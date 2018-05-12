ŞELALE KADAK

Şehir Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiğimiz Denizli, dünyanın dört bir yanına satılan dokuma kumaşlarıyla yıllarca tekstil ihracatında önemli bir rol oynadı ama aslında bana sorarsanız şehrin en büyük gelir kapısı henüz açılmadı.

2018 yılından itibaren Anadolu'nun sahip olduğu ve dünyanın da imrenerek baktığı antik kentlerin cazibesi artacak. Evet, bugüne kadar büyük bir kısmı toprak altında olduğundan uyuyan bir değere sahiptik ama bu durum idealist arkeologlar ve onları destekleyen belediyeler ve iyi projelere fon veren uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından değişiyor.

Sabah Gazetesi'nin 'Şehir Buluşmaları' kapsamında ziyaret ettiğimiz Denizli'de önce Hierapolis Antik Kenti, ardından da Laodikeia Antik Kenti'ni dolaşınca, milyonlarca turistin rotasını eninde sonunda Türkiye'ye çevireceği gelişmeler yaşandığını bizzat gözlemledim.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, hali hazırda Türkiye'de 230 kazı yapıldığını ve bunun 203'ünün Türkler tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor ve ekliyor, "Oysa bu durum 25-30 yıl önce tam tersiydi." M.Ö 2'nci yüzyılda kurulan Hierapolis Antik Kenti, dinsel yapıların varlığı nedeniyle kutsal kent olarak biliniyor ve Pamukkale ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Ne yazık ki bir kaç yıl öncesine kadar 2 milyona kadar ulaşan turisti bölgeye çekerken antik kentlere ziyaret, son bir kaç yıldır yaşanan gelişmeler çok azalmıştı. Ancak geçen yıl yeniden yüzde 70'lerin üzerinde bir artışla 1.5 milyon turist bölgeye akın etmiş, bu sayının şu anda büyük oranda artacağını ise şimdiden ilk 3 aydaki turist sayısı göstermeye başlamış.

Güzel olan şey, 15 yıldır Laodikeia'yı kazan Prof. Şimşek'in tam 20 milyon liraya mal olan bu kazı çalışmaları için proje üretmesi ve bu projelere AB'deki kuruluşlardan fon bulmayı başarması.

Antik kentte Vatikan'dan 1500 yıl, Ayasofya'dan ise 300 yıl daha eski Roma'ya bağlı Hıristiyanlığın 7 kilisesinden biri yer alıyor ve Şimşek, 4 milyon liraya mal olan bir kazı çalışmasıyla bu tarihi ve kutsal mekanı gün yüzüne çıkarmayı başarıyor. Öğreniyoruz ki henüz kilisenin olduğu bölüm ziyaretçilere açılmamış.

Açıldığı anda hacı olmak isteyen Hıristiyan turistler tarafından çekeceği ilgiyi düşünebiliyor musunuz?

Öğreniyorum ki Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Celal Şimşek arasında antik tiyatronun kazı ve restrorasyonu için de protokol imzalanmış. 2 bin 200 yıldır toprak altında olan tiyatronun gün yüzüne çıkması için Osman Zolan, 6 milyon liralık bir destek sağlayacaklarını duyurmuş.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 5 kilometrelik bir alana sahip olan Laodikeia'da Anadolu'nun en büyük stadyumu, 2 tiyatro, 4 hamam kompleksi, 5 agora, 2 anıtsal giriş kapısı, tapınaklar, villalar, kiliseler ve anıtsal caddeler var.

Diyeceğim o ki Anadolu'nun şahlanması sanayiden olduğu kadar kültürel ve tarihi zenginliğinde gizli. İşte şimdi bu potansiyel gün yüzüne çıkıyor.