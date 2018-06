ŞELALE KADAK

Dünyadaki en büyük 20 turizm projesinden birinin Bodrum ile Milas arasında Kaplankaya adı verilen bölgede olduğunu biliyor muydunuz?

300 hektarın üzerindeki projeler arasında yer alan Kaplankaya, içinde 5 koyu barındıran 5 milyon metrekarelik bir araziye yayılmış durumda.

Arazi 2005 yılında Capital Partners tarafından satın alınmış ve içinde en lüks 3 otelin, marinanın ve evlerin yer alacağı yaklaşık 2 milyar dolarlık proje için de düğmeye basılmıştı.

Projenin ilk ayağı Türkiye'nin en kanlı darbe girişiminin olduğu yıl devreye girmiş ve tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen 250 milyon dolara mal olan sağlık yaşam konseptinin ön planda olduğu, spasıyla meşhur otel kapılarını açmış ve ilk etaptaki 76 ev sahipleriyle buluşmuştu.

Derken ABD'li ünlü otel Canyon Ranch ile anlaşmaya son verilmiş ve yerine gelen ve yine bir ABD'li fonun sahibi olduğu, 20 ülkede 11 otel ve 28 spa işleten lüks otel kategorisindeki Six Senses Kaplankaya 141 odasıyla kapılarını dünya turizmine açmıştı.

Bittiğinde 5 bin kişiyi istihdam edecek olan Kaplankaya projesinin yeni etaplarını ziyaret etmek üzere gittiğim Six Senses Kaplankaya'da Capital Partners'ın Kazak ortağı Serzhan Zhumoshou ile birlikte kurucu ortağı olan Burak Öymen ve otelin Genel Müdürü Lionel Valla ile sohbet ettik.

Dünyaca ünlü mimar Norman Foster'ın yanı sıra Türkiye'nin mimaride öne çıkan isimleri Han Tümertekin ve Can Çinici'nin de yer aldığı proje, bölge halkına sunduğu iş imkânlarıyla da dikkat çekiyor.

Bozbük, Kazıklı, Gürçamlar ve Kızılağaç köylerinden oluşan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu şirin Ege köylerinde Kaplankaya projesi tersine göçü hedeflemişti. Burak Öymen, daha projede bir çivi çakmadan önce köyleri hedeflemiş ve başta eğitim olmak üzere köylerin ihtiyaçları ve daha sonra Kaplankaya projesine dahil olmaları için projeler üretmişti. Şimdi öğreniyoruz ki bu köylerden pek çok genç Kaplankaya bursuyla üniversite eğitimi almaya başlamış. İçlerinde liman işletmeciliği konusunda eğitim alanlar da varmış. Köy nüfusundan 300'e yakın kişi şu anda otelde ve Kaplankaya'nın diğer projelerinde istihdam ediliyor. Köylünün ürettiği tarım ürünlerine organik sertifikası almak için de çalışmalar yürüten Kaplankaya, otelde yerel ürünlerin tüketilmesi için büyük çaba sarfediyor.

Six Senses Kaplankaya, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. İlk kez bir otelde Sürdürülebilirlik Müdürü ile tanışıyorum.

Bu konuda eğitim alan Burcu Türe, karbon ayak izini azaltmaya çalıştıklarını, içme suyunu kuyu suyunu arıtarak bölgeden aldıklarını ve plastik şişe dahil dönüşümü zor ve çevreyi kirleten malzemelerden uzaklaşmaya çalıştıklarını anlatıyor.

Kaplankaya Projesi'nin hali hazırda sadece yüzde 8'i bitmiş. Öymen, en hassas oldukları konunun yoğunluk olduğunu söylüyor ve yasal hakları olan imarı bile çok az kullanarak bölgeyi yeşil bırakmaya çalıştıklarını anlatıyor.

Yaşanan terör ve darbe girişimi yüzünden zor günler geçirse de Türkiye'ye inanan yatırımcılar bu ülkeye para yatırmaya devam ediyor ve kar��ılığını da alıyor. Nitekim 2018 yılı turizm açısından çok daha iyi bir yıl ve Genel Müdür Lionel Valla, doluluk oranının yüzde 70'e dayandığı otelde, şimdiden Çinli turistlerin ekim ve kasım ayı için rezervasyon yapmaya başladığını anlatıyor.

Yine de böylesi büyük bir yatırımın geri dönüşünün ne zaman olacağını merak ediyoruz. Öymen, 12 yıldır yatırım yaptıkları projenin geri dönüşünün ne zaman olacağı konusuna, "Bu yatırımın geri dönüşünü henüz alamadık. Bir gün dönecek ama ne zaman olacak bilmiyorum. 2006'da başka bir dünya vardı. Bir yıl sonra bambaşka bir dünya oldu. 2020'de marinayı da devreye alacağız" diyor.