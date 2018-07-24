Kıbrıs’ta biz de sondajlara başlarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta doğalgaz aramaları konusunda net konuştu: “Bizim de platformumuz var ve sondajlara başlayacağız. Eğer sonbaharda onlar başlarsa, biz de başlarız”

Opet'in kurucuları Nurten ve Fikret Öztürk tarafından yapılan Bodrum'un ilk 18 delikli golf sahasının açılışına 2010'dan beri aktif olarak golf oynayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Fikret Öztürk Başkanlık ve Regnum Golf&Country Club Bodrum Açılış Turnuvası'nda bir araya geldiğimiz Fikret Öztürk ile dış politikanın yeni hedefleri, başta Kıbrıs olmak üzere gündemdeki sıcak konular üzerine sohbet etme fırsatı yakaladık.



BUNA KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYİZ

Türkiye'nin dış politikada bir eksen kaymasının söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim NATO, AB, Rusya ya da ABD'yi tek başına seçmemiz doğru değil" dedi. Kıbrıs konusunda engelleme politikasının devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bizim de platformumuz var ve sondajlara başlayacağız. Eğer sonbaharda onlar başlarsa, biz de başlarız. ENI'yi engelledik. Son 3 yılda İtalyanlara ve Eni şirketine 'burada bu işe girmeyin, Türk tarafının hakları garanti altına alınmadan buna müsaade etmeyiz' demiştik. Tabi sürekli engellemek doğru değil. Eğer Rum tarafı tek taraflı adımlar atarsa bu sefer biz de orada sondajlara başlayacağız."





Çavuşoğlu Hollanda ile ilişkiler konusunda "Bizim hiçbir ülke ile problemimiz yok. Biz bir ırka yada ulusa karşı değiliz" dedi.



BAKAN BÜYÜKADA'DA BÜYÜMÜŞ

Avusturya ile yaşanan ikileme dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bir tarafta çok olumsuz bir başbakan ve bir tarafta da gençlik yıllarını Büyükada'da geçirmiş çok olumlu bir dışişleri bakanı var. İstanbul'a geldiğinde, 'Ben Türkiye karşıtı da Müslüman karşıtı da değilim. Tam tersi derslerimde İslam medeniyetini de Osmanlı'nın dünya medeniyetine katkılarını da anlattım. İlişkilerimizi de düzeltmek istiyoruz' dedi. Ben de 'memnuniyetle' dedim. En son telefonda tekrar görüştüm. Dedim ki biz size jestler de yapıyoruz. NATO'da engelleri kaldırdık. Efes kazılarını tekrar başlamanızı sağladık ama sizden sürekli olumsuz şeyler geliyor. Bakalım, gelecek yine ağustosta" dedi.



DIŞ POLİTİKADA BİRDEN DENKLEM DEĞİŞMEZ!

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlıklarının birleşmesinden memnun. 8 ay AB Bakanlığı yaptığını her iki bakanlığı da tanıdığını söyleyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "AB'nin kendi içinde sıkıntıları var. İtalya'yı dahi birlikten çıkaralım diyen ülkeler var. O nedenle kolay bir ortam değil. Reformlar önceliğimiz olacak. Olağanüstü halin kalkması önemli. Bugün Türkiye'nin AB'ye üye olmaması için çaba sarfeden ülkeler var. İç politikada ne kadar güçlüyseniz, dış politikada da masada o kadar güçlüsünüz. Yeni başkanlık sistemine geçtik, dış politikada birden denklemler değişecek, bu olmaz. Tabii yurtta sulh cihanda sulh."





Geçen yıl yaptığımız insani yardımın 8 milyar dolara çıktığını söyleyen Çavuoğlu, "200 bin civarında Suriyeli Türkiye'den Fırat Kalkanı bölgesine döndü. Afrin bölgesine 40 bine yakın kişi döndü" dedi.



TRUMP'LA GOLF OYNAMAK ÜZERE ANLAŞTIK

2010'dan bu yana golf oynayan Mevlüt Çavuşoğlu, zor sahaları sevdiğini söylüyor. Çavuşoğlu, "Golf elitlerin, zenginlerin sporudur deniyor. Oysa golf sınıf ayrımını ortadan kaldırır. En zenginle en fakir arasında çok samimi bir dostluk oluşuyor. Ben de sahada bakan olmuyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Bir insanla yürüdüğün zaman konuşur ve anlaşırsınız. Burada Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş çocuklar çalışıyor. Öğretmenlerin hepsi Tunceli'den. Tunceli'de de golf sahası kurulması için girişimlerde bulunuyoruz. En son Obama ile G20'de golf oynayacaktık. Fransa'daki terör saldırısı nedeniyle iptal oldu. Şimdi Trump ile anlaştık. Artık gidince oynayacağız. Gelirse tabii burda da oynarız. Hatta en son Cumhurbaşkanımız da 'benim bakanla ne zaman oynuyorsunuz' diye sordu. Artık ne zaman denk gelirse..."