yöntemidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 'cerec' denilen bir yöntemle restorasyonlar yapılmaya devam etmektedir. Madde kaybına uğramış olan ve kron uygulaması gerektiren durumlarda sağlıklı dişin korunması için yapılan bir dolgu tedavisidir.

Diş uygulamalarında hemen hemen her alanında kullanılan kompozit yani estetik dolgular, gelişen teknoloji ile birlikte çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Estetik dolgular yapı ve kullanım olarak başarılı sonuçları da beraberinde getirmektedir. Kullanım alanı olarak ağzı ve diş problemlerinde meydana gelen renklenmelerde, kaza sonucu oluşabilen kırıklarda ya da çatlaklarda kullanılmaktadır. Eski tip gümüş ya da amalgam dolgular yerine artık kompozit yani estetik dolgular tercih edilmektedir.







PORSELEN DOLGU İLE DOĞALLIK

Dişte meydana gelen çürük ya da kırık tedavilerinde, dişin rengine ve yapısına göre seçilen kompozit dolgular tedavi ile birlikte dişe eskisi gibi doğal ve estetik bir görünüm katabilir. Dişlerde oluşabilecek estetik bozukluklarda ve minimal müdahale gerektirecek durumlarda kompozit dolgular kullanılarak başarılı estetik sonuçlar alınabilir. Gülüş estetiği uygulamalarında hasta dişlerine büyük deformasyonlar uygulanmadan çok kısa sürede estetik bir gülüş sağlanabilir.

Beyaz dolgu; kompozit ve porselen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kompozit dolgular ön dişlerde kullanılırken çürüğün çok ilerlediği ve çürük temizlendiğinde madde kaybının fazla olduğu dişler için porselen dolgular hazırlanıyor. Porselen dolgular, doğal dişten ayırt edilemiyor.

Porselen dolgu türleri klinik ortamında hazırlanır ve diş dokusu ve dişlerin yerine konulması için hazırlanmış porselen malzemelerden üretilmiştir. Genel olarak ilk randevuda diş çürüğünden ve dokusundan ulaştırılır. İkinci seansta ise oluşan diş boşluğunun ölçüsü alınır ve klinik ortamda hazırlanmış porselen dolgu dişe yapıştırılır. Bu uygulama esnasında dişin rengine göre seçim yapılabilir.







CEREC 3D DOLGU CİHAZIYLA ÇOK DAHA KOLAY

Eskiden porselen bir diş yapılırken kişinin ölçüsü alınıp, ölçüler teknisyene gönderilerek prova yapılıyordu. Güncel tedavide kullanılan CEREC cihazında ise çürük temizlendikten sonra oluşan boşluğun görüntüsü alınıyor, bu görüntüye göre bilgisayarda üç boyutlu dolgu önceden görsel olarak hazırlanıyor. Bilgisayardaki veriler aktarılarak, hazır porselen blokları üç boyutlu olarak aşındırılarak dolgu üretiliyor. Üç boyutlu diş tasarımı hazırlanıyor. Porselen dolgunun hazırlanma süresi 8-15 dakika arasında değişiyor.



NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Porselen dolgunun tercih edilme nedenleri ise şunlardır:

Zamandan tasarruf sağlanıyor.

Arka tarafta, ulaşılması güç bölgelerde diş hekimleri daha rahat çalışabiliyor.

Dişin kenar yapısı korunduğu için diş-diş eti uyumu daha iyi sağlanıyor.

Geçmişte ölçü alınırken hata payı yüksek oluyordu. Porselen dolguda dijital kameralar kullanılıyor.

Zaman içerisinde amalgam ve kompozit dolguların yüzeyinde aşınmalar meydana geliyor. Porselen dolguların direnci daha fazla oluyor.

Restorasyon hem daha uzun ömürlü oluyor hem de dişin doğal görünümü korunabiliyor.

Diş minesinin rengine daha yakın özellik gösterebiliyor.

Normal dolgu maddeleriyle onarılan dişlerin dayanıklılıkları yüzde 50 artmaktadır. Oysa porselen dolgu ile onarılan dişlerin dayanıklılıkları yüzde 75 kadar artış gösterir.