Tasarruflu havalimanı

Yeni Havalimanı, bir yılda 5 bin 500 hanenin su kullanımına, 19 bin hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu sağlayacak. Bu sayede havalimanındaki tasarruf 33.2 milyon TL olacak

İstanbul'un yeni havalimanının ilk etabı 29 Ekim'de açılıyor. Yüzde 95'i tamamlanan havalimanını konsorsiyum ortaklarından Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile gezdim. Kendisiyle havalimanında buluşup, uçuşumuz varmış gibi kontuara uğrayıp, bagajımızı verip, uçuş kartımızı alarak, uçağın kalkacağı körüğe kadar yürüdük. Projede yer alan kadınlar konusunda hassasiyetimi bildiklerinden olsa gerek, yeni havalimanını dolaşırken tüm bilgiler kadın yöneticiler tarafından verildi. Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren, Terminal Transfer Bölgesi Dizayn Ofis Müdür Yardımcısı Sunay Seyidoğlu, Pier İnce İşler Proje Koordinasyon Müdür Yardımcısı Hümeyra Ergünen bu başarılı kadınlardan sadece birkaçıydı.



ENERJİ TASARRUFU DEVREDE

Herkesin en çok üzerinde durduğu çevre konusunda havalimanında özel bir ekip görev yapıyor. Ekibin başında da Ülkü Özeren var. Yeşil bina özelliğine sahip havalimanında bir yılda 5 bin 500 hanenin su kullanımına denk su tasarrufu sağlayacak sistemler kurulmuş bile. 19 bin hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu da devreye girmiş. Bu sayede havalimanı yılda 33.2 milyon TL tasarruf sağlayacak. Terminal, yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edilirken, yüzde 40'a kadar tasarruf yapılacak. Bu da 1.5 milyon m3/yıl su tasarrufuna ve 1 yılda 5 bin 500 hanenin su kullanımına denk geliyor.



32 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Şantiyede 32 bin kişi çalışıyor. Bunların 1094'ü kadın. Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı toplam 76.5 milyon metrekarelik alana yayılıyor. 2 ana terminal binası, 6 pisti, biri sanal 3 kulesiyle günde 3 bin 500 seferle dünyanın 350 noktasına yolcu taşıyacak olan havalimanında 70 gün sonra tüm restoranların ve mağazaların açılacak olması bizleri şaşırtıyor. Özdemir, "24 saatte büyük değişimler olur" diyor. Başka bir yönetici terminalin asma tavanlarını göstererek şunları söylüyor: "Düşünebiliyor musunuz? Toplam 250 bin metrekare asma tavanı sadece 3 ayda tamamladık."



42 KİLOMETRELİK BAGAJ SİSTEMİ

Terminalde binlerce bavul görüyorum. Sürekli test uçuşları yapıldığından artık iyice eskimeye yüz tutmuş bavullar 42 kilometreyi bulan bagaj sisteminde durmaksızın yolculuk ediyor. Bagaj Sistemi Kontrol Mühendisi Mustafa Gençkurt, havalimanında artık tüm bagajların akıllı sistemle takip edildiğini, bu nedenle kaybın olmayacağını söylüyor. Havalimanının kalbine girdiğimizde bizi yine genç mühendis ekip karşılıyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve şimdiden başka ülkelerin ihraç etmek istediği yazılımların kullanıldığı Operasyon Merkezi'ni, 9 bin kameranın yer aldığı kumanda merkezini, akıllı bir sistemle tüm bagajların takip edildiği bagaj bölümüne kadar her yeri tek tek dolaşıyoruz. Havalimanı en çok aldığı uluslararası sertifikalarla, çevreye saygılı yeşil ve akıllı olma özelliğiyle ve bir sistemle manuel olan kule hizmetini teknolojinin yardımıyla sanal kuleye dönüştüren çalışmalarıyla ilgimi çekiyor. Şu sıralar İGA Havaalanı İşletmesi olarak müşterileri karşılayıp, sorularına cevap verecek bir robot geliştirmek üzere olan İGA mühendisleri Ersin İnankul liderliğinde, İETT, Karsan ve Galatasaray Üniversitesi ile de sürücüsüz havalimanı otobüsü üzerinde çalışıyor.