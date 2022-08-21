Yaprak lamina ile doğal ve sağlıklı gülüşler

Çürük, aşınma, kırık veya yapısal anomalilerden dolayı, kendinizden emin bir şekilde gülümseyemiyor musunuz ? Bu durumlarda dişlerinize yaprak kaplama olarak bilinen lamine diş kaplama ile doğal bir güzellik kazandırmak mümkün

Yaprak kaplama uygulaması olarak bilinen lamine diş kaplama kişiyi olumsuz yönde etkileyen birçok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik çözümdür. Laminat yaprak kaplamalar, temel olarak estetik sorunları olan ön dişlerde, porselenden hazırlanan tabakanın dişlerin ön yüzlerine yapıştırılmasıyla bu sorunların giderilmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Çoğu durumda sağlam yapıları ve bozulmayan renkleriyle dişlere doğal bir güzellikle birlikte, doğal bir işlev kazandırmak için yeterlidirler. Laminat kaplamalarla kendinizden emin bir şekilde gülümseyebilirsiniz. Porselenden imal edilen bu kaplamalar ince ve yarı geçirgen bir tabakadır. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Dişin ön yüzü ile kaplamanın iç yüzü özel bir rezinle (yapıştırıcı bir ara madde) yapıştırılır. İşlem bittiğinde mükemmel bir kaynaşma beklenir.







LAMİNATE TEDAVİSİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

LAMINATE vener kaplamalar temel olarak, renk değişikliklerinin giderilmesi ve belli bir dereceye kadar şekil düzeltilmesi amacıyla yapılabilirler. Başlıca uygulama alanları şu şekildedir: Renklenmelerde, diş beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınmayan ileri derecedeki antibiyotik, flor vb. lekelerinde, kalıtsal yapı ve renk bozukluklarında, ayrık dişleri bitiştirmede, kırık veya aşınmış dişlerin restorasyonunda kullanılır.









KİMLER YARARLANABİLİR?

HER yaş grubundaki kişiler laminat tedavisinden yararlanabilir. Ancak, çene bozuklukları, tırnak yeme, kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar ileri derecede dişeti tahribatlarının mevcut olduğu durumlarda uygulanmaz. Buna en iyi karar verecek olan diş hekiminizdir.







NASIL UYGULANIR?

Öncelıkle dişiniz işleme hazırlanır, üzerindeki artıklar temizlenir. Ardından dişinizin tam bir kopyasını elde etmek için ölçü alınır. Porselen malzemeden dişinize yapıştırılacak olan tabaka hazırlanır. Son olarak da adeziv sistemlerde (bonding) olduğu gibi, laminatlar da mevcut dişin yüzeyine rezinle (yapıştırıcı bir ara madde) kaynaştırılır. Laminatlar iyi bir ağız bakımıyla yıllarca sorunsuz olarak kullanılabilirler. Çünkü üstün özelliklere sahip porselenden imal edilmişlerdir. Lekelenme ve aşınmaya karşı daha dirençlidirler. Ömürlerini uzatmak için ağız bakımına dikkat etmek gerekir. Ayrıca, çok sert gıdaları ısırmaktan, tırnak yemek gibi kötü alışkanlıklardan kaçınmak gerekir.



DOĞAL GÜZELLİK

ÇÜRÜK, aşınma, kırık veya yapısal anomalilerden dolayı, kendinizden emin bir şekilde gülümseyemediğiniz durumlarda dişlerinize bu metotla doğal bir güzellik kazandırmak mümkündür. Daha önceleri bu gibi olumsuz durumlarda dolgular ve tam kaplamalar tek çözüm iken günümüzde laminat tedavisi gibi yeni alternatifler mevcuttur. Bu yeni uygulamanın avantajları şöyledir:

Küçük bir müdahale ile çok kısa sürede sağlıklı ve doğal bir görünüş elde edilir.

Dişinizde sadece, tırnak genişliğinde bir yuva laminat kaplama (dental veneer) açılması ki bu da her zaman gerekmeyebilir, yeterlidir.

Sağlam, renkleri bozulmayan ve dayanıklı malzemelerden üretilirler.

Dişlerinizin doğal yapısı bozulmadan istediğiniz estetik özelliklere sahip olması mümkündür. Diş üzerinde ya hiç bir değişiklik yapılmaz ya da az bir düzeltme ile sonucun daha mükemmel olması sağlanabilir. Zaten diş üzerinden kaldırılan miktar 0,3-0,7 mmile sınırlı oluyor. Böylece hiç bir dişin kesilmesine (küçültülmesine) gerek kalmıyor.

Tedavinin laboratuvar aşaması sadece 3-4 gündür. Ancak gülümseme tasarımında bu süre sonunda dudaklarınızın yeni görünümünüze uyum sağlaması 3-4 haftayı bulabiliyor.

Porselen yüzeyleri son derece pürüzsüz olacağı için sigara ve benzeri sebeplerden kaynaklanan lekelenmeleri ve diş taşı oluşumlarını minimuma indirir.

Kahve, çay, sigara gibi dış etkenlerle renk değiştirmez.

Aşınmaya karşı direnci yüksektir.