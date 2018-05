ŞELALE KADAK

Dolar spekülatif yükselişlerle rekor üstüne rekor kırarken, tabii ki siyasette kadının eşit temsilinden uzak aday listeleri yeterince gündeme gelemiyor.

Nasıl olsun ki? Gece yarısı, hepimiz uyurken dahi kura operasyon çekilebiliyor ve manipülasyonla dolar kuru sürekli yukarı çıkıyor.

Ancak beni şu anda döviz kurları kadar kadın milletvekili adayı sayısının azlığı ilgilendiriyor.

Ne de olsa kadınının her alanda eşit temsiline ulaştığımızda, Türkiye'de bir çok sorunun üstesinden gelmemiz çok daha kolay olacak.

Biz TBMM'de kadınların erkeklerle eşit yer alması için mücadele edip, açıklanan listelerle hayal kırıklığı yaşaya duralım, dün ajanslar 226 yıllık New York Borsası'na ilk kez bir kadın başkanın atandığını ve bu cuma günü Stacey Cunningham ile New York Borsası'nın tarihi bir gün yaşayacağını büyük haber olarak geçiyordu.

Her toplantıda önümüze gelen istatistikler, kadının ekonomiye katılımının artması halinde milli gelirin arttığına ve refah seviyesinin yükseldiğine ilişkin araştırmalar siyasi parti liderlerinin önüne gelmiyor mu çok merak ediyorum. Söylemlerde herkes kadının önünü açmaktan, eşit temsilden söz ediyor ancak yaşadığımız durum bunun tam aksini gösteriyor.

7 Haziran 2015'te 98 kadın milletvekiline ulaştığımızda, biz kadınlar çok mutlu olmuştuk. Yani meclisin yüzde 17.8'i kadınlardan oluşmuştu ki bu 1935'ten bu yana gerçekleşen en yüksek orandı. Bu sayı hemen akabinde gerçekleşen 1 Kasım seçimlerinde 550 milletvekiline sahip TBMM'de ne yazık ki 81'e, oransal olarak da yüzde 14.7'ye inmişti.

Yeni aday listeleri açıklandığında bu ülkede yaşayan en muhafazakarından en modernine kadar kadınların çoğu hayal kırıklığı yaşadı. Gördük ki hem kadın aday sayısı çok az, hem de seçilebilecekleri yerden gösterilen kadın aday çok az. Kadın aday oranı en yüksek parti yüzde 28 ile AK Parti oldu. AK Parti listelerinde 126 kadın aday var. En büyük ikinci parti olan CHP'nin yüzde 23'lerde olması bu partiye oyunu vermeye hazırlanan kadınları ne kadar rencide ettiğini sosyal medya paylaşımlarından görmek mümkün oldu.

Ne başında bir kadın olan İyi Parti'nin ne de diğer partilerin kadın oranı istenen seviyeye yaklaşabildi. Denen o ki seçime katılacak olan partiler bir önceki seçime yakın sonuçlara ulaşırsa, meclise girecek kadın vekil oranı yüzde 20 ile sınırlı kalacak.

Yapılan tahminlere göre bu seçimlerde en iyi ihtimalle AK Parti'den 60, CHP'den 20, MHP'den 7, HDP'den 20 kadın meclise girebilecek. Biz 2018 yılında Türkiye'de yaşayan, çalışan, toplumun her alanında var olma mücadelesi veren kadınlar , ülkenin en önemli meselelerinin tartışılıp, kararlarının alındığı ve geleceğimizin dizayn edildiği TBMM'de toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak bu oranları kabul etmiyoruz.

Unutulmasın, bu ülke gizli gücünü kadınlardan alıyor.