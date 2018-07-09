ŞELALE KADAK

'Türkiye hakkında çok pozitifim.

Çünkü insanları çok çalışkan, eğitimli, disiplinli.

Üstelik ülkenizde işgücü maliyeti çok daha düşük." Bu sözler, borsadaki ilk yabancı yatırımcılardan biri olduğunu öğrendiğim Dünya Bankası kökenli ve Hint asıllı ABD'li Karan Trehan'a ait.

1994'te girdiği Türkiye piyasasının ardından Trehan, ABD'de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon yaratarak, aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülkelere yatırıma devam etmiş. Daha sonra da sahibi olduğu fonu satarak, melek yatırımcılığa yönelmiş.

Karan Trehan ile beni geçen hafta Bodrum'da açılan Edition Oteli'nin davetinde, İstanbul 74'ün kurucusu Demet Müftüoğlu Eşeli tanıştırdı.

Alliance Capital Management International'ın Başkan ve CEO'luğunu yaptığı 9 yıl boyunca Türkiye'ye yatırım yapan Trehan, daha sonra kurduğu kendine ait fonu 2015'te sattıktan sonra melek yatırımcılığa ağırlık vererek yeni iş fikirlerine yatırım yapmaya başlamış.

Karan Trehan, neden melek yatırımcılığa soyunduğu ile ilgili soruma şöyle cevap veriyor:

"Bizim zamanımızda fırsatlar böyle değildi. Kimse bir fikrimiz var diye bize yatırım yapmazdı ama şimdi ABD'de gençler büyük şirketlere girip, çalışmak istemiyor.

Şu anda onlar için çok fazla fırsat var, çünkü onları desteklemek isteyen melek yatırımcılar çoğaldı. Başarız olmakta bir sıkıntı yok. Başarısız olmak hatta kötü değil iyi bir şey." Aynı zamanda bir kültür sanat platformuna sahip olan ve yaratıcı projelere ağırlık veren reklam ajansı İstanbul 74'ün New York projesine de yatırım yapmaya hazırlanan Karan Trehan, geleceğin yeni yetenekleri bulup onlara yatırım yapmaktan geçtiğini söylüyor.

Onlarca iş fikrine yatırım yapan ve pek çoğunun başarısız olmasına rağmen içlerinde bazılarının müthiş yatırımlara dönüştüğünü anlatan Karan Trehan, son derece yetenekli kızı Sonia Trehan'ın kurduğu Ruh adını taşıyan moda markasının da melek yatırımcısı olmuş.

Diyeceğim o ki her geçen gün melek yatırımcılığa soyunanların sayısı hem Türkiye'de hem de dünyada artıyor ve yabancı melek yatırımcılar Türkiye'nin potansiyeline yatırım yapıyor.

Geçen haftalarda QNB Finans Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil ile sohbet ettiğimde öğrendim ki Galata Business Angels kanalıyla ayrı ayrı ve kimisinde de birlikte 10'a yakın girişime yatırım yapmışlar. Civil de Aras da bu yatırımların başarısız olma ihtimalini hiç umursamıyor. Ancak içlerinde bazıları şimdiden önemli başarılara imza atttı bile ve yurtdışı yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladı. Girişimci adayı gençlere umut taşıyan bu hikayeleri de bir başka yazıda anlatacağım.