Gülüşleriniz nasıl olsun çekici mi, entelektüel mi?

Gülüş tasarımı yapılırken yüz hatları, yaş, cinsiyet, dişlerin sıralanışı ve rengi, diş etleri, dudakla ve gülüş simetrisi çok önemli. Çünkü kişinin yüz hatları gülüş tasarımının da anahtarı. Peki gülüşünüzün nasıl olmasını istersiniz?

Gülüş estetiği veya gülüş tasarımı, mükemmel gülüşü amaçlayan, kişiye özel olarak karar verilmek üzere birçok farklı işlemden oluşan bir uygulamadır. Gülüşünün estetik olmadığını düşünen insanlar özgüven eksikliği ve mutsuzlukla savaşmak durumunda kalabilir. Bu durumda gülüş estetiği uygulaması için uzman diş hekimlerine başvurabilir.



KADINLARDA GÜLÜŞ DAHA YUMUŞAK

Diş estetiğinde gülüş tasarımı çok önemlidir. Gülüş tasarımında kadınlarda geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişler de aynı paralellik vardır, dişlerin köşeleri daha yumuşak döner, gülme hattı yukarıya doğru kavislidir. Ortadaki iki diş yandaki dişlerden daha uzundur. Komşu köşeleri arasında minik boşluklar vardır.



ERKEKLERDE DİŞ HATLARI DAHA BELİRGİN

Erkeklerde ise yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alınburun- çene orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler. Dişlerin hatları daha belirgindir. Gülme hattı daha düzdür. Bu yazımda sizlere gülüş tasarımı ve gülüş ifadelerini anlatacağım. Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonlara sahiptir. İşte o gülüşler :







1. ÇEKİCİ GÜLÜŞ

Ön dişlerin yan dişlere göre uzun olduğu, düşük dizayndır. Bu dizayn genç, dinamik ve çekiçi bir gülümseme kazandırır. Daha çok genç yaştaki bireyler için uygundur.



2.ENTELEKTÜEL GÜLÜŞ

Entelektüel gülümsemede, dişler yatay düz bir çizgi şeklinde sıralanır. Bu gülüş, yüze olgun ve bilgili bir ifade verir.



3.SPORTİF GÜLÜMSEME

Orta kesici dişlerin, yan dişlerden çok az miktarda uzun olduğu gülüştür. İfadede hem entelektüel hem de çekici gülüş havası vardır. İçten ve sıcak bir ifade kazandırır.







ALTIN ORANLAR

''ALTIN Oran'' olarak adlandırılan phi(Q=1.618… ) sayısı, doğada var olan kusursuz geometrinin saysıdır. Gülüş tasarımı yapılırken de tam bir simetri sağlamak amacıyla, bu oran kullanılır.Bu kurala göre,üst kesici dişleri dişlerin yükseklik ve genişlikleri yüzün yükseklik ve genişliğinin1/16'sı olacak şekilde tasarlanır.



YÜZDE SİMETRİ

GENELLİKLE doğal ve estetik bir gülüşte göz bebeklerinden geçen hat ve dişlerin ortasından geçen hat paraleldir. Ön kesici dişlerin şekil ve boyutalarındaki uyumsuzluk kolayca fark edildiğinden, bu dişlerde simetri sağlanması önemlidir. Simetri, ideal bir gülüş yaratılırken çekicilik katar.



GÜLÜŞ HATTI

ÖN dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri ile alt dudağın eğriliği ne kadar uyumlu olursa, kişi o kadar genç ve çekici bir gülüşe sahip olur. Gülümserken görünen diş eti hattı üst dudak çizgisine paralel olduğunda, ifadeye anlam katar







DİŞ ETİ MANİKÜRÜ

GUMMY-Smile adı verilen, bazı kişilerin gülerken diş etlerinin normalden fazla görünmesi durumuna gingivoplasti yöntemiyle çözüm sunulmaktadır. Bu tedavi yönteminde gülüş estetiğini bozan diş etindeki fazlalık, estetik diş hekimi ile dişlerimizi çevreleyen dokuların diş etleri ve diş köklerini çevreleyen kemiğin hastalıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen ana bilim dalı uzmanı olan bir perodontolgun birlikte çalışılması gerekir. Bu çalışmayla diş eti seviyesi ve biçimi belirlenerek küçük bir operasyonla düzeltilir. Operasyon lokal anestezi altında yapılır. Dişlerde de estetik bir sorun varsa, porselen laminalarla sorun kısa sürede giderilir.



GÜLÜŞ GENİŞLİĞİ

ESTETİK bir gülüş için, arkadaki dişlerin de belli oranda görünmesi gerekir. Dişlerin uçları arasındaki doğal üçgenimsi boşluklara embraşur denilmektedir. Estetik ve ideal bir gülüşte, embraşurların boyutları ön dişlerden arka dişlere artmaktadır.



GÜLÜŞ ESTETİĞİNİN AVANTAJLARI

Doğal ve estetik bir gülüş elde edilir.

Dişlerin renkleri net ve parlak hale gelir. Gülüşün daha estetik görünmesini sağlar.

Diş etleri sağlıklı ve diş boyu ile uyumlu hale gelir.

Dişlerin boyu ve dizilimi estetik hale gelir.