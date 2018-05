ŞELALE KADAK

Türkiye'ye sanırım açık ara en iyi haber bu yıl turizm sektöründen gelecek. Türk Hava Yolları'nda doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı, üstelik nisan ayında yani henüz turizm mevsiminin başındayken.

Önümüzdeki aylarda Bodrum, Antalya, Dalaman gibi tatil rotalarına uçaklarda yer bulmak mümkün olmayacak gibi, çünkü şimdiden doluluğun yüzde 90'lara ulaştığını duyuyorum.

Üstelik sadece zengin Çinli ve Arap turistler seyahat güzergahına Türkiye'yi koymaya başlamadı, turizm sektörünün temsilcileriyle sohbet ettiğimde görüyorum ki ABD'li, Japon, Alman ve İngiliz turistlerde de bir hareketlilik başladı.

Ne yazık ki doların 4.40'lar seviyesini aşması ve piyasalara olan etkisi nedeniyle, Türklerin Türkiye içindeki seyahat planlarını dahi ertelemesine yol açarken, yabancı turistler için en ucuz ve en kaliteli destinasyonlardan biri olarak Türkiye'yi öne çıkarıyor. Turist sayısındaki artışa paralel olarak turizm gelirlerinde önemli bir artış olacağı aşikar.

Bu konuda önemli haberler Kuşadası'ndan gelmeye başladı bile.

Darbe girişimi ve art arda patlayan bombaların ardından Türkiye'ye lüks kruvaziyer gemiler uğramayı bırakmıştı.

Önceki gün Türkiye'yi rotalarından çıkaran ve artık Türkiye limanlarına gelmeyeceğini duyuran Royal Caribbean Cruise şirketinin en lüks gemilerinden biri olan Azamara Journey'in Kuşadası Limanı'na yanaşmasıyla ilgili haberi okuduğumda, olumsuz havanın artık dağılmaya başladığını da düşündüm. Gemide bulunan 850 yolcunun büyük bir kısmı ABD'liymiş. Esnaf her ne kadar günübirlik olduğu için bu turistlerin ekonomiye bir katkı yapmadıklarını söylese de önümüzdeki günlerde bu durumun da değişeceğine eminim. Ne de olsa lüks gemilerle limanlara dura kalka yolculuk yapan turistlerin, normal turistlerden en az 4-5 kat daha fazla para harcadığını istatistikler gösteriyor. Kruvaziyer yolcu gemisiyle seyahat eden turist gittiği her ülkede ortalama 350 dolar harcadığını hatırlatayım.

Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, bu yıl Kuşadası'na 140 geminin sefer yapacağını ve 120 bin yolcunun da giriş yapacağını söylemiş.

Rakamlar heyecan verici hele de tek bir geminin dahi yanaşmadığı günler hâlâ hafızamızdayken.