ŞELALE KADAK

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi ve Cinsiyet Eşitliği Birimi (UN Women) Türkiye'de 2014'te kuruldu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere belirlenen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) o tarihten sonra şirketlere imzaya açıldı.

Aslına bakarsanız ne yazık ki anlı şanlı pek çok şirket toplumsal cinsiyet eşitliği için bir sıçrama yaptıracak bu prensipleri henüz imzalamadı.

Henüz otomotiv ana sanayiinde duyduğum kadarıyla tek bir şirketin imzaladığı bu prensipleri, aynı sektörde bir yan sanayi şirketi imzalayınca dikkatimi çekti.

Üstelik bu şirket fren, debriyaj borusu üretiyor ve kadının daha az yer aldığı bir sektörde yer alıyor. Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörüne üretim yapan ve dünyadaki 5 büyük üreticiden biri konumunda olan Bantboru'nun CEO'su Sinan Gider ile bu vesile ile tanıştım.

Gider Ailesi, 1980'li yıllarda New Holland marka traktörlerin Türkiye'ye ithalatını yaparak ticarette atılmış, ardından 2005 yılında satışa çıkan ve o dönem cirosu 8 milyon euro civarında olan Bantboru'yu satın alarak sanayiciliğe adım atmış.

Bantboru o yıllarda Arçelik'in isteği üzerine kurulmuş ve buzdolaplarının çelik soğutma borularının üretimini yapan bir şirket. Gider ailesi şirketi satın aldıktan sonra otomotiv sektörüne de giriyor. Öyle ki bugün üretimi 45 milyon metre boruya kadar çıkıyor. Türkiye'deki otomotiv sektörüne 13 milyon metre boru veren şirket, kalanını da başta Mercedes, BMW ve Audi olmak üzere dünya devi otomotiv şirketlerine ihraç ediyor. İhraç etmekle de kalmıyor, Mercedes ve Peugeot'nun isteği üzerine Almanya'nın Fransa sınırında küçük bir kasabada 2013 yılında üretim tesisi kurarak yatırıma da girişiyor ve çok geçmeden dünya üzerindeki her 100 araçtan 4'ünde Bantboru'nun ürettiği borular kullanılır hale geliyor.

Bantboru'nun hali hazırda cirosu 40 milyon, ihracatı da 15 milyon euro civarında. Şirketin kilo başına düşen ihracat fiyatının 6.69 dolar olduğunu Gider'den öğreniyorum. Mercedes'in yakıt borularını da vermeye başlayan Bantboru, Merdeces'in E, S, SL ve G Serisi'nin fren borularını, BMW"nin elektrikli modellerinin borularını da üretiyor.

Sinan Gider, şu anda Mercedes'in yeni 1 Serisi'ne de teklif verdiklerini, Audi ve Renault için de yeni projelere teklif hazırlığında olduklarını söylüyor. Yeni projelere istinaden İngiltere, İspanya ve Hindistan'da yatırıma hazırlandıklarını söyleyen Sinan Gider, Turquality programına da dahil olduklarını belirtiyor.

Kadın konusuna dönecek olursam, Bantboru'da 500 kişi çalışıyor. Üretim hattında kadın sayısı çok az ancak 80 kişilik beyaz yakanın yarısı kadınlardan oluşuyor.

Daha da güzeli üst yönetimde yer alan 7 müdürün de 3'ünü kadınlar oluşturuyor.

Yani kadının çok az olduğu üst yönetim konusunda Bantboru önden gidiyor.

WEP's imzacısı olduktan hemen sonra şirkette yeni bir proje de başlatan Sinan Gider, fabrikada çalışan çalışanların çocuklarına ve eşlerine yazılım programı (kod yazma) konusunda atölyeler açmak için sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeye başlamış bile.