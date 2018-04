ŞELALE KADAK

Türkiye ile Küba arasındaki ticaret hacmi yok denecek kadar az ancak önümüzdeki yıllarda bu durum tam tersine dönebilir. Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşa başladığı Küba'da Türkiye için çok önemli bir adımın atılmasına günler hatta saatler kalmış olabilir.

7 ülkede 15 liman ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecilerinden biri olan Global Yatırım Holding, 3.5 yıl önce görüşmelerine başladığı ve hali hazırda imza aşamasına taşıdığı Küba-Havana Limanı'nın işletme hakkı için gün sayıyor.

Venedik Limanı'nın ardından Akdeniz çanağının en güçlü işletmecisi haline gelen Global, Havana ile Karayipler'de büyüme planları yapıyor. Global, Havana'nın ardından vakit kaybetmeden Küba içinde Trinidat ve Varadero ile bölgede Barbados, Bahamalar ve Porto Rico limanları için büyük bir hazırlığın içinde.

Küba Limanı'nın Global'e geçmesi an meselesiyken, Global Yatırım Holding'in Karaköy'deki merkez binası şimdiden Küba konulu bir sergiye ev sahipliği yaparak Küba'nın cazibesini Türkiye'ye tanıtmaya başladı.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye İş Konseyi Başkanı Mehmet Kutman, Genel Sekreter Gökhan Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı'nın da aralarında olduğu Global yönetimiyle buluştuğumuzda hem sergiyi dolaştık hem de Global'in büyüme stratejisini konuştuk.







Öğreniyoruz ki şu anda Karayip bölgesindeki limanlara yılda 10 milyon yolcu iniyor. Ancak ağırlıklı İspanyol, Fransız ve İtalyanlar'ın tercih ettiği Küba'ya gelen yolcu sayısı 3 milyon. Gökhan Özer, yapacakları yatırımın ardından bu sayısı 10 milyona çıkarabileceklerini ve bölgenin taşıdığı büyük potansiyeli anlatıyor. Global'in Karaköy'deki merkez binasındaki sergiye gelince... İnsanı Küba'da hissettiren bir atmosferin yaratıldığı mekanda, Fotoğraf Gezginleri Grubu'nun 4 yılda 6 seyahatte çektiği 97 fotoğraftan oluşan sergi var. Serginin geliri de Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği'ne bağışlanacak.

Global önümüzdeki hafta sonu da Bodrum'da Global Run adıyla düzenlediği koşuların 5'incisini yapacak. Global Run Yarış Koordinatörü ve grubun avukatlığını da yapan Fırat Namlı, her yıl katılımın artığı ve geleneksel hale gelen koşularda katılım ücreti olan 60 liranın da yine Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği'ne bağışlandığını söylüyor. Global bu yarışları yurtdışına da taşıyarak Malta ve İtlaya'da yaparak, Türkiye tanıtımı yapmaya devam ediyor.