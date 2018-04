Perakendenin kadınları ‘Biz Daha İyi Yaparız’ diyor

Toplumun her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşmaya başladığımız bu günlerde doğrusu perakende sektörü sadece sahadaki değil, yönetimdeki kadın oranıyla da tüm sektörleri kıskandıracağa benziyor.

Kadın konusunda öne çıkan sektör, dün güzel bir konferansa da evsahipliği yaptı ve daha da güzeli Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan'ın desteğini almayı başardı.

Sinan Öncel'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü Birleşmiş Markalar Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Perakendede Kadının Gücü Zirvesi'nde Emin Erdoğan, açılış konuşmasını yaparken, "Kadının zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum" dedi.

Evet, özellikle biz kadınlar, başta iş dünyası olmak üzere toplumun her alanında sayımızın sadece erkekle eşitlenmesi halinde dünyanın çok daha yaşanır, barışçıl bir gezegen olacağına inanıyoruz. Kadını ikinci plana atan önyargılardan toplumu tam anlamıyla kurtardığımızda,Türkiye'nin her alandaki gelişmesi de iki katına çıkacak.

Konferansta yönettiğim ve 'Biz Daha İyi Yaparız' ismini taşıyan panelde, birbirinden güçlü kadınlar vardı ve daha da ilginci bu kadınların temsil ettiği şirketlerde hem yönetim kademesinde hem de sahada kadın oranı açısından Türkiye'nin ortalamasının kat be kat üstünde sayılara sahiptiler. Pek çok sektörde yönetim kurulunda ve üst düzey yöneticiler açısından kadın erkek eşitliğine hala çok uzak olduğumuz aşikar. Ancak bu sektörde yüzde 50'nin üzerinde, yüzde 60 ve hatta yüzde 80'e ulaşan kadın oranlarını kıskanmamak elde değil.

Koton'un kurucusu Gülden Yılmaz, 80 yıllık Vakko'nun ilk CEO'su Jaklin Güner, Roman'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suzan Toplusoy, Fiba Perakende Grubu Başkanı Oya Şener ve Ramsey Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, bizlere hem profesyonel yönetici olarak üst kademelere gelmenin hem de aile şirketlerinde erkeklerden yönetimi devralmanın püf noktalarını anlattılar. Bu arada ne yazık ki erken kaybettiğimiz iş dünyasının iki değerli ismi Hasan ve Hüseyin Doğan'ın kız çocuklarına olan hassasiyeti, onların hem okuması hem de iş hayatında rol model kadınlara dönüşmesinde ne büyük rol oynadığını Hasan Doğan'ın kızı ve şu anda Ramsey'in ikinci kuşak yöneticisi Zeynep Doğan'ı yakından tanıyınca daha iyi anladım. Ramsey'i bugün Hasan ve Hüseyin Doğan kardeşlerle, kuzen Remzi Gür'ün kız çocukları yönetiyor. Kadınlar kadınların önünü açıyor ve daha çok kadının iş hayatında üst kademelere gelmesi için de güzel projeleri hayata geçiriyor.

Ve hepimiz görüyoruz ki kadın yılmıyor, çok çalışıyor, ev ve iş hayatı dengesini iyi kuruyor, aynı anda hem çocukların sorunlarıyla hem de şirketin sorunlarıyla mücadele etmesini başarıyor. Yeter ki yol verilsin.