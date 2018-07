ŞELALE KADAK

Doğrusu birkaç yıl önce yeme-içme sektörüne, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde restoran satın alarak hızlı bir giriş yapan Doğuş Grubu'nun bir süre sonra bu alandan aynı hızla satış yaparak çıkacağını düşünüyordum.

Oysa Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bu alanda dünyada stratejik bir oyuncu olma yolundaki iddiasını büyütecek operasyonları arka arkaya yapmaya başladı.

Önceki gün Doğuş'un sahibi olduğu ve tüm restoranları çatısı altında tutan Dream'in Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Öztangut ile sohbet ettim ve öğrendim ki grup bu alandaki operasyonel kârını, her yıl bünyesine katmaya devam ettiği restoranlar ile 2015'ten beri yüzde 100 büyütüyor ve 2018 yılı sonunda 600 milyon liraya ulaştırmayı hedefliyor.

13 ülkede sahibi oldukları 50 markaya ait 170 restorana ulaşan grubun mesela kendi yarattığı markalardan Fenix, İstanbul ve Yalıkavak'tan sonra şu anda Boston'da açacağı üçüncü şubesi için hazırlık yapıyor.

İş dünyasında kimle konuşsam, Ferit Şahenk'in Zuma ve Nusret'in yakaladığı başarıyı, diğer şirketlerine örnek olarak gösterdiğini anlatır. Aslında genel görüş de grubun restoranları arasında en kârlı markanın Nusret olduğu yolunda. Ancak görüyorum ki Dream'in sahibi olduğu tüm restoranların işi ve kârı büyüyor.

Her ne kadar tanınmış bir restoran markasıyken Doğuş tarafından satın alınmış olsa da Zuma, ABD'deki ve İtalya'daki yeni restoranlarını Doğuş çatısı altına girdikten sonra açtı. Londra'daki Zuma'nın şu anda İstanbul ve Bodrum'un Roma, Miami, New York, Las Vegas'da da şubeleri var ve yakında Boston'da da yeni bir şube açacak.

Dream'in yurtdışındaki bütün malvarlığı Türkiye'deki Doğuş'un çatısı altında, yani grup yurtdışında büyüdükçe aslında Türkiye'de güçleniyor.

Son 12 ayda dünyanın dört bir yanında açılan Nusret sayısı 7'yi bulmuş bile. Grup, Miami, New York, Katar, Kanyon, İstinye Park, Bebek ve Kapalı Çarşı'daki Nusret restoranlarını arka arkaya açtı. 6 ay sonra ise Nusret'in Londra ve ABD'de yeni şubeler açacağını öğreniyorum. Halihazırda Nusret'in toplam 14 şubesi bulunuyor. 40 şubeye ulaşan Günaydın ise Dream'in yurtdışında iddialı olmak istediği bir diğer marka. Şu anda dünyada sadece Dubai'de şube açan Günaydın, bir yıl içinde aralarında Suudi Arabistan, Dubai, ABD ve Londra'nın da bulunduğu ülkelerde 10'a yakın yeni şube açacak.

Dream'in yurtdışı ve yurtiçi agresif büyüme stratejisi, Nusret gibi markalarla çekilen ilgi dünyanın önemli zincir otellerinden birinin dikkatini çekmekte gecikmemiş. Öğreniyorum ki ismi gizli tutulan otel grubu, Dream'e otellerinde restroranlarını açarak birlikte büyümek için işbirliği teklifi götürmüş.

Halihazırda Türkiye'de yaklaşık 5 bin, yurtdışıyla birlikte toplam da 8 bine yakın kişiyi istihdam eden bir büyüklüğe ulaşan Dream'in şimdiden yeme-içme alanında dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu söyleyebiliriz.