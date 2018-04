ŞELALE KADAK

İstanbul'un 3 katı büyüklüğe sahip Türkiye'nin tarım ve hayvancılık şehri Balıkesir, Sabah Gazetesi olarak başladığımız 'şehir buluşmaları'nın 5'inci durağı oldu.

Türkiye'nin en çok yerli turist çeken ve yaz aylarında nüfusu 3 milyona kadar çıkan Balıkesir şu anda Türkiye'nin sanayide merkez konumuna gelmek için atağa kalkmış durumda.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul'un sanayiden arındırılma sürecinde olduğunun bilinciyle Bursa, Kocaeli gibi İstanbul'a yakın olmanın avantajını bugüne kadar yaşayan illerin avantajının daha bakir olan Balıkesir'e geçmesinin sevincini yaşıyor adeta. Bugün İstanbul'dan Balıkesir'e yapılan otoyol ve köprülerle 3.5 saatte ulaşmak mümkün.

"Biz herkesin belediye başkanıyız. Taş üstüne taş koyuyorlarsa, biz de başımızı koyarız. Yatırım yapanın önünü açarız" diyerek yatırımcıları Balıkesir'e çağıran Kafaoğlu'nun gözü Türkiye'nin yerli otomobilini üretecek olan konsorsiyumda.

Balıkesir Belediyesi, yerli otomobilin Balıkesir'de üretilmesi için her türlü desteği verme niyetiyle harekete geçmiş. Öğreniyoruz ki BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'la görüşmek için randevu istemişler.

Peki Balıkesir'i sanayide çekim merkezi yapan özellikleri neler?

Kafaoğlu, İstanbul'un sanayiden arındırılma sürecinde olduğunu hatırlatırken, bugün yatırımcının Bursa'ya artık girmek istemediğini, Gebze ve Kocaeli'nin dolduğunu söylüyor. Altyapı, ulaşım-lojistik ve İstanbul'a yakınlık anlamında çok yol kat edildiğini anlatıyor. Öğreniyoruz ki Çandarlı Limanı ile Balıkesir'in demiryolu kanalıyla bağlantısı yapılıyor.

Yine başkandan öğreniyoruz ki, İstanbul'da bir başka grubun şu anda elektrikli otomobil üretimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ve Kalkınma Bakanı da Balıkesir'e yönlendirmiş.

Savunma sanayine dönük olarak da şehirde ciddi yatırımlar başlamış. Kale Grubu 1 milyon 500 bin metrekarelik bir arazide projesini hayata geçirmek üzere harekete geçmiş.

Yakında Gümrük Müdürlüğü'nün de açılacağı şehrin demiryolu ve limanlar kanalıyla Avrupa'ya ve Orta Asya'ya olan ihracatı da her geçen gün artıyor. Başkan Kafaoğlu, 500 milyon dolar civarında görünen ihracatın aslında merkezleri büyük şehirlerde olan bazı Balıkesir'de üretim yapan şirketlerin ihracatıyla 1 milyar doları aştığını ifade ediyor. İşsizliğin yüzde 6'lar seviyesinde olduğu ve "Mutluluk Endeksi"nde en mutlu insanların Balıkesir'de yaşadığının ortaya çıktığını büyük bir keyifle anlatan Belediye Başkanı Kafaoğlu'un verdiği bilgiye göre, Balıkesir'de 200 dönüm yer satın alan Şişecam fabrikasını buraya taşıyor. Aynı şekilde Filli Boya ve Kalekim'in bazı tesislerini şehre taşıdığını Kafaoğlu'ndan öğreniyoruz.

Prof. Dr. Kerem Alkin'in URAK'ın İller Arası Rekabet Endeksi'nde Balıkesir'in yerini istatistiklerle anlattığı panelde 5 kuşak Eskişehirli olan duayen sanayici Rona Yırcalı'yı da dinleme fırsatı bulduk ve üretim tesislerini dolaştık. Yırcalı'nın anlattıklarına ve Balıkesir izlenimlerime yarın da devam edeceğim...