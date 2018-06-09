ŞELALE KADAK

'10 milyar dolarlık konut satışı hayal değil' diyen Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, önceki gün Sabah Gazetesi'nin iş dünyasına verdiği iftar davetine gelen konuklarımız arasındaydı.

Gayrimenkul sektörü, kredi faiz oranlarının yüzde 0.98'e çekildiği şu günlerde, tapu harcı ve KDV oranlarındaki indirimin yanı sıra markalı konut sektöründeki yüzde 20 indirim kampanyasıyla tüketiciyi çekmeye çalışıyor.

Ancak talepte yaşanan daralmayı aşmak kolay değil. İşte o nedenle şu sıralar sektörün kulağı Ankara'da.

Yabancıya konut satışı için vatandaş olma limitinin 300 bin dolara vakit kaybedilmeden çekilmesini istiyor ve bu konuda uzun bir süredir lobi yapıyorlar ve aslında Ankara da bu konuya olumlu bakıyor.

Türkiye'de 2 milyon dolarlık yatırım yapan veya 1 milyon dolarlık ev alana, başka şart aranmaksızın vatandaşlık verilmesinin yolu bir yıl önce açılmıştı. Torba Yasa ile de 1 milyon dolar 300 bin dolara indirilmesi de gündeme gelmişti.

Keleşoğlu da iftar davetinde masa komşum Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da Torunlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun da yönetmeliğin değişmesi halinde 10 milyar dolarlık satışın çok hızlı gerçekleşeceği düşüncesinde.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'in (GYODER) verilerinden öğreniyorum ki 2017 yılında yabancılara 22 bin 200 adet konut satışından elde edilen gelir, 4.6 milyar doları bulmuş. Bu yılın ilk aylarında ise yabancılara 3 bin 500 adet konut satılmış ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu olmuş.

Ancak tabii Avrupa ve ABD'deki rakamlar çok daha cezbedici. Mesela ABD'de 2017 yılında yabancılara 284 bin konut satılmış ve 153 milyar dolar gelir elde edilmiş.

Öte yandan Erden Timur, konut fiyatlarının döviz bazında neredeyse 2002 seviyelerine kadar gerilediğini ve tüketiciler için aslında çok büyük bir fırsat olduğunu söylüyor. NEF'in satışlarının nasıl gittiğini sorunca ise Timur hemen cep telefonunu açıyor ve bana, elektronik postasına gelen NEF'in son büyüme rakamlarını gösteriyor. 2018'in ilk 5 ayında yüzde 70 gibi büyük bir oranda büyümenin keyfini çıkaran Erden Timur, "824 milyon liralık satış yaptık. Farklı ve özel projelere ilgi hiç bir zaman azalmıyor" diyor.

Kuşkusuz doğru projelerde talep durmuyor ancak geçmiş dönemde olduğu gibi de canlılık yok sektörde.

İşte o nedenle yabancıya konut satışında limitin 300 bin dolara düşürülmesini sektör dört gözle bekliyor.

