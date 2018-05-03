ŞELALE KADAK

Pirelli'nin genel merkezinin yer aldığı Milano'da bir araya geldiğimiz Pirelli ailesinin dördüncü kuşağı olan Alberto Pirelli, Türkiye'ye hiç uzak bir isim değil. Ne de olsa kariyerine genel müdür olarak Türkiye operasyonunda başlayan Alberto Pirelli'nin oğlu da yine aynı şekilde Pirelli Türkiye'de çalışan aile üyeleri arasında yer alıyor.

İki yıl önce yüzde 50.1'i Çin devlet şirketi ChemChina'ya 7.1 milyar euroya satılan Pirelli'nin hem genel merkezinin hem de Ar-Ge'sinin İtalya'da kalmaya devam etmesine karar verilmişti. 146 yıl önce kurulan Pirelli eskiden olduğu gibi bugün de Dünya Başkanı Tronchetti ve Alberto Pirelli'nin de aralarında olduğu yöneticiler tarafından idare ediliyor.

Pirelli'nin Ortadoğu, Afrika ve Hindistan'dan Bölgesi'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Alberto Pirelli'ye, Çinli patronlarla ilişkilerin nasıl gittiğini sorunca, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca Pirelli'nin Çin'de de fabrikaları var ve şimdi onların yönetimini de bize bırakıyorlar.

Pirelli bir İtalyan şirketi ve bu asla değişmeyecek" diyor.

Alberto Pirelli özellikle İtalya'daki Araştırma Geliştirme Merkezi'nin önemine dikkat çekiyor ki biz de Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini ile birlikte şirketin dünya çapında ünü olan ve cirosunun yüzde 7'den fazlasını ayırarak en son teknoloji ürünü lastikleri üretmeyi başardığı bu merkezi dolaştık ve önemli testleri yaptığı özel odalarına girmeyi başardık.

Gelelim 58 yıl önce Türkiye'de ilk lastik fabrikasını kuran ve bugün Pirelli içinde sahip olduğu araştırmageliştirme merkezi ve ürettiği 400'den farklı motor sporları lastiği ile Pirelli içinde en önemli fabrikalardan biri unvanına kavuşan Pirelli Türkiye'ye...

Geçen yıl Pirelli Türkiye'nin cirosu 200 milyon euroya ulaşmıştı ve Gian Paolo Gatti Comini, Türkiye'deki lastik üretiminin her yıl çift haneli büyüdüğünden söz etmişti. Peki Pirelli, Türkiye için yeni bir yatırım düşünüyor muydu? Alberto Pirelli bu soruya ucu açık cevaplar verdi. "Türkiye'de kapasite artırmaktan fazlasını düşünüyoruz. Fabrika sadece büyümeyecek aynı zamanda en son teknolojiye sahip bir fabrika olacak ki zaten Premium ve prestij sınıfına odaklanarak büyümek isteyen Pirelli'nin en önemli lastik çeşitleri Türkiye'de üretiliyor" diyor. Pirelli'nin bu yıl açıkladığı McLaren Senna için yüksek performanslı lastiklerin geliştirilmesi görevinde Türkiye fabrikası öncü rol oynuyor. Öğreniyoruz ki bu lastiklerin de tamamı Türkiye'de üretiliyor.

Türkiye Pirelli'den dünyaya çok sayıda teknik elemanın da gönderildiğini de hatırlatıyor Alberto Pirelli ve "Milano'da da Türk çalışanlar çok.

Yetenekli Türk gençleri ihraç ediliyor. Bana Türk mafyası denmesinin sebebi de bu. Türkiye anılarımda çok özel bir yerde. Türkiye ile ilgili kararlarda taraf tutuyor olabilirim" diyor gülümseyerek.