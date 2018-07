ŞELALE KADAK

Hani hep Bodrum'un bir gün lüks turizmde İbiza kadar ünlü bir destinasyon olacağı söylenir durur ya, sanırım yapılan son yatırımlarla, açılan lüks otellerle bu hayale yaklaşılıyor.

1970'lerin sonunda tüm dünyada adından söz ettiren gece kulübü Studio 54'ün yaratıcısı ve lüks otel sınıfında yer alan The Edition otellerinin tasarımcısı ve kurucusu Ian Schrager'ı Bodrum'da otel açmaya ikna eden yatırım için Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak düğmeye basmıştı. 80 milyon dolara mal olan, 350 kişinin istihdam edildiği 102 odalı lüks otel geçen hafta sonu, İstanbul 74 tarafından organize edilen ve dünyaca ünlü pek çok ismin katıldığı bir davetle kapılarını turizm sektörüne açtı. Dikkatimi en çok son olarak New York'ta da ofis açan İstanbul 74'ün kurucusu Demet Müftüoğlu Eşeli ve de IanSchrager'ın sağ kolu Ben Pundole'nin tek tek davet ettiği isimlerin, kaldıkları süre boyunca on binlerce, hatta yüz binlerce kişi tarafından takip edilen sosyal medyalarından sürekli Bodrum tanıtımı yapması çekti.

Sanatçı Robert Montgomery'nin Bodrum'u konu alan şiir performansıyla geldiği The Bodrum Edition'da, Fendi Ailesi'nin dördüncü kuşak üyesi ve mücevher tasarımcısı Delfina Delettrez Fendi, J.Linderberg ve BLK DNM markalarının kurucusu Johan Lindeberg, Kolombiyalı ünlü moda tasarımcısı Haider Ackermann, oyuncu, moda ve mücevher tasarımcısı Waris Ahluwalia, 2.4 trilyon dolarlık moda endüstrisine yön veren 500 isim arasında gösterilen Robert Rabensteiner, model ve yazar Charli Howard, oyuncu Dylan McDermott gözüme çarpan ünlü isimler arasındaydı. The Edition otellerinin kurucusu Ian Schrager ile birlikte çalışan, girişimci, tasarımcı Ben Pundole ile sohbet ederken, yanımıza dünyanın ünlü restoranları arasında yer alan El Bulli ve Mugaritz'in Perulu ünlü Şefi Diego Munoz geliyor. Öğreniyorum ki Munoz, Bodrum'a Peru mutfağını Brava isimli restoran ile getirirken, Ian Schrager'ın yerele olan ilgisi ve Türk kahvaltısına olan düşkünlüğü de Kitchen isimli restoranla kendini gösteriyor.

Diyeceğim o ki Bodrum'da çok güzel bir hareketlilik var. Bu yıl Barselona, Çin, New York ve Los Angeles'ta açacakları yeni otel hazırlıkları yüzünden açılışa gelemeyen Ian Schrager'e yabancı basın mensuplarının katıldığı tele konferansta soru sorma fırsatı da yakaladım. 2020'ye kadar 20 otele ulaşacaklarını söyleyen Schrager'e, İstanbul'da daha önce The Edition açtıklarını ancak çeşitli nedenlerle kapandığını hatırlatarak, Bodrum fikrinin nasıl geliştiğini ve İstanbul için de projeleri olup olmadığını sordum. Schrager, Türkiye'nin sahillerini çok beğendiğini ve Bodrum'da olmayı çok istediklerini söylüyor ve otel işinde fırsatları kovaladıklarını, biraz şans, biraz da iyi bir fırsatın kendilerini bulduğunu ve yatırımcıyla buluşturduğunu anlatıyor. Schrager, uzun bir zaman önce geldiği İstanbul'dan ise öylesine etkilenmiş ki, "Boğazın bir yanı Asya, diğer yanı Avrupa. Müthiş bir doğu-batı sentezi. İstanbul kadar büyüleyici bir şehir görmedim. Tabii ki fırsat karşıma çıkarsa İstanbul'da da otel açmak istiyorum" diyor.