ŞELALE KADAK

Keşke Türkiye'nin her şehri Gaziantep gibi, şehre vardığın andan itibaren bir sonraki seyahat için plan yaptıracak cazibeye sahip olsa. Sabah Gazetesi'nin 'Şehir Buluşmaları' kapsamında ziyaret ettiğimiz Gaziantep'i Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte dolaşırken şehrin beni her gelişimde ne kadar çok şaşırttığını düşündüm.

Gastronomi dalında, UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep, yerli ve yabancı turistlerin 2017 yılından itibaren seyahat listelerinde ön sıralara yerleşti. Öyle ki Fatma Şahin geçen yıl 'Şimdi Gaziantep'e gelme vakti' sloganıyla 1 milyon kişiyi şehre getirdiklerini, 3.5 milyon kişiye de dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 2'nci büyük hayvanat bahçesi olan Safari Park ve Zooloji Müzesi'ni gezdirdiklerini söylüyor.

Gaziantep'e gerçek anlamda kadın eli değmiş. Bakanlık tecrübesiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana Fatma Şahin şehirde bir sürü ilki gerçekleştirerek, sadece Türkiye'deki şehirlerle değil Londra, Paris gibi önemli metropollerle yarışmayı hedefine koymuş. Eşsiz mutfağını müthiş bir lobiyle UNESCO'dan tescil ettiren Gaziantep'in pek çok alanda öne çıkmasında Fatma Şahin'in kadınlardan oluşan yönetim kadrosunun da payı büyük. Kendisi de mühendis olan Şahin'e bağlı fen işleri, çevre, makine ikmal, kültür, mali hizmetler ve imar gibi daire başkanlıkları kadınlara teslim bu şehirde.

Şehir Buluşmaları'na katılarak destek veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Dünya Bankası'nın, dünyanın en rekabetçi 7'nci şehri olarak seçtiği Gaziantep'in başta Hatay olmak üzere diğer şehirlere de örnek teşkil ettiğini söylüyor. Hüseyin Yayman'a göre Gaziantep, 'gastrodiplomasi'nin başkenti. Fatma Şahin işte şimdi bu tecrübeyi diğer illerle de paylaşmaya başlamış.

Gaziantep 2018'de de yeni sloganı 'Uzaklarda arama' ile herkesi kendine çağırıyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesine ev sahipliği yapan kentin zengin yemeklerini tanıtmak için açılan Mutfak Sanatları Merkezi'nde yıl içinde 500 çeşit yöresel yemek yapılıyor.

Aynı zamanda bu şehirde tam 500 bin mülteci de yaşıyor. Ancak sokakta evsiz, yurtsuz bir Suriyeli görmüyorsunuz. Çünkü herkesin bir işi, yaşayacak bir evi ve düzeni var. Yeni kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 adet yeni fabrikanın açılışına hazırlanan Gaziantep'in ihracatı 6.6 milyar doları bulmuş vaziyette. Şahin, 'Ankara ile yarışıyoruz. Üstelik Ankara'da savunma sanayi var, yani devlet. Gaziantep'in tüm gücü, ihracatı özel sektörden geliyor' diyor.

Gaziantep izlenimlerime yarın da devam edeceğim.





Fatma Şahin ekibindeki 10 kadın daire başkanıyla tüm Türkiye'ye güzel örnek oluyor.