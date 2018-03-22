ŞELALE KADAK

Yakın bir gelecekte 800 milyon işten 400'ünün otomasyona geçmesi bekleniyor.

Yani teknoloji yaşamımızın her alanını dönüştürürken, istihdamın yüzde 50'si de bu dönüşümden olumsuz etkilenecek.

Üstelik dünyada gençler arasındaki işsizlik de yüksek oranda artıyor.

Daha da fenası gençlerin bazıları gelecekte ne yapacağını hiç bilmiyor. İşte o yüzden dünyanın en büyük GSM operatörlerinden biri olan Vodafone, 18 ülkede 10 milyon gencin geleceğin mesleklerine hazırlanması için bugüne kadarki en büyük sosyal sorumluluk programını Brüksel'de yaptığı uluslararası basın toplantısıyla devreye aldı.

Vodafone Grubu Dünya CEO'su Vittorio Colao'nun evsahipliğindekiyapılan toplantıda, YouGov'a yaptırılan ve 15 ülkeden 18 ila 24 yaş arasındaki 5 bin 952 genç ile gerçekleştirilen uluslararası araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırmanın Türkiye ayağı Ocak 2018 tarihinde 502 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiş.

Sonuçlar bir hayli ilginç. Öyle ki araştırmada gençlerin gelecek hakkında iyimser mi kötümser mi olduğunu ortaya koymak için sorulan bir sorunun sonucunu paylaşan ve aynı zamanda Apolitical isimli şirketin kurucusu olan moderatör Lisa Witter, 15 ülke arasında en iyimser gençlerin Türk gençleri olduğuna atıfta bulunarak, "Türkiye'de neler oluyor, çok merak ediyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Vodafone CEO'su Vittorio Colao'ya panelin ardından, gelecek hakkında en iyimser gençlerin Türk gençleri çıkmasını nasıl yorumladığını sorduk. Colao, "Türkiye'de çok güzel bir şirketimiz var ve iyi işler yapıyoruz. Orada olduğumuz için mutluyuz ama Türkiye biraz istisnai bir ülke. Çünkü genç nüfus oranı oldukça yüksek ve ülke çok dinamik.Avrupa'nın geri kalanında durum farklı.Avrupa'nın geri kalanını da Türkiye'yle aynı duruma getirmeliyiz" diye cevap verdi.



En kötümser İngilizler!

Araştırma sonucuna göre en kötümser de İngiliz gençler çıktı.18-24 yaş arasındaki İngiliz gençlerin yüzde 36'sı, "Ailemin neslinin sahip olduğu yaşam standardına asla sahip olamayacağım" derken, Türkiye'de böyle düşünen gençlerin oranı yüzde 7 ile sınırlı kaldı. Bu oran, Macaristanlı gençlerde yüzde 23, Yunanistanlı gençlerde yüzde 20, Portekizli gençlerde yüzde 17, Alman gençlerde yüzde 14, Mısırlı gençlerde yüzde 13 ve Romanyalı gençlerde ise yüzde 13 oldu. Buna göre Türkiye'deki gençler gelecekteki başarıları konusunda iyimser. Yalnızca yüzde 6'sı evsahibi olamayacağını düşünüyor, yalnızca yüzde 12'si yüksek öğretim için onca borca girmeye değmeyeceğini ifade ediyor.

Yine araştırma sonucuna göre, Z Kuşağı gençlerin yüzde 40'ı önümüzdeki 10 yılda çoğu mesleklerin yerini makinelerin alacağını söylüyor. Yüzde 56'sı kendi nesilleri için en büyük zorluğun yüksek maaşlı ve tam zamanlı bir iş bulmak olduğunu dile getiriyor.

Yüzde 67 gibi büyük bir oranda genç ise yeterli kariyer tavsiyesi almadığını belirtiyor. Üstelik her 5 gençten 1'i iş bulamama kaygısı taşıyor. Türkiye'deki gençlerin yüzde 25'i dijital ekonomiye hazır hissetmiyor, yüzde 20'si de kendi becerilerine uygun dijital işlerin neler olduğunu bilmiyor.



Vodafone gençleri geleceğin mesleklerine hazırlayacak

Avrupa Komisyonu'nun tahminlerine göre 2020 yılında AB genelinde yaklaşık 500 bin dijital iş pozisyonu boş kalacak. Yani gençlerin dijital işler konusunda farkındalığa acil ihtiyacı var. Genç istihdamında dünyanın en iyi 100 işvereni arasında yer almayı hedefleyen Vodafone, 'Gelecekteki Seni Keşfet' adı altında bir uluslararası program başlatıyor.

Gençler için dijital ekonomiye yönelik kariyer tavsiyesinin yanı sıra eğitim içeriklerine erişim imkanı da sunmak için harekete geçiyor. Hedef 2022'ye kadar 100 bin genç çalışana ulaşmak. Dijital doğanların dijital ekonomiye hazır olmadığını dile getiren Vodafone CEO Colao, eski mesleklerin kaybolduğunu ve yeni mesleklerin ortaya çıktığını ve Vodafone olarak gelecek nesilleri istihdama kazandırmak istediklerini söylüyor. Peki gençler dijital tavsiyelerden yararlanmak ve online eğitim almak için ne yapacak?

2017 yılında uzman psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimcilerle çalışan Vodafone, Türkiye de dahil tüm bu ülkelerde, web sayfasında 'Geleceğin Mesleği' adresinden gençlerin hangi dijital mesleklere uygun olduktlarına ilişkin bir test yapmalarının önünü açıyor. Testi yapan gençlere, çıkan sonuçlara göre, dijital ekonomide kendilerine en uygun pozisyonlar ve nerelere başvurabilecekleri de sıralanıyor. Vodafone ayrıca çıraklık, mezun, stajiyer programlarının da kapsamını genişleterek daha çok gence kapısını açacak.