ŞELALE KADAK

Toplumun her kesiminden binlerce davetlinin katıldığı Başkan Erdoğan'ın Külliye'de yeni görevine başlama töreninin ardından herkes açıklanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine odaklanmıştı. Aynı gün, saatler içinde heyecanla beklenen bakanlar tek tek Erdoğan tarafından açıklandı.

Kadınların toplumun her alanında erkekle eşit şartlara, haklara kavuşması konusunda bulduğum her fırsatta yazı yazan bir gazeteci olarak benim de merakla beklediğim kaç kadın bakanın kabinede yer alacağıydı. İki önemli bakanlık kadınlara teslim edildi ve açıkçası benim gibi sanırım tüm kadınlar, kabinede daha çok kadın yer almadığı için üzüldü. Ancak hemen akabinde de ekonomi gibi önemli bir alanın kadınlara teslim edilmesine sevindi. Özellikle girişimci kadınların sayılarının artması için mücadele eden bir kadının, yeni sistemin ilk Ticaret Bakanı olarak karşımıza çıkması gerçekten güzel. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak tanıyoruz. Üç dönem DEİK Suriye İş Konseyi Başkanlığı'nı da yürüten Pekcan daha önce Türkiye Ürdün İş Konseyi Başkanlığı da yapmış bir isim. Şimdi bu kurullarda edindiği ticaret tecrübesi ona ticaret bakanlığı esnasında çok yardımcı olacak. Türkiye'de kadınların en çok ihtiyaç duyduğu bakanlığın da kapsamı genişledi. Çalışma, Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da kabinenin ikinci kadın bakanı olarak karşımıza çıktı.

Yeni kabineden reform isteğini sürdüren iş dünyasının gözü ise Enerji Bakanı olduğu dönemdeki icraatlarıyla dikkat çeken Berat Albayrak'a çevrilmiş durumda. Bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk demecinde, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonu tekrar tek haneli rakama indirmek için yoğun bir mesai harcayacağını vurguladı ki bu demecin piyasalar için çok önemli olduğunun farkındayız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı için özellikle marka oteller açmak konusunda usta bir isim olan Mehmet Ersoy seçildi. Dilerim Ersoy, turizm alanındaki tecrübesinin yanı sıra Türkiye'nin en büyük gücü olan kültürel zenginliğiyle ilgili önemli projelerle karşımıza çıkar.

Son olarak şahsen çok dikkat çekici bulduğum bir seçimden de söz etmek istiyorum. Bu ülkenin kalkınması, refah seviyesini yükseltmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine gelmesi ancak eğitim sistemimizin güçlendirilmesiyle olacağını biliyoruz. İşte böylesine önemli bir bakanlığin ilk kez toplumun tüm kesimleri tarafından alkışlanan, takdir edilen bir isme, Prof. Dr. Ziya Selçuk'a teslim edilmesi, içimde umut çiçekleri açtırıyor.