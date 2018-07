ŞELALE KADAK

Yeni başkanını bu ay seçen ve İsmail Gülle ile yeni döneme başlayan TİM ve Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak olan Tasarım Haftası-Design Week Turkey'in Danışma Kurulu olarak, TİM İletişim ve Organizasyon Koordinatörü Okan İnce'nin ev sahipliğinde bir masa etrafında toplandık. Yaklaşık 3 saat tasarımın önemi ve daha etkileyici bir Design Week Turkey için ne yapmak gerektiği konusunda beyin fırtınası yaptık.

Tasarım konusunda uzman değerli akademisyenlerden endüstri tasarımcılarına, tasarımın önemine inanan ve marka olmak için önce tasarıma yatırım yapmak gerektiğinin farkında olan sanayicilerden çok değerli mimarlara, markasını yurtdışında elde ettiği başarılarla kanıtlamış girişimcilerden iletişimcilere ve de bu konuyu her fırsatta köşesine taşıyan biz gazetecilere kadar çok geniş bir yelpazeyi bir masada buluşturduğu için TİM yöneticilerini kutluyorum.

Türkiye'nin belki de tek önceliği katma değeri yüksek üretim yapıp, ihracatta fark yaratmak için tasarıma, araştırma ve geliştirmeye, inovasyona odaklanmak olmalı.

Seçimlerden başını kaldıramayan ülkemiz umarım başkanlık sistemine geçtiği yeni dönemde öncelik sıralamasına bu konuları koyar. Eskiden bir elin parmakları kadar bile yokken, bugün Türkiye'de 29 üniversitede tasarım eğitimi verildiğini ve her yıl 800 gencin mezun olduğunu biliyor muydunuz?

Yani yetişmiş insan gücü sorunumuz da yok aslında...

Hoş, bir taraftan da güzel gelişmeler olmuyor değil. Geçtiğimiz günlerde aile şirketi olan Körfez Döküm'de genel müdür yardımcısı olarak çalışırken, bambaşka bir alana kayıp, zeytinyağı üretmeye başlayan girişimci Bahar Alan ile tanıştım.

ODTÜ Endüstri mühendisliğinden mezun olan Bahar Alan bilgi teknolojileri alanındaki deneyimini önce Akbank, Atos, Koç Systems gibi Türkiye'nin belli başlı şirketlerinde kullanan, ardından Körfez Döküm'de yöneticiliğe başlayan yeniliklere açık bir genç kadın. Açıkçası en kaliteli zeytinyağının bir numaralı yeri olan Ayvalık'taki aile işletmelerinden bekleyebileceğim girişimleri, Bahar Alan'ın hem de kısa sürede gerçekleştirdiğini duyunca şaşırıyorum.

Zeytinyağı ışıktan olumsuz etkilendiği için koyu renkli tasarımı güzel şişelerle işe koyulan, Nova Vera adını verdiği markanın tasarımı için titiz bir çalışma yürüten, ardından en iyi soğuk sıkma zeytinyağı için makinenin de özel olması gerektiğinden yola çıkıp, kaliteli üretime buradan başlayan Bahar Alan, kısa bir sürede markasıyla ABD'deki en iyi zeytinyağı markalarının belirlendiği yarışmalardan 4 ödül almayı başarmış. Yetinmemiş, İtalya'dan gümüş, Çin, Japonya, İngiltere, Japonya ve Türkiye'den altın madalya alarak kalitesini ıspatlamış.

Türkiye'de yaptığı üretimi 'made in Turkey' vurguyla sürekli dillendiren Bahar Alan, Trilye-Gemlik zeytinin normalde sofralık olarak tüketildiği ve zeytinyağı üretimi için kullanılamayacağı düşüncesini, hasat ve sıkım tekniğiyle alt üst etmiş. Alan ihracata yeni başladıklarını hedeflerinin üretimin yüzde 60'nı yurtdışına yapmak olduğunu söylüyor ve şu anda Ayvalık'ta yaptıkları bir yatırımla zeytinyağı üretim tesisi açacaklarını anlatıyor.

Anlatmak istediğim şu. Türkiye'nin tasarım konusunda alması gereken yol çok uzun. Design Week Turkey gibi organizasyonlar bu konuda atılan çok güzel adımlar.

Üstüne bir de böyle doğru atılan adımlarla marka olmak yolunda güzel hikayeler duyunca seviniyoruz.