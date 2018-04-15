ŞELALE KADAK

Gaziantep'te günümüzde dahi el tezgahlarında dokunan meşhur Kutnu kumaşını yeniden gün yüzüne çıkartacak proje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle, Gaziantep'in önde gelen ailelerinden biri olan Konukoğlu tarafından hayata geçirmiş. Jülide Konukoğlu önce yok olmaya yüz tutmuş el tezgahları için atölye kurmuş ve dokuma eğitimlerine de öncülük etmiş ardından da Kutnia isimli bir marka çıkararak kutnu kumaşlarına harika bir dokunuş yapmış.

Gaziantep ziyaretimiz sırasında Fatma Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ile birlikte Jülide Konukoğlu'nun bir alışveriş merkezinde açtığı Kutnia markasının ilk mağazasını da ziyaret ettik. Şu kadarını söyleyebilirim.

Zeugma'nın mozaiklerinden esinlenilerek tasarlanan eşarplar bile tek başına harika bir Gaziantep tanıtımı yapıyor.

Antep'in köklü ailelelerinin memleketlerinin sahip olduğu değerleri ortaya çıkartmak için yaptığı çalışmalar umarım diğer şehirlere de örnek olur.



Ölçemediğinizi yönetemezsiniz!

Şehir Buluşmaları kapsamında geldiğimiz Gaziantep'te ilk durağımız ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ydi.

Havalimanına 5 dakika mesafedeki üniversite kampüsünde bizi üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen karşıladı. 300 kişilik akademik kadrosuyla, 9 bin öğrencinin eğitim aldığı üniversitede golf sahası da yer alıyor.

Anadolu'da görmeye başladığımız vakıf üniversitelerinin yakaladığı kalite ve standartlar hakikaten Türkiye'nin geleceği için de umut veriyor.

500 bin mülteciye evsahipliği yapan Gaziantep'te Fatma Şahin'den öğrendiğimiz rakamlar aslında şehirdeki eğitimden, ihracata ve kültür sanata kadar pek çok alanda çok yönlü gelişimin de geldiği aşamayı gözler önüne seriyor. Bu şehir Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'ini gerçekleştiriyor. Şehrin yaptığı ihracat tek başına dünyanın 170 ülkesinden daha fazla. Fatma Şahin, 'Üstelik denizsiz ve limansız bu ihracatı yakalıyoruz' diyor. Şehir şu günlerde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de açmaya hazırlanıyor.

'Ölçemediğinizi yönetemezsiniz' diyen Fatma Şahin, mühendis olmanın verdiği titizlikle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Gaziantep'te iyi belediyeciliğin güzel bir örneğini veriyor.