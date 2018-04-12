ŞELALE KADAK

Kadınları Anlama Kılavuzu isimli bir araştırmaya göre hâlâ Türkiye'de her 10 kadından 7'sinin sürücü belgesi yok. Yine her 10 kadından 7'si kredi kartı kullanmıyor. Avon'un IPSOS işbirliğinde gerçekleştirdiği araştırmadan öğreniyoruz ki Türkiye'de kadınların yüzde 55'i birçok sorumluluğu olduğunu ve bunlara yetişmekte zorlandığını söylüyor. Yüzde 64 gibi büyük oranda kadınlar gün içerisinde bin parçaya bölündüğünü, yüzde 45 gibi bir oranda ise ailesine ve kendine daha fazla zaman ayırmak için daha az kazanabileceğini belirtiyor.

Toplumun kadına biçtiği rolün değişmesi, önyargıların kırılması ve kadının erkekle eşitlenmesi için mücadele sürecek. Bu tarz araştırmalar yaparak farkındalık yaratmaya çalışan Avon, yetinmemiş ve BJK Kadın Futbol Takımı'na da sponsor olmaya başlamış. Futbol ve kadını Türkiye'ye yan yana düşünmek imkânsız gibi ama şimdi futbol oyuncusu kadın rol modeller ortaya çıkıyor. Beşiktaş Kulübü'nü de ayrıca 3 büyükler arasında tek kadın futbol takımı olan kulüp olması nedeniyle kutluyorum.