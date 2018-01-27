ŞELALE KADAK

Doğrusu Türkiye'deki girişimcilerin uluslararası bir yarışmaya girmek konusunda tereddüt ettiğini öğrenince şaşırıyorum.

Girişimciliğin doğasına aykırı değil mi? Önceki akşam uluslararası danışmanlık şirketi EY Türkiye'nin Başkanı Metin Canoğulları ve Türkiye'nin başarısını defalarca ispatlamış girişimcisi, bankacısı, iş insanı FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ile buluştuk ve 4 yıl aradan sonra yeniden başlayan 'EY Türkiye Yılın Girişimcisi Yarışması' hakkında sohbet ettik.

İşte bu sohbet sırasında öğrendik ki cirosu 3 milyar doları aşan bir Türk şirketinin kapısını çalan EY Türkiye, ne yazık ki şirketin patronunu bu yarışmaya katılmaya ikna edememiş. Oysaki şirket, Türkiye'de 'Yılın Girişimcisi' olacak ve hemen ardından da her yıl Monte Carlo'da gerçekleşen ve 60 ülkeden gelen girişimcilerin katıldığı büyük yarışmaya da katılacak ve kim bilir belki de dünyada 'Yılın Girişimcisi' olacaktı.

Üstelik Türkiye'deki girişimcilerin sayısı da, şirketlerin hikayesi de hiç fena değil artık. Hüsnü Özyeğin, "Eskiden sadece müteahhitlerdi yurtdışına çıkıp da iş yapan. Oysa şimdi mesela İsviçre'de tünel yapmak için tek izni olan şirket bir Türk şirketi. Türkler dünyanın dört bir yanında havalimanı açıyor.

Yani pek çok farklı alanda hatırı sayılır bir girişimcilik mevcut" diyor.

Bu yıl cirosu en az 100 milyon dolar olan şirketler arasında, girişimcilik öyküsü en güçlü olan 13 şirket finale kalmış. Bu şirketler mart ayında gerçekten güçlü bir jürinin önüne çıkacak. Hüsnü Özyeğin'in başkanlığını yaptığı jüride Esas Holding'den Emine Kamışlı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, bankacı Faik Açıkalın, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Sanko Holding'ten Zeki Konukoğlu var.

"Yarışmaya girecek şirket bulamadığımız için 4 yıl ara verdik" diyen Metin Canoğulları, şimdi rüzgarın da döneceğine ve şirketlerin Türkiye'yi de dünyada güzel bir tanıtma yolu olan 'Yılın Girişimcisi' yarışmasına ilgi göstereceğine inanıyor.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse bu ödülü daha önce dünyada alan şirketler arasında 'Chobani' markasıyla bildiğimiz Hamdi Ulukaya da var, eBay de var, Starbucks ve Linkedln da var. Türkiye'de ise dört yıl öncesine dönersek, Baydöner, Koton, Alara Tarım ve Orka Grup gibi şirketler 'Yılın Girişimcisi' seçilmişti.

Canoğulları, "Türkiye'nin potansiyelini anlatacağımız bu dönemde girişimcilerimizin öne çıkmasına ihtiyacımız var" diyor ki hiç de haksız sayılmaz.

Bu arada öğreniyoruz ki her yıl en az 250 kişiyi işe alarak büyüyen ve bugün 1500 kişi olan EY Türkiye, Türkiye'deki şirketlere danışmanlık yaparak 2017'de yüzde 24 büyümüş. Hazirandan Aralık 2017'ye kadar olan büyümede de yüzde 37'yi yakalamış. Canoğulları, "Türkiye tarihinde halka arz talebinin bu kadar yoğun olduğu bir başka dönem daha yok. Bu da şirketleri kurumsallaştırmaya yönlendiriyor ve bizim işimiz de büyüyor" diyor.