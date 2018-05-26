ŞELALE KADAK

Borusan Holding CEO'su Agah Uğur ile bu hafta gerçekleşen TÜSİAD'ın Yüksek İştişare Kurulu toplantısında karşılaştığımda, son dönemde kredibilitesi yüksek şirketler hakkında çıkan asılsız söylentilerden duyduğu rahatsızlığı anlattı. Agah Uğur öyle çok sinirlenmişti ki, 'Nasıl bir ahlak anlayışı, bizim aklımızın alması mümkün değil.

Sadece bize değil, Türkiye'ye büyük haksızlık yapılıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ekonomiye, şirketlere yapılacak en büyük kötülük de gerçek olmayan bilgilerin gerçekmiş gibi sunan haber siteleri, whatsapp gruplarda dönen dedikodular.

İstanbul Borsası'nda işlem gören Borusan Yatırım ve Pazarlama şirketi KAP'a açıklama yaparak, hiçbir banka ile yeniden yapılandırma konusunda hiçbir görüşme yapmadıklarını, haberlerin de asılsız olduğunu duyurmuştu.

Doğrusu merak ediyorum bu tarz haberleri servis edenler kime hizmet ettiklerini düşünüyorlar? Gerçek bir vatansever, bu ülkenin 9 bin vatandaşının ekmeğini kazandığı bir koca grubu zor duruma düşürecek iddialarda bulunabilir mi? Ama işte yaklaşan seçimler nedeniyle yine ortalık toz duman. Birileri seçimlerin, kurallara uygun, adil bir ortamda yapılmasını istemiyor belli ki... Negatif, yalan haber pompalayarak seçmenin oy tercihini değiştirmeye çalışıyorlar ama işe yarayacağını hiç sanmıyorum.

İş dünyasında belki de en sıkı takip ettiğim grupların başında hep Borusan Grubu geldi. Bu ülkeden kazandığını buraya vermek konusunda en cömert iş insanlarından biri olan ve bana göre Türkiye'nin yeniden inşaasında da büyük payı olan Asım Kocabıyık tarafından kurulan Borusan Holding'de bayrağı oğlu Ahmet Kocabıyık almış ama şirket kurumsallıktan bir nebze olsun fedakârlık yapmamış ve grubun direksiyonu CEO Agah Uğur'a ve ekibine bırakılmıştı.

Borusan Holding, 2017 yılında TL bazında yüzde 32, dolar bazında ise yüzde 11 büyüyerek 17.1 milyar liralık ciroya ulaşmış ve geçen yıl yaptığı yatırımların tutarı da 1.3 milyar lirayı geçmişti. Grup bu yıl için 1.2 milyar liralık yatırım hedefini ise yılın ilk aylarında açıklamıştı. Agah Uğur, 2018 yılında kârlı büyüme ve yatırımlarla yollarına devam ettiklerini, üstelik de ilk 5 ayda faaliyetlerinin bütçenin de üzerinde gerçekleştiğini söylüyor. "Politik bir amaç için yapıyorlar belli ki. Türkiye çok kötü, ekonomisi çok kötü şeklindeki haberleri pompalamak için kullanıldık.

Bizi nerden buldular bilmiyorum ama tamamen palavraydı" diyen Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tane bankayla bir telefon konuşması yapmış olsak, hadi diyelim, yanlış algılandı. Yok böyle bir şey. Yok otomobil ithalatı yapıyormuşuz da kurdan etkilenmişiz!

Bizim 5 milyar dolarlık ciromuzun sadece otomotiv işi Türk pazarına bağlı. Boru fabrikalarımızın cirosunun yüzde 78'i Türkiye pazarı dışından geliyor. 9 ülkede faaliyetteyiz.

İhracat, yurt dışı tesislerimiz, limanımız, lojistik işimiz o kadar yolunda ki Türkiye çökse bile Borusan çökmez ki Türkiye'de çökmez!" Borusan, Türkiye'nin sadece üretimine değil, başta Borusan Filarmoni Orkestrası ve müzeye dönüştürülen holding merkezi Perili Köşk ile kültür-sanat alanına da büyük katkı yapıyor. Yıllarca İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın en büyük destekçisi de yine bu grup olduğunu hatırlatayım. O nedenle en çok Türkiye'nin önünü açan, istihdamda öncü olan bu grupların önünün açılmasını istemeliyiz.

Ne dersiniz?