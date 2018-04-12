ŞELALE KADAK

Dünya nüfusu artmaya devam ederken, tarım önümüzdeki yıllarda daha da önemli hale gelecek. O nedenle bu konuda geliştirilen sürdürülebilirlik projeleri dikkatimi de ilgimi de çekiyor. Son olarak Anadolu Efes ve Doğal Hayatı Koruma Derneği WWFTürkiye, 'Gelecek Tarımda' sloganıyla Akıllı Tarım Projesi'ni Konya, Kayseri, Eskişehir, Bilecek ve Adıyaman'da hayata geçirdi.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve WWF-Türkiye Başkanı Uğur Bayar ile bir araya geldiğimizde, projenin detaylarını da öğrendik. Anadolu Efes, arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştırmaya başlıyor. Projenin içine dahil olan 15 arpa çiftçisi ve Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şerbetçiotu üreten 5 çiftçi, 1542 dekar yani yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki arazilerinde akıllı teknolojiler kullanılarak hem verimliliği arttıracak hem de örneğin gereksiz yere sulama gibi bilgisizlikten kaynaklanan yanlışlardan kurtulacak. Projede kullanılacak akıllı cihazlar, bölgenin değil, tarlanın bulunduğu yerin hava durumunu çiftçilere göndererek. örneğin yağmur yağacaksa sulama yapılmasının önüne geçecek. Anadolu Efes, böylece tarımda kullanılan konvansiyonel yöntemlerden kaynaklı, ekolojik dengeye yönelik tehditleri azaltmayı ve arpa ve şerbetçiotu üretiminde köklü bir dönüşüme katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Uğur Bayar, 2050 yılında yaklaşık 10 milyarı bulacak dünya nüfusunu beslemek için gıda üretiminin küresel olarak en az yüzde 50 artması gerektiğini söylüyor ve "2050'de Türkiye nüfusu 95 milyonu geçecek ve 2080 öngörülerine göre Türkiye tarımda bugün üretebildiğinden yüzde 15 daha az üretebilecek. Bu nedenle akıllı tarıma geçmemiz zorunlu görünüyor" diyor ve Anadolu Efes ile birlikte yürütecekleri bu tarz projelerden hem insanın hem de doğanın kazançlı çıkacağını söylüyor.