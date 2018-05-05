ŞELALE KADAK

Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinden olan Mardin, patlayan bombaların, yanı başındaki sınırın hemen ötesindeki savaşın yaşattığı zor günlerin yarasını sarıyor.

Şehirde olağanüstü güzel bir hareketlilik var. Bu hareketliliği Mardin Valisi Mustafa Yaman, tescilli 6 bin 500, misafirhanelerle birlikte 10 bini bulan yatak kapasitesine sahip Mardin'e son 6 ayda gelen turist sayısında yüzde 300 artış yaşandığını söyleyerek doğruluyor ve Mardin'de yüzlerin son bir yıldır gülmeye başladığını söylüyor ve ne güzel ki kültür sanata atıfta bulunmayı ihmal etmiyor. Vali Yaman, Sabancı Ailesi'ne ve Sabancı Müzesi Genel Müdürü Nazan Ölçer'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, Mardin'in artık sanatın da başkenti olmaya aday bir şehir haline geldiği vurgusunu yapıyor.

Mardin'in birkaç yıl önce yaşadığı karanlık günlerin hepimiz tanığıyız.

Doğunun yükselen yıldızı olduğu, gastronomisiyle, eşsiz tarihi ve kültürel zenginliğiyle hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başarmışken, terörün en çok etkilediği şehirlerden biri olmuştu.

Tüm olumlu gelişmeler tersine dönmüştü.

Öyle görünüyor ki Mardin 2018 yılına daha iyi giriyor ve sanat da bu konuda başrol oynuyor.

Öncelikle Sakıp Sabancı ve kızı Dilek Sabancı'nın büyük bir istekle hayata geçirdiği Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Galerisi'nde 3 yıldır yaşanan mülkiyet sorunu sona erdi.

Müze 2009 yılında açılmış ve çok güzel sergilere ev sahipliği yapılmıştı ama 3 yıl önce müze, Sabancı Müzesi'nden koparılmıştı. Dilek Sabancı da bu işin peşini bırakmamış ve müzesine sahip çıkmak için tüm kapıları zorlamıştı.

Dün müthiş bir mutlulukla konuşmasını yapmasının sebebi de müzenin 49 yıllığına Sabancı Vakfı'na tahsisinin gerçekleşmiş olmasıydı.

Önceki gün bu güzel müze, Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer'in titiz çalışmaları hayat bulan dünyaca ünlü sanatçı Ai Weiwei'e ait çok güzel bir sergiyle de Mardin'e yeniden merhaba dedi.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün ve Mardinli sanatseverlerin katıldığı açılışta, gördük ki Ai Weiwei'in İstanbul'da Sabancı Müzesi'nde sergilenen porselen eserlerinden önemli bir bölümü Mardin'e getirilmiş.

Düşünsenize bu müze 3 yıl öncesine kadar 700 bin ziyaretçi alan, 10 binlerce Mardinli genç ve çocuğa dokunarak sanata yakınlaştıran önemli bir sanat merkeziydi. Sorunlar çözülünce şimdi artık birbirinden güzel sergilerin de yolu açıldı.

'Mardinliler, şehrin büyülü atmosferinde sergilenen eserleri izlerken Ai Weiwei gibi bir sanatçıyı tanıma imkânı bulacak" diyen Nazan Ölçer çok haklı. Bu sergi bu şehre çok yakıştı.

Şu sıralar Mardin, direktörlüğünü Döne Otyam'ın yaptığı 'Sözden Öte' temasıyla 4. Uluslararası Mardin Bienali'ne de ev sahipliği yapmaya başladı. Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğindeki bienalin hayata geçmesi Saha Derneği'nin yanı sıra aralarında Ebru Özdemir ve Lütfü Aygüler gibi isimlerin olduğu bir grup sanat severin kişisel desteği sayesinde oldu.

Diyeceğim o ki Mardin'de güzel şeyler oluyor.

Çocuklarınıza hem eşsiz Mezopotamya tarihini anlatmak hem de güzel bir kültür sanat turu yaptırmak istiyorsanız yaz tatilinde ilk olarak bu güzel şehri düşünün.