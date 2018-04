ŞELALE KADAK

Yolu bugünlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçenler, Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) organize ettiği harika bir sergiyi görme fırsatı bulabilir.

Türkiye'nin ilk engelli dostu havalimanı sertifikasına sahip Sabiha Gökçen Havalimanı, çok anlamlı bir projeye ev sapihliği yapmaya başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) gönüllüsü iş insanı Hakan Kural ile buluştuğumuzda projenin nasıl hayata geçtiğini dinleme fırsatı bulduk.

Türkiye'de 10 milyona yakın engelli vatandaşımız var ve ne yazık ki henüz hepsi hayata karışacak, engeli yüzünden eve hapsolmayacak imkânlara sahip değil. İşte o nedenle İZEV, toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini duyurmak için birbirinden güzel projeler yapıyor. Sanat ve Biz adını taşıyan projenin ilk etabında Türkiye çapında sergiler açılmış, 10 milyona yakın insana ulaşılmış ve elde edilen gelir, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına harcanmıştı.

100 bin kişinin geçiş yaptığı ve bu yıl 10'uncu yılını kutlayan Sabiha Gökçen, İZEV'e destek olma kararı alınca, Hayat ve Biz isimli son sergi de önemli sayıda izleyici kitlesinin karşısına çıkma imkânı buldu.

Daha da güzeli gönüllü Hakan Kural'ın proje ses getirsin diye Pink Floyd Grubu'nun efsane şarkısı 'Another Brick in the Wall'u kullanmak için Roger Waters ile temasa geçmeyi ve izin almayı da başarması galiba. Hayatta hiçbir şey imkânsız değil. Hakan Kural'ın aklına, toplumun zihnindeki engelli algısını yıkmak için ilk bu şarkı gelmiş ve etrafta herkesin "Asla vermez" yorumunda bulunduğu bir anda, ünlü sanatçı hem projeyi beğendiğini hem de Türkçe söz yazılacaksa bu sözleri hemen görmek istediğini iletmiş. Özetle şarkının yeni adı Yaşam Hakkı-Duvar.

Kural, yeni sözlerle engelli vatandaşların, "Hayatın her alanında biz de varız" mesajı verdiklerini söylüyor ve "Gençlerimiz bu şarkı aracılığıyla yaşam haklarını istiyorlar. Bu sayede sesimizi daha geniş kitlelere duyuracağız" diyor.

Sabiha Gökçen'deki serginin detaylarına gelince... Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 13 genç ile bir araya gelinen proje, 14 fotoğraftan oluşuyor.

İnsana dair tüm duyguları temsil eden kavramlarla, doğada bu duyguların karşılığı olan hayvanlar eşleştirilmiş. Her bir gencin bir duygu ve hayvanla aynı karede yer alması sağlanmış.

İZEV'in hedefi büyük. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında 30 sergi hayata geçirerek, insanlardaki önyargıları kırmak ve engelli vatandaşların önünü açmaya bir nebze yardımcı olmak.

Nisan ayı içinde Gaziantep'e yaptığımız ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engelli vatandaşlar için açtıkları kafeyi ve ekmek fırınını gösterdi bize. Engelli vatandaşların hem istihdamı hem de mutlu olmaları sağlanmıştı. Hiç de zor değil bu tür projeleri hayata geçirmek. Önemli olan kafalardaki önyargıyı yıkmak ve hayallerin gerçekleşmesine izin vermek. İşte o zaman hiçbir engel kalmıyor hayatta. İZEV'in de, Hakan Kural gibi gönüllülüğü böylesine güzel yapan insanların da yolu açık olsun.