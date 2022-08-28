Diş ve ağız sağlığı son derece önemlidir. Fakat sağlıklı dişler kadar, gülümsediğinde bembeyaz bir gülüşe sahip olmayı kim istemez ki. Bunun için diş beyazlatma işlemleri en çok tercih edilen yöntemlerin başında geliyor

Diş beyazlığına sahip olmak aslında zor değildir. Dişlerde meydana gelen renklenmeleri diş beyazlatma (bleaching) işlemi ile giderilebilir ve daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Diş beyazlatma işlemi, diş taşı temizliği sonrası yapılan parlatma işleminden oldukça farklıdır. Diş beyazlatma işleminde dişin kendi renk tonu 2-3 ton kadar açılabilmektedir. Diş beyazlatma işlemi, hekim tarafından klinik ortamda ve hastadan alınan ölçülerle hastanın kendisine verilen şeffaf bir plak sayesinde daha düşük oranlı beyazlatma ajanları içeren jellerle hastanın kendisinin evde uygulayacağı ev tipi beyazlatma (home bleaching) olarak uygulanabilir. Ayrıca hekim kontrolünde olmayan ve hastaların eczanelerden temin edebildiği beyazlatıcı diş macunu, ağız gargarası gibi ürünler bulunmaktadır. Fakat bu ürünlerin etkisi, hekim kontrolünde olan beyazlatma işlemine nazaran çok düşüktür, hekim kontrolünde yapılan beyazlatma sonrası hekim tavsiyesi ile kullanmak daha doğru bir seçim olacaktır.

Diş beyazlatma işlemi iki farklı şekilde, iç beyazlatma ve dış beyazlatma olarak uygulanır. Siz de sağlıklı dişleriniz olması kadar bembeyaz gülüşleriniz de olmasını istiyorsanız gelin birlikte bembeyaz gülüşler yaratalım.. Bu kapsamda size bazı tüyolar vermek istiyorum. İşte bembeyaz gülüşleriniz için yapmamız gerekenler:







EV TİPİ UYGULAMA

Diş beyazlatmada ilk olarak iç beyazlatma (internal beyazlatma) yöntemini uyguluyoruz. Bu uygulama yönetimi genellikle hastalarda meydana gelen iç tranva ve uygulanan kanal tedavisi sonucu dişte meydana gelen renk değişiminin giderilmesi amaçlı uygulanır. Yenilenen kanal tedavisi sonrasında beyazlatıcı madde dişe yerleştirilir. Bu işlemin süresi hasta ile doğru orantılıdır. Hasta istemiş olduğu beyazlığa kavuşana kadar işleme devam edilebilir. Dış beyazlatma (external beyazlatma) işlemini klinik ortamında ve hekim kontrolü altında uyguluyoruz.

Hastalarımızın ağız ve diş yapısına göre hekimlerimiz tarafından şeffaf plaklar hazırlanır. Bu plakların içersine doktorumuzun belirlediği miktarda beyazlatıcı madde eklenerek dişlere uygulanır. Hastanın arzu ettiği beyazlığa ulaşana kadar 5 ila 7 gün arasında uygulamaya devam edilir.

Dişlerde renk değişikliklerine yol açan boyalı gıdaların kullanımı sonucu dişlerin rengi doğallığını kaybeder. Bu tür maddelere çay, sigara, kırmızı şaraplar örnektir. Bu uygulamada hasta kliniğimizde hekimlerimizin belirlediği beyazlatıcı madde dişlere sürülerek 1 ya da 2 saat içerisinde sonuçlar alınabilir. Bu uygulamaya hastanın istemiş olduğu beyazlığa ulaşana kadar devam edilir.







LAZER UYGULAMASI

Bu yöntemde beyazlatma jeli dişlere uygulanır ardından KTP lazeri uygulanarak aktive edilir. Dişlere sürülen jelin yanı sıra lazerin de derin beyazlatıcı etkisi vardır. KTP lazeri kullanılırken diş çevresindeki dokularda yanma etkisi yoktur.

Diğer bir avantajı diş mineleri üzerinde yan etkilerinin gözlemlenmemiş olmasıdır. Diş beyazlatma işleminin ardından yapılacak flourid uygulaması diş minelerini güçlendirir ve çürümeleri önler.







DİŞLER BEYAZLADIKTAN SONRA ESKİ HALİNE DÖNER Mİ?

Yeme-içme alışkanlıkları, düzenli ve tam bir ağız bakımının yapılıp yapılmaması, dişlerin beyaz kalmasını etkileyen faktörlerdir. Kişiden kişiye değişen faktörlere bağlı olmakla birlikte, dişlerdeki beyazlık 3 ay ile 3-4 yıl arasında devam ediyor. Çay, kahve ve sigara kullanımı fazla olan bireylerde, kazanılmış olan beyazlığın ömrü daha kısa olmakla birlikte, diğer bireylerde beyazlığın ömrü çok daha uzun olabiliyor. Dişlerin tekrar eski renklerine dönmeden 6 ayda bir düzenli kontroller sağlanarak gerektiği takdirde beyazlatma işleminin 6 ayda veya yılda bir tekrarlanması, beyazlığın daha uzun ömürlü olmasını sağlamakta ve ikinci beyazlatmanın süresinin kısalması ve ekonomik açıdan da avantajlı olmaktadır.



BEYAZLATMA İŞLEMİ DİŞ HEKİMİ KONTROLÜNDE OLMALI

Beyazlatma işlemi hemen herkese uygulanabilir ancak tedavinin etkili olamayacağı bazı durumlar vardır ki, diş hekimi tarafından yapılacak ağız içi kontrollerle, hastanın dişlerinin bu işlem için uygun olup olmadığına karar verilir. Dişlerin beyazlatılması işlemi diş hekiminin kontrolünde yapıldığı sürece, son derece güvenli ve sağlıklıdır. Dişler ve diş etleri hiçbir zarar görmezler.



9-10 KAT BEYAZLIYOR

Beyazlatma işlemiyle dişler, 9-10 tona kadar beyazlayabiliyor. Uygulama dişlere zarar vermeden gerçekleşiyor. Fakat beyazlama oranı, işlemden önce sahip olduğunuz diş tonunuza bağlıdır ve kişiden kişiye farklılık gösterir.