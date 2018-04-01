ŞELALE KADAK

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı pek çok krizi küçük ve orta ölçekli şirketlerin dinamizmi, Anadolu'nun gücü sayesinde aştığını hepimiz biliyoruz.

Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 90'ını temsil eden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler'in (KOBİ) finansmana erişimde yaşadıkları güçlük tümden ortadan kalksa, herhalde Türkiye sınıf atlayacak.

Öyle ki daha önceki gün EY Türkiye'nin düzenlediği Yılın Girişimcisi Yarışması'nın birincisinin açıklandığı davette dinlediğim Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dünyada girişimcilik sıralamasında 37'nci konumda olduğunu ve KOBİ'lerin finansman erişiminin biraz daha kolaylaşması halinde Türkiye'nin hemen ilk 20'yi zorlayabileceğini söyledi.

Yani KOBİ'lere can suyu öylesine önemli bir konu. İşte o nedenle hükümetin dün ikincisini İzmir'de başlattığı Nefes Kredisi hayati önem taşıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank işbirliği ile hayata geçirdiği, KOBİ'lere düşük faizli kredi kullandırarak nefes aldıran projeye katılan banka sayısı da artmış bu yıl.

Ne güzel ki Türkiye'deki 365 oda ve borsa mevduatlarını söz konusu bankalara yatırarak projeye müdahil oldu.

Tüm yaşanan badirelere rağmen, Türkiye'nin geçen yıl tüm dünyayı kıskandıran büyümesinin altında da KOBİ'lerin gücü var kuşkusuz. Geçen yıl 80 bin firma için oluşturalan 5 milyar liralık kredi hacmi azımsanacak gibi değil. Düşünün ki, böylece 30 bin KOBİ ihtiyacı olan 3 milyar lira krediyi hem de düşük faizden kullanarak işlerini zora girmeden yürüttü ve Türkiye ekonomisini de büyüttü. Üstelik geri ödemelerde hiç sıkıntı yaşanmadı.

2018 yılında Türkiye ekonomisinde önemli bir canlanma yaşayacaksak bunda alınan bu tarz önemli kararların ve uygulamaların etkisi büyük olacak.

Bu yıl yüzde 50 oranında büyüyen ve şartları daha da kolaylaştırılan Nefes Kredisi, KOBİ'lerin de ertelediği projeleri devreye almalarını ve istihdama da büyük katkı yapmalarını sağlayacak.

Bu tarz finansmana erişim kolaylıkları hakiketen de girişimcilerin projelerini hayata geçirmek için duydukları tereddüdü de ortadan kaldıracak ve eminim ki 2018 yılında girişimcilerin sayısına da katkı yapacak.