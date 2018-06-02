ŞELALE KADAK

Seçimler yaklaşırken beni en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir ifadeyle 29 Ekim'de yeni yerine taşınacak olan Atatürk Havalimanı'nın yerini yeşil alan olarak bırakacaklarını ve 'Millet Bahçesi' yapacaklarını açıklaması heyecanlandırdı. İsterdim ki günlerce bu konu tartışılsın, dünyanın en güzel parklarını dizayn edenlerle röportajlar yapılsın, projeler şimdiden konuşulmaya başlansın ama siyasetin tansiyonu şu sıra çok yüksek. Yeşil gündeme şimdilik bekleme odasında yer var.

İstanbul'da yeşile çok hasretiz. Ne yazık ki elimizde gerçek anlamda yeşil alan diye, layıkıyla spor da yapabileceğimiz bir Belgrad Ormanı'mız var. Koca İstanbul'a yeter mi tabii ki yetmez. Özellikle hafta sonları ailelerin nefes almak için, piknik yapmak için gittikleri yegane yer olduğundan, spor yapmak da pek mümkün olmuyor. Piknik alanları bile yetersiz kalıyor.

13 Nisan 2016'da yazdığım bir yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda söylediği, "Ne yazık ki şehirler bina ve araçların istilası altında. İnsana yer kalmamış. Oysa aslolan insandır. Yaya ve bisiklet yolları yapın. Türkiye'de tek ve en güzel bisiklet yolunu Konya yaptı. En başarılı il. Engelli dostu, insana öncelik veren şehirler inşa edin ve adımı da hemen atın. Alan itibariyle sıkıntılı yerler hariç Türkiye yatay mimari konseptine geçmeli" cümlelerine yer vermiştim.

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın evsahipliğinde aynı günün akşamı inşaat ve bankacılık sektörünün önde gelenlerini bir masada buluşturmuş ve sektörün sorunlarını konuşmuştuk. İşte o gün, yanımda oturan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya'ya, 'Atatürk Havalimanı'nın yerine konut projeleri yapılacak olsa, ihaleye katılır mısınız, yoksa yeşil alan olarak bırakılmasını, park olmasını mı desteklersiniz' diye sormuştum. Çetinsaya, "Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra o alanın parka dönüştürülmesini istiyorum. İstanbul'un en çok büyük bir parka ihtiyacı var" diyerek içime su serpen görüşünü dile getirmiş, yanımızda oturan Kuzu Grup'tan Özen Kuzu da, "Ben de park olmasını istiyorum. Ha, şayet ihaleye çıkılırsa ben de bir inşaatçı olarak bu ihaleye katılırım ama buranın park olmasını istiyorum" demişti.

Bu sohbetten anlamıştım ki aslında inşaat şirketleri bir ihale yapılacak olsa, park olmasını istediğimiz o arazi için geliştirilen konut projelerine katılacak. Öyle ya kim ne derse desin Atatürk Havalimanı'nın arazisi şu anda herhalde İstanbul'daki en değerli arazi. O nedenle önemli olan ülkeyi yönetenlerin bu konuda net bir karar vermesi. İşte o yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri benim için senet değerinde.

Bu ne demek biliyor musunuz? 2019 yılında proje başlarsa, Türkiye dünyanın en güzel parklarından birine kavuşacak. Üstelik bu park her gittiğimizde bayılarak iç geçirdiğimiz, New York'taki Central Park'ın bile 3.4 katı büyüklüğünde olacak. Kim bilir içinde Central Park'ta olduğu gibi nefis küçük müzeler olacak, o müzeler dünyaca ünlü mimarlara çizdirilerek Türkiye'nin tanıtımında da önemli rol oynayacak. Geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için, yaşanabilir bir Türkiye için siyasetçilerin bu güzel söylemlerle karşımıza çıkması ne güzel.