ŞELALE KADAK

Doların ateşi tabii ki sönecek. O nedenle şu anda iş dünyasında herkes projelerini, yatırım planlarını gözden geçiriyor ve bu dönemi en hasarsız geçirmenin yollarını arıyor. Yani şimdi şirketlerde kriz yönetimi devrede. Geçmiş krizlerden alınan derslerle herkes daha dikkatli galiba. Önceki akşam konfeksiyon sektörünün önde gelen isimlerinden Kiğılı'nın iftar davetinde, şirketin CEO'su Hilal Suerdem ile bir araya geldiğimizde gördüm ki Kiğılı da yılın başında açıkladığı, yurtdışında 100 mağaza açma hedefinden vazgeçmemiş. Ancak Suerdem, "5 yılda açma planı yapmıştık, şimdi onu biraz daha uzun vadeye 7 yıla çıkardık" diyor. Kiğılı'nın 100 mağazalık yurtdışı açılımının, her bir mağazanın yaklaşık 500 bin dolara mal olduğu düşünülürse, 50 milyon dolarlık bir yatırıma tekabül ettiğini de bir dip not olarak geçeyim.

Böyle zamanlarda şirketlerin sağlam mali yapısı çok önemli tabii. Suerdem, Kiğılı'nın yatırımlarını hep özkaynakla yapan bir şirket olmasının şu anda faydasını gördüklerini söylüyor. Kuşkusuz yerlilik oranı da önemli. Çünkü doların artışı, hammadde fiyatlarını dolayısıyla ithalatı da pahalı hale getirdi. Öğreniyorum ki, Kiğılı'da yerlilik oranı yüzde 80'lerde. CEO Suerdem, krediye sıcak bakmadıklarını anlatırken, "Kredi limitlerimizi kullansaydık, 3 ayda 300 mağaza açardık. Tercih etmedik" diyor. AVM'lerdeki dolar kiralarından tüm perakende şikâyet ediyor ancak çoğu AVM yönetimi de dolar kurunu sabitleyerek bir nebze olsun doların bu olağandışı artışında kiracıları koruma yoluna gitmişti.

Halihazırda Kiğılı'nın yurtiçindeki mağaza sayısı 225'e, yurtdışındaki mağaza sayısı da 26'ya ulaşmış durumda. CEO Suerdem gözünü Balkanlar başta Orta Avrupa'ya, Afrika ve Ortadoğu'ya çevirmiş, "Özellikle Balkanlar bizim açımızdan çok bakir bir pazar. Oralarda hızla mağaza açmak istiyoruz" diyor.

Ramazanın etkisiyle şu sıralar iç pazarda hafif bir durgunluk yaşandığını anlatıyor Suerdem ancak ramazana rağmen ilk 5 ayda yüzde 10'luk bir büyümeyi yakaladıklarını ve yılı yüzde 15'lik büyüme ile kapatacaklarını söylüyor.

Türkiye'nin en tanınmış takım elbise markalarından biri olduğu için Kiğılı'nın yaklaşan seçim sürecinden olumlu etkilenip etkilenmediğini de merak ediyoruz. Hilal Suerdem, "Takım elbise satışlarında yüzde 40 artış hedefliyoruz, özellikle lacivert elbiseye büyük ilgi var" diyor.