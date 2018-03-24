ŞELALE KADAK

Doğrusu gelecekte teknoloji yüzünden yeni işler ortaya çıkarken ve milyonlarca iş de ortadan kalkarken, kadınların önündeki bariyerlerin nasıl aşılacağını merak ediyorum.

Evet şu anda birbiri ardına kadınları toplumun her alanında erkekle eşitlemeye uğraşan programlar başlatılıyor ancak zihniyet değişimi tüm dünyada ne zaman değişecek, işte bunu bilmiyoruz.

Bir önceki yazımda, Vodafone'un aralarında Türkiye'nin de olduğu 15 ülkede 6 bin gence ulaşarak yaptırdığı bir araştırmaya göre, gençlerin dijital ekonomiye ne kadar hazır oldukları, gelecekteki meslekler ve beceriler hakkında ne düşündükleri ile kaygılarına ilişkin ilginç sonuçlara yer vermiştim.

Ne yazık ki önyargılar ve kadına toplumların çizdiği kalıplar yüzünden kız çocuklarının nasıl ezberlenmiş gelecek hayalleri, planları kurduğuna dair ilginç bir sonuç daha vardı araştırmada.

Günümüzün Z Kuşağı ve çok yakın bir gelecekte iş hayatına atılacak olan gençlere cazip gelen meslekler neler acaba diye bakıldığında ortaya şöyle bir sonuç çıkmış. Genç kızlar, ilk 3 cazip meslek için öğretmenlik, satış ve pazarlama, doktor ve hemşirelik cevabını verirken, aynı soruya erkekler, oyun tasarımcısı, kodlayıcı ve YouTuber'lık diyerek, şu anda bile en popüler dijital meslekleri arka arkaya sıralamış.

Peki kadınların böylesine geleneksel meslekleri, erkeklerin de geleceğin mesleklerini sıralaması, böyle bir sonucun ortaya çıkması Vodafone gibi yakın gelecekte en iyi teknolojik dönüşümü başaran ilk 100 şirket arasında olma iddiasında bulunan bir şirketi harekete geçiriyor mu?

Vodafone Grubu Dünya CEO'su Vittorio Colao, "Böyle bir riskle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız" diyerek kız çocuklarının da kod yazma gibi geleceğin mesleklerine ilgi duymaları için başlattıkları girişimlerden söz etti. Öğreniyoruz ki Codelikeagirl hashtag'i ile Vodafone'un başlattığı programda 15-28 yaş arası genç kadınlara kodlamayı ve diğer dijital yetenekleri nasıl geliştirecekleri öğretiliyor.

Colao, "Codelikeagirl derken, kodlama, kızların da yapabileceği bir şeydir demek istedik. Teknoloji sadece erkek işi değildir. Eğer zekânın her iki cinse de eşit olarak verildiğine inandığınız halde, kadınları dijital konuların içine almıyorsanız, bu işe alma potansiyelinizin yüzde 50'sini kaçırıyorsunuz demektir. Sonuçlar bizi daha güçlendiriyor ve genç kadınlara ilham veriyor. Diğer şirketlerin de bunun arkasından gelmesini çok isteriz" diyor.

Öyle görünüyor ki kız çocuklarına, genç kızlara minicik bir dokunuş, onlara teknoloji dünyasının ve de eşit imkânların yolunu açıyor. Hayalim kız çocuklarının büyüdüklerinde sadece hemşire olmayı düşlememeleri. Teknoloji dünyasında birbirinden ilginç yeni meslekler onları bekliyor.